PRI critica informe de Claudia Sheinbaum: acusa propaganda, omisiones y defensa de Morena

El mensaje de Claudia Sheinbaum desató críticas de la oposición, que lo calificó como un acto político con omisiones en materia de seguridad, economía y servicios públicos.

La oposición política eleva el tono de sus críticas contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras el informe presentado este domingo en el Monumento a la Revolución, donde la mandataria destaca los avances de su administración bajo el lema “Honestidad, resultados y amor al pueblo y a la patria”.

Mientras miles de simpatizantes respaldan el acto en la Ciudad de México, dirigentes del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano cuestionan el contenido del mensaje y aseguran que no refleja la realidad que enfrenta el país.

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PRI acusa al Gobierno de construir una narrativa política

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lanza los señalamientos más severos contra el gobierno federal.

A través de redes sociales, acusa a Morena de utilizar movilizaciones públicas para impulsar una narrativa política relacionada con las tensiones diplomáticas con Estados Unidos.

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Alejandro Moreno Cárdenas acusó al gobierno federal de impulsar una narrativa política y de no atender la crisis de seguridad en el país.

Moreno sostiene que la administración federal ha privilegiado la confrontación política en lugar de fortalecer la relación con el principal socio comercial de México y combatir de manera efectiva a la delincuencia organizada.

Además, afirma que el país atraviesa una crisis de seguridad que afecta a millones de familias.

Entre los principales cuestionamientos del PRI destacan:

Supuesta utilización de actos públicos con fines políticos .

Falta de resultados en materia de seguridad .

Deterioro de la relación con Estados Unidos.

Acusaciones de protección política a integrantes de Morena señalados por presuntos vínculos con grupos criminales.

PAN cuestiona aprobación presidencial y resultados de gobierno

Por su parte, el PAN también critica el informe presidencial.

El Partido Acción Nacional publicó un video en el que señala una desconexión entre el discurso del gobierno y la realidad del país

El Partido Acción Nacional publicó un video en el que señala una desconexión entre el discurso del gobierno y la realidad del país

A través de sus canales oficiales, el partido asegura que existe una desconexión entre el discurso gubernamental y las condiciones que enfrentan diariamente los ciudadanos.

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La dirigencia panista sostiene que los problemas relacionados con la inseguridad, la economía y los servicios públicos continúan afectando a las familias mexicanas, por lo que considera que el mensaje presidencial omite los principales desafíos del país.

Sheinbaum defiende resultados y continuidad de la Cuarta Transformación

Durante su intervención, Sheinbaum asegura que su administración mantiene los principios impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y afirma que existe un compromiso permanente con la austeridad, el combate a la corrupción y el bienestar social.

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Sheinbaum destaca avances de su administración en materia económica y programas sociales durante su informe en el Monumento a la Revolución. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La presidenta destaca la estabilidad económica del país pese a la incertidumbre internacional y defiende las acciones emprendidas en educación, programas sociales y administración de recursos públicos.

Seguridad, soberanía y críticas al pasado marcan el discurso presidencial

Otro de los temas centrales es la seguridad. Sheinbaum rechaza señalamientos provenientes de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos y defiende la soberanía nacional frente a lo que califica como intentos de injerencia extranjera.

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Sheinbaum destaca avances en materia de seguridad y afirma que se fortalece la estrategia nacional de paz.

Asimismo, dedica parte de su mensaje a cuestionar las administraciones de los expresidentes Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, especialmente por la estrategia de seguridad implementada durante los gobiernos panistas.

Mientras el oficialismo celebra el informe como una muestra de respaldo ciudadano al proyecto de la Cuarta Transformación, la oposición insiste en que el acto está marcado por el proselitismo político y que los problemas de seguridad, salud y economía continúan siendo las principales demandas pendientes para millones de mexicanos.

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