“México no acepta injerencias”: Sheinbaum destaca soberanía nacional y rechaza la intervención extranjera durante su rendición de cuentas

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó la soberanía nacional y rechazó la intervención extranjera durante su rendición de cuentas, este domingo 31 de mayo desde el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México no permitirá la intervención extranjera en asuntos internos, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum durante su segundo informe Rendición de Cuentas, este domingo 31 de mayo desde el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México.

A dos años de su triunfo electoral, la mandataria enfatizó la soberanía nacional durante su discurso:

“Que se oiga claro, que se oiga fuerte, México no acepta injerencias. Somos un país libre, independiente y soberano. (...) México no admite la injerencia en nuestros asuntos internos, porque nosotros no nos entrometemos en los asuntos de otras naciones. Ese es el principio constitucional de la no intervención. La historia de México nos ha enseñado que ningún pueblo conserva su libertad si permite que intereses extranjeros decidan sobre su destino”, dijo la mandataria.

La presidenta resaltó que la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional prohíben que agentes extranjeros realicen acciones reservadas a autoridades mexicanas.

En este sentido, la presidenta afirmó que “México no es piñata de nadie”, en respuesta a la reciente solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para extraditar a funcionarios mexicanos, incluidos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

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Advirtió que “cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no, ya no hablamos de cooperación, hablamos de injerencia”. Insistió en que los procesos de extradición deben respetar la soberanía nacional y que la colaboración internacional no implica subordinación.

Por otro lado, Sheinbaum denunció campañas de desinformación coordinadas desde el extranjero y llamó a los ciudadanos a defender la autonomía del país: “La patria no se vende. La patria se ama y se defiende”.

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El informe “Honestidad, resultados y amor al pueblo y a la patria” se replicó en todas las plazas públicas de la República Mexicana.

Caso Chihuahua

Las tensiones por la presencia de agentes extranjeros en México se intensificaron tras el operativo realizado en abril en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde participaron cuatro agentes estadounidenses, dos de los cuales murieron en un accidente junto a dos funcionarios mexicanos.

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Las investigaciones oficiales confirmaron que los agentes de inteligencia de Estados Unidos no tenían permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para operar en el país, violando la Ley de Seguridad Nacional.

La Fiscalía General de la República (FGR) citó a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, a declarar como testigo respecto a la participación de los agentes estadounidenses en el desmantelamiento de un narcolaboratorio.

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Junto con la mandataria estatal, también fue citado el exfiscal César Jáuregui Moreno, quien renunció tras asumir responsabilidad política.

Actualmente, la FGR investiga si la Fiscalía del Estado incurrió en acciones de competencia federal y si hubo omisiones o acuerdos irregulares para permitir el ingreso de los agentes extranjeros.

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El gobierno federal subrayó que solo la federación puede establecer acuerdos de seguridad con otros países, y que los estados no pueden generar alianzas por cuenta propia.

El caso ha derivado en denuncias de presuntas violaciones a la soberanía, solicitudes de juicio político en el Congreso y mantiene abierta una investigación sobre la actuación de autoridades estatales y federales en materia de seguridad nacional.

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