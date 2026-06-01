México

Autoridades dan revés a personas desplazadas, SCJN niega protección para los exiliados

El fallo determinó que no existe una obligación para que el Gobierno adopte medidas específicas sobre el desplazamiento interno

Guardar
Google icon
Un díptico. Izquierda: Pleno de la SCJN con jueces y público. Derecha: Personas desplazadas, incluyendo niños, caminando por un sendero.
La SCJN negó el amparo para obligar al Estado mexicano a legislar sobre el desplazamiento forzado interno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó este 1 de junio el proyecto sobre el amparo en revisión 269/2025 y resolvió negar la protección federal a la parte quejosa en un caso que buscaba obligar al Estado mexicano a legislar, crear una institución y asignar presupuesto para atender el desplazamiento forzado interno, una crisis que acumula cerca de 390 mil personas desplazadas desde 2016, según el Consejo Nacional de Litigio Estratégico.

Dicha resolución estableció que no existe obligación del Congreso de la Unión de acatar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni de la titular de la Presidencia, Segob o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de crear un órgano especializado ni de destinar recursos para las personas desplazadas, de acuerdo con el proyecto judicial compartido por la SCJN.

PUBLICIDAD

El fallo del Máximo Tribunal también modificó la sentencia recurrida, declaró sin materia la revisión adhesiva y concluyó que “la Justicia de la Unión no ampara ni protege a la quejosa, en contra de las omisiones atribuidas a las autoridades señaladas como responsables, según la resolución del amparo en revisión 269/2025.

La Corte descartó que exista un mandato directo para legislar y presupuestar

El pleno del máximo tribunal federal estableció lineamientos más precisos para la transmisión de permisos
La resolución judicial determinó que el Congreso no está obligado a acatar las recomendaciones de la CIDH en materia de desplazamiento forzado interno. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

El caso llegó al Pleno después de que el Consejo Nacional de Litigio Estratégico promovió un juicio de amparo indirecto por presuntas omisiones legislativas e institucionales del Estado mexicano, según el comunicado del propio organismo difundido el pasado 28 de mayo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con ese mismo comunicado, la Corte atrajo el recurso de revisión por su trascendencia. La organización sostuvo que el desplazamiento forzado interno se ha mantenido documentado pero ignorado durante más de una década”, según dijo en su pronunciamiento y en un mensaje publicado en X.

Según el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, la propuesta presentada por la ministra María Estela Ríos González planteaba negar el amparo con el argumento de que ni la Constitución ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos contienen un mandato suficientemente específico para legislar en la materia.

En 2024, el número de personas desplazadas internas en México aumentó un 129%, según cifras del Observatorio Internacional de Desplazamiento Interno. REUTERS/ Manuel Orbegozo
En 2024, el número de personas desplazadas internas en México aumentó un 129%, según cifras del Observatorio Internacional de Desplazamiento Interno. REUTERS/ Manuel Orbegozo

La organización añadió que, bajo ese razonamiento, las recomendaciones reiteradas de la CIDH quedarían como criterios orientadores. También sostuvo que esa postura dejaría sin protección judicial una crisis humanitaria señalada de forma reiterada por organismos internacionales, según su comunicado.

En ese sentido, la CIDH recomendó a México en 2013, 2015 y 2022 adoptar legislación federal sobre desplazamiento forzado interno, crear una institución encargada de proteger a las personas desplazadas y destinar presupuesto para su atención integral. De acuerdo con el Consejo, ninguna de esas recomendaciones ha sido atendida hasta ahora.

El crecimiento del fenómeno fue otro de los puntos expuestos en el litigio. Según datos que el Consejo atribuye al Observatorio Internacional de Desplazamiento Interno, en 2024 hubo un aumento de 129% en el número de personas desplazadas internas.

El amparo planteaba que la falta de marco federal provoca violaciones a derechos humanos

La CIDH ha emitido recomendaciones para que México adopte legislación y medidas sobre desplazamiento forzado, pero ninguna ha sido atendida hasta ahora. REUTERS/Manuel Orbegozo
La CIDH ha emitido recomendaciones para que México adopte legislación y medidas sobre desplazamiento forzado, pero ninguna ha sido atendida hasta ahora. REUTERS/Manuel Orbegozo

La pregunta central del caso era si la SCJN podía reconocer que la ausencia de un marco jurídico federal para atender el desplazamiento forzado interno produce violaciones concretas a derechos humanos, según el Consejo Nacional de Litigio Estratégico

De acuerdo con la organización, esas afectaciones alcanzan la salud, la educación de los hijos, el empleo, los medios de subsistencia y el derecho a una vivienda digna. Planteó que el desplazamiento forzado no implica una sola violación, sino “una cadena de vulneraciones que se acumulan y se agravan con el tiempo”.

Temas Relacionados

SCJNDesplazadosDerechos HumanosPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿No alcanzaste a inscribirte a Jóvenes Construyendo el Futuro? Esta es la fecha de la próxima convocatoria

Si no lograste inscribirte en la última convocatoria de Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa abrirá nuevos registros durante el año para que puedas participar

¿No alcanzaste a inscribirte a Jóvenes Construyendo el Futuro? Esta es la fecha de la próxima convocatoria

Fiscalía de Tlaxcala revela causa de muerte de Blanca Adriana Vázquez, joven que acudió a una clínica en Puebla

El cuerpo de la mujer fue hallado el 21 de mayo, mismo día que familiares lo identificaron

Fiscalía de Tlaxcala revela causa de muerte de Blanca Adriana Vázquez, joven que acudió a una clínica en Puebla

Esto encontró la mamá de Valentín Elizalde al entrar a su cuarto por primera vez tras 20 años

Camila Valencia, mamá de ‘El Gallo de Oro’, reveló que existen grabaciones nunca antes publicadas de su hijo y que la familia analiza la posibilidad de liberar estos temas inéditos próximamente

Esto encontró la mamá de Valentín Elizalde al entrar a su cuarto por primera vez tras 20 años

¿Habrá clases mañana 2 de junio? Lo que debes saber sobre el paro nacional indefinido de la CNTE

La movilización de docentes afecta a miles de estudiantes de nivel básico y provoca caos en municipios

¿Habrá clases mañana 2 de junio? Lo que debes saber sobre el paro nacional indefinido de la CNTE

Cinco recomendaciones para favorecer un diagnóstico temprano del hígado graso

Un diagnóstico oportuno puede evitar complicaciones si se reconocen esos detalles que solemos pasar por alto en el día a día

Cinco recomendaciones para favorecer un diagnóstico temprano del hígado graso
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG está detrás de la construcción del túnel entre México y EEUU: aseguran 4 personas y millones de dólares en cocaína

CJNG está detrás de la construcción del túnel entre México y EEUU: aseguran 4 personas y millones de dólares en cocaína

EEUU equipara cárteles con grupos terroristas: por qué su estrategia para combatir las redes financieras no funcionaría

Maru Campos admitió que gobiernos anteriores “se coludían con el narco” y desata polémica en redes

Sobrino de “El Chapo” se blinda contra su extradición a Estados Unidos: ratifica demanda de amparo para evitarlo

Aplazan audiencia intermedia de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora

ENTRETENIMIENTO

Esto encontró la mamá de Valentín Elizalde al entrar a su cuarto por primera vez tras 20 años

Esto encontró la mamá de Valentín Elizalde al entrar a su cuarto por primera vez tras 20 años

Marco Chacón señala a Imelda Tuñón por ‘robar y vender’ bolsas de Maribel Guardia: “A Marcelia se le perdió una”

Kali Uchis anuncia dos fechas en México: ciudades y preventa para el regreso de ‘The Sincerely, Tour’

David Bisbal anuncia gira por México: ciudades y preventas para ‘Tour Eternos 2026′

Olivia Collins explota por el caso de Imelda Tuñón y Maribel Guardia: “Quiere el dinero fácil, pero no se lo va a llevar”

DEPORTES

Accidentado paisaje alrededor del Estadio Ciudad de México a días del Mundial 2026: obras a contrarreloj, anuncios sancionados y comerciantes que resisten

Accidentado paisaje alrededor del Estadio Ciudad de México a días del Mundial 2026: obras a contrarreloj, anuncios sancionados y comerciantes que resisten

La otra cara del Mundial 2026, los vecinos del Azteca resisten a las obras y afectaciones

Cómo funciona la nueva aplicación de la FIFA para descargar tus entradas del Mundial 2026

Así será la ceremonia de inauguración del Mundial en CDMX: a qué hora deberás llegar al Estadio Banorte

¿Quiénes son los jugadores de la Liga Mx que fueron convocados por Ecuador para el Mundial 2026?