INAH anuncia reapertura de Chichén Itzá tras acuerdo con artesanos

El INAH anuncia la reapertura de Chichén Itzá para el lunes 1 de junio tras llegar a un acuerdo con artesanos locales. REUTERS/Lorenzo Hernandez/File Photo

El (Instituto Nacional de Antropología e Historia) INAH anunció que reabrirá Chichén Itzá este lunes 1 de junio, tras alcanzar un acuerdo con artesanos que realizan actividades comerciales en la zona, según un comunicado del propio instituto. El sitio arqueológico operará en su horario habitual.

De acuerdo con el Instituto, la reapertura se enmarca en trabajos de ordenamiento para fortalecer la actividad turística y comercial, con el objetivo de mejorar la experiencia de las y los visitantes y generar condiciones adecuadas para las actividades económicas de las comunidades vinculadas con el lugar.

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El comunicado precisó que el acceso al público será exclusivamente a través del Centro de Atención a Visitantes (Catvi). En el mismo documento, el Gobierno de Yucatán y el H. Ayuntamiento de Tinum informaron que mantienen el compromiso con la preservación del patrimonio cultural y una actividad turística ordenada, sustentable e incluyente.

INAH cierra Chichén Itzá durante una negociación con artesanos

Chichén Itzá permaneció sin acceso para visitantes mientras continuaba la negociación por la reubicación de artesanos mayas de Pisté. (INAH)

El INAH cerró Chichén Itzá el pasado 19 de mayo como “medida preventiva”, en coordinación con el gobierno de Yucatán, mientras artesanos mayas de la comunidad de Pisté acusaron una “traición” porque el acceso fue cercado en plena mesa de diálogo sobre la reubicación de sus puestos de venta, según un comunicado del colectivo Comunidades por la Autonomía.

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El cierre aplicó solo durante el 19 de mayo e incluyó el Centro de Atención a Visitantes y el antiguo parador turístico operado por el Patronato CULTUR, de acuerdo con el comunicado del INAH. El instituto explicó que la medida busca atender aspectos operativos y de coordinación interinstitucional para asegurar la visita al sitio.

La ruptura ocurrió, según el colectivo, después de cinco horas continuas de diálogo entre el INAH, la Procuraduría Agraria, Derechos Humanos, Gobernación, INPI, el Gobierno del Estado y las comunidades de Pisté y Telchaquillo.

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En ese momento, integrantes del Concejo Indígena de Gobierno de Pisté fueron notificados de que la entrada del parador turístico había sido cercada con presencia de la policía estatal y la Guardia Nacional, por orden del gobierno de Joaquín Díaz Mena.

Turistas suben a la pirámide de Kukulcán durante cierre en Chichén Itzá

El acceso libre y la falta de vigilancia en Chichén Itzá facilitaron que visitantes burlaran la seguridad y subieran al monumento histórico. (TikTok / @edwar_t)

Dos turistas extranjeros subieron a la pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá el pasado 20 de mayo, en medio del cierre del sitio “por mantenimiento” y de un conflicto entre comerciantes y autoridades que derivó en acceso libre, falta de vigilancia y la intervención posterior de policías municipales y de la Guardia Nacional.

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El incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando la zona arqueológica permanecía prácticamente sin supervisión. Horas más tarde llegaron unidades antimotines a la antigua entrada del sitio, mientras representantes de la comunidad de Pisté sostenían una mesa de diálogo con autoridades del Centro INAH Yucatán.

Los visitantes aprovecharon que varios comerciantes permitieron el ingreso gratuito de personas a la zona arqueológica por las protestas que se desarrollan en el lugar. Esa apertura sin control facilitó que los dos hombres brincaran las barreras de protección y escalaran el monumento histórico.

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Policías municipales de Tinum y agentes de la Guardia Nacional intervinieron después de que los hombres fueron vistos sobre la estructura maya. Tras bajar de la pirámide, ambos fueron interceptados, trasladados hacia los separos y después expulsados del recinto arqueológico.