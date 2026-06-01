Fiscalía de Tlaxcala revela causa de muerte de Blanca Adriana Vázquez, joven que acudió a una clínica en Puebla

Los familiares de la víctima confirmaron la identidad del cuerpo (Crédito: Redes Sociales)

Las autoridades de Tlaxcala dieron a conocer la causa de muerte de la joven Blanca Adriana Vázquez Montiel, la joven que acudió a una clínica de belleza en Puebla, desapreció y posteriormente fue hallada sin vida.

Como resultado de la necropsia se pudo establecer que la mujer murió por un paro cardiorrespiratorio, este último provocado por una depresión del sistema nervioso ligada con el uso excesivo de sedantes.

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