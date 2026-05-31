Detienen a conductor de camión con casi una tonelada de metanfetamina escondida en jícamas congeladas

El sujeto capturado (FGR)

Un hombre que conducía un camión fue detenido por elementos de seguridad luego de que los agentes descubrieron que en la unidad había un cargamento con droga sintética escondida entre fruta congelada.

Manuel “N” fue detenido cuando circulaba en la carretera León Guzmán del municipio de Gómez Palacio, Durango, luego de que agentes de seguridad revisaron la caja refrigerante que estaba llena con jícamas.

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Los hechos fueron informados por la Fiscalía General de la República (FGR) el 31 de mayo. Además de la fruta, los uniformados encontraron aproximadamente 916 kilogramos de posible metanfetamina, sustancia que estaba escondida bajo una caja.

Había más de 300 cajas con fruta

El sujeto detenido “transportaba jícamas y entre 369 cajas y contenedores de plástico, se encontró la posible droga en un compartimento oculto debajo de una caja refrigerada acoplada al tractocamión”.

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Operativo de la Fiscalía General de la República. Se observan elementos de seguridad uniformados revisando el interior de un tractocamión y sus compartimentos. Muestran la manipulación de múltiples paquetes. La acción resultó en la localización de aproximadamente 916 kilogramos de metanfetamina, que estaban ocultos entre una carga de jícamas. El vehículo viajaba de Nayarit con destino a Tijuana, Baja California.

Asimismo, las autoridades detallaron que la unidad procedía de Nayarit y pretendía llegar a Tijuana, Baja California. La droga fue asegurada derivado de una denuncia anónima, lo que derivó en las acciones realizadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).La AIC compartió un video a través de sus canales oficiales en el que resaltan las acciones realizadas en la entidad gobernada por Esteban Villegas Villarreal.

“Golpe al narcotráfico en Durango. La Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, aseguró aproximadamente una tonelada de presunta metanfetamina que era transportada en un compartimento oculto debajo de una caja refrigerada acoplada a un tractocamión”, se puede escuchar.

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Golpe millonario a Los Mayos del Cártel de Sinaloa

Por su parte, el pasado 28 de mayo las autoridades informaron sobre el desmantelamiento de dos laboratorios clandestinos de producción de metanfetamina en zonas rurales del municipio de Culiacán, Sinaloa.

Dos laboratorios clandestinos fueron desmantelados en zonas rurales de Culiacán y provocaron una pérdida de 214 millones de pesos para la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa. Crédito: Marina

Como resultado de los anterior fue realizado el aseguramiento de dos mil 350 kilogramos de droga sintética y una pérdida económica estimada en 214 millones 971 mil 728 pesos para la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

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Los operativos se ejecutaron en dos puntos distintos dentro del mismo municipio. El primero tuvo lugar en el poblado Las Juntas, donde personal naval aseguró aproximadamente mil 700 kilogramos de droga sintética, junto con siete mil 500 litros y 775 kilogramos de sustancias químicas. El sitio contaba con destiladores, condensadores, centrífugas, ollas de peltre, 12 tinas industriales con capacidad de 200 litros cada una y generadores de electricidad, toda infraestructura que fue inhabilitada en el lugar para impedir su reutilización.

El segundo operativo fue realizado en el poblado Corralejo, donde personal de la Semar localizó otro centro de producción y aseguró 650 kilogramos adicionales de metanfetamina, más cinco mil 600 litros y mil 400 kilogramos de material químico.

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