¿Habrá clases mañana 2 de junio? Lo que debes saber sobre el paro nacional indefinido de la CNTE

Miles de profesores se ubican en calles del Centro Histórico REUTERS/Luis Cortes

Las movilizaciones de la CNTE en el Centro Histórico de la CDMX generan dudas sobre la situación actual en preescolar, primaria y secundaria a nivel nacional.

Miles de docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron este 1 de junio un paro nacional indefinido, alterando el funcionamiento habitual de escuelas públicas en al menos diez entidades.

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La protesta, que no tiene fecha de conclusión, incluye marchas, plantones y la suspensión de actividades escolares, y se produce en plena recta final hacia el arranque del Mundial de Futbol 2026.

Mario Delgado llamó a construir acuerdos con el magisterio, al tiempo que recordó avances logrados en 2025 en materia laboral y de jubilación.

Ante la duda, la Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró que el 2 de junio no figura como día de descanso oficial en el calendario escolar.

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Sin embargo, en los estados donde se reportan paros, las clases se suspendieron por la adhesión de una parte del magisterio al movimiento convocado por la CNTE.

El paro indefinido de la CNTE afecta escuelas públicas en al menos diez estados de México, generando suspensión de clases y movilizaciones docentes con exigencias laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto significa que la decisión de cerrar planteles no proviene de una instrucción federal, sino de la movilización de los trabajadores de la educación.

Estados sin clases el 2 de junio

La suspensión de actividades escolares afecta fundamentalmente a los siguientes estados:

(SEP)

Chiapas

Oaxaca (en donde la Sección 22 inició el paro desde el 25 de mayo)

Guerrero

Michoacán

Veracruz

Zacatecas

Yucatán

Baja California

Hidalgo

En la CDMX, la afectación es parcial y se concentra en planteles vinculados a la Sección 9 de la CNTE.

Según las autoridades educativas, el impacto varía por municipio y escuela, ya que no todo el personal magisterial pertenece a la Coordinadora ni todos decidieron sumarse a la protesta.

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El paro de la CNTE incluye marchas y plantones y no tiene fecha definida de conclusión, alterando el calendario escolar nacional.REUTERS/Luis Cortes

A las familias se recomienda verificar personalmente si las y los docentes de la escuela de sus hijos participan en el paro.

Demandas principales de la CNTE

La CNTE mantiene su protesta con un pliego de reclamos que han reiterado ante el Gobierno Federal. Entre sus principales exigencias se encuentran:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 para regresar a un sistema de pensiones solidario, sin Afores.

Eliminación de la Reforma Educativa de 2019 y de los mecanismos de la USICAMM.

Aumento salarial del 100 % al salario base de los docentes.

Fin a los descuentos salariales aplicados a maestros que han participado en movilizaciones.

Incremento del presupuesto para infraestructura educativa, salud y seguridad social.

Rechazo al despojo y la gentrificación en las ciudades sede del Mundial de Futbol 2026.

Mario Delgado responde a maestros de la CNTE

Miles de maestros de la CNTE iniciaron un paro nacional indefinido, afectando a escuelas públicas en al menos diez estados del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conflicto entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Gobierno federal ha escalado, con miles de docentes participando en movilizaciones y bloqueos en varios estados tras el inicio de un paro nacional indefinido.

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Las protestas han provocado suspensión de clases y afectaciones viales en entidades como Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Morelos, Sonora y la Ciudad de México.

Durante la jornada, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, envió un mensaje al magisterio reiterando la apertura de las mesas de diálogo.

Destacó que, bajo instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, tanto la Secretaría de Educación Pública como la Secretaría de Gobernación mantienen la disposición de negociar.

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Al referirse a los avances previos, Delgado mencionó el decreto alcanzado en 2025 para frenar el aumento gradual de la edad mínima de jubilación establecido por la Ley del ISSSTE de 2007.

El funcionario también subrayó el compromiso de la presidencia de desaparecer la USICAMM (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros), proponiendo un proceso de construcción conjunta con los docentes.

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