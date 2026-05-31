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Encuentran túnel deslizante entre Tijuana y San Diego, California, para el trasiego de armas y drogas

El sitio al parecer era usado como centro de almacenamiento, logística y tráfico

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Encuentran túnel deslizante entre Tijuana y San Diego, California, para el trasiego de drogas
Parte de lo hallado por las autoridades (FGR)

Elementos de seguridad hallaron un túnel al parecer usado para el trasiego de drogas que conecta Tijuana, Baja California con San Diego, California en Estados Unidos, dicho sitio contaba con un sistema deslizante.

El 31 de mayo la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre el hallazgo de una estructura que contaba iluminación y ventilación, con una longitud de 265 metros y 6.30 metros de profundidad.

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Además, el túnel fue hallado con un sistema electrónico deslizante en ambos sentidos. El lugar ubicado en la colonia Nueva Tijuana fue objeto de un cateo por violación a la ley federal de armas de fuego.

“El personal se estableció en el inmueble referido y se percató que posiblemente funcionaba como centro de almacenamiento, logística y tráfico de armas, explosivos y sustancias ilícitas, luego de localizar cartuchos, posible metanfetamina y marihuana, además de teléfonos celulares y documentación diversa”.

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El video muestra un operativo de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana, Baja California, donde agentes exploran un túnel clandestino de 265 metros de longitud y 6.3 metros de profundidad. Se observa la infraestructura interna del túnel, incluyendo soportes de madera, iluminación y tuberías. Además, se visualiza el decomiso de sustancias ilícitas como posible marihuana y píldoras moradas. Este túnel transfronterizo, que conecta de México a Estados Unidos, fue localizado en una vivienda utilizada para almacenamiento y tráfico.

Las averiguaciones de las autoridades apuntan a que la estructura al parecer tiene salida con una calle en San Diego, California. En las imágenes compartidas por las autoridades pueden verse a los agentes usando el mecanismo deslizante, además de los indicios hallados en el lugar.

El aseguramiento del túnel representa un “golpe directo” a los esquemas usados por los grupos delictivos para el trasiego de narcóticos, según destacó la FGR.

Encuentran túnel para huachicoleo en Nuevo León

Cabe recordar que el 11 de mayo pasado fue hallado otro túnel en territorio nacional, esta vez usado para el trasiego de hidrocarburos en Nuevo León. Elementos de seguridad identificaron que la estructura conectaba con un inmueble contiguo ubicado sobre el antiguo camino a Villas de García.

Este video documenta una presentación oficial de la Fiscalía General de la República de México. Se muestran imágenes de un agente de la Agencia de Investigación Criminal dentro de un túnel subterráneo, examinando tuberías instaladas en la estructura. El contenido detalla una operación de investigación. (FGR)

El acceso a la estructura subterránea permanecía oculto gracias a un contenedor metálico marítimo, lo que dificultaba su detección. Las labores de cateo permitieron confirmar que dicho túnel enlaza con el poliducto de la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD) de Pemex, y que la estructura contaba con equipo de extracción utilizado para el robo de hidrocarburo.

Además, las revisiones al predio revelaron la presencia de oficinas, áreas comunes, tractocamiones, autotanques y contenedores. Como resultado del operativo, los elementos de seguridad aseguraron alrededor de 205 mil 418 litros de hidrocarburo, además de 23 tractocamiones, una decena de autotanques, una grúa, siete cajas secas, tres vehículos, un contenedor metálico marítimo, un cubitanque, un tambo, dos bidones, costales de arena y herramienta de construcción.

Otro túnel entre México y EEUU

Mientras que en junio de 2025, efectivos de la Patrulla Fronteriza de EEUU descubrieron e inutilizaron un túnel de contrabando de drogas descrito como “altamente sofisticado” en la frontera entre Tijuana y el área de Otay Mesa, en San Diego. El pasaje subterráneo se extendía más de 305 metros hacia territorio estadounidense.

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