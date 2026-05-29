México

SCJN y personas desplazadas, este es el caso que podría ordenar la protección de los exiliados

La propuesta argumenta que ni la Constitución ni tratados internacionales establecen obligaciones directas en la materia

Guardar
Google icon
Imagen dividida: a la izquierda, una sala de tribunal con jueces y público; a la derecha, un grupo de personas, incluidos niños, caminando por un sendero.
Cerca de 390 mil personas han sido desplazadas internamente desde 2016, sin ley federal, institución ni presupuesto especializado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá el próximo 1 de junio el Amparo en Revisión 269/2025, un caso con el que el Estado mexicano podría ser obligado a atender el desplazamiento forzado interno, una crisis que suma alrededor de 390 mil personas desplazadas desde 2016 y que, según el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, sigue sin una ley federal, sin una institución especializada y sin presupuesto integral para su atención.

El asunto llegó al Pleno de la SCJN después de que el Consejo Nacional de Litigio Estratégico promovió un juicio de amparo indirecto por omisiones legislativas e institucionales del Estado mexicano, según el comunicado del propio organismo difundido este 28 de mayo. De acuerdo con el Consejo, la Corte atrajo el recurso de revisión por su trascendencia.

PUBLICIDAD

La organización sostuvo en su comunicado que la crisis se ha mantenido documentada pero ignorada durante más de una década”. También afirmó en un mensaje publicado en X que “cientos de miles de personas permanecen desplazadas y que existen cero leyes federales” para protegerlas.

El proyecto de la ministra Ríos González propone negar el amparo

El pleno del máximo tribunal federal estableció lineamientos más precisos para la transmisión de permisos
El proyecto de la ministra Ríos González propone negar el amparo argumentando falta de mandato constitucional y convencional suficiente. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Según el comunicado del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, el proyecto que presenta la ministra María Estela Ríos González propone negar el amparo. La organización señaló que esa propuesta sostiene que ni la Constitución ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos contienen un mandato suficientemente específico para legislar en la materia.

PUBLICIDAD

El documento añadió que, bajo ese criterio, las recomendaciones reiteradas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) serían orientadoras. Para el Consejo, esa postura dejaría sin protección judicial una crisis humanitaria que, afirmó, ha sido señalada de forma reiterada por organismos internacionales.

La CIDH recomendó a México en 2013, 2015 y 2022 adoptar legislación federal sobre desplazamiento forzado interno, crear una institución encargada de proteger a las personas desplazadas y destinar presupuesto para su atención integral. De acuerdo con el Consejo, ninguna de esas recomendaciones ha sido atendida hasta ahora.

El crecimiento del fenómeno también destaca. Según datos que el Consejo atribuye al Observatorio Internacional de Desplazamiento Interno, en 2024 hubo un aumento de 129% en el número de personas desplazadas internas.

El litigio busca que la Corte reconozca obligaciones del Estado mexicano

68 familias que habían sido desplazadas por la violencia en la región, regresaron a sus hogares 9 años después. (FGE Oaxaca)
El litigio ante la SCJN busca que se reconozcan las obligaciones del Estado mexicano para atender violaciones a derechos humanos de desplazados. (FGE Oaxaca)

La pregunta central del caso es si la Suprema Corte puede reconocer que la falta de un marco jurídico federal para atender el desplazamiento forzado interno produce violaciones concretas a derechos humanos. Según el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, eso incluye afectaciones a la salud, la educación de los hijos, el empleo, los medios de subsistencia y el derecho a una vivienda digna.

En su comunicado, la organización planteó que el desplazamiento forzado no implica una sola violación, sino “una cadena de vulneraciones que se acumulan y se agravan con el tiempo”. También pidió a la SCJN resolver con perspectiva de derechos humanos y “a la altura de la gravedad de la crisis.

El Consejo afirmó que el Pleno “tiene la oportunidadde ordenar la protección de los derechos humanos de las personas integrantes de grupos desplazados. Sostuvo que las víctimas y los organismos internacionales ya han documentado la crisis y que el Máximo Tribunal del país no debería permanecer al margen.

Temas Relacionados

SCJNDesplazadosDerechos HumanosPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 28 de mayo en México: sismo en Jalpa de Méndez, Tabasco magnitud 4.0

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 28 de mayo en México: sismo en Jalpa de Méndez, Tabasco magnitud 4.0

Quién es DPR IAN, cantante que se suma al Fan Festival de Monterrey

El ex integrante de un grupo de K-pop tiene su propio colectivo

Quién es DPR IAN, cantante que se suma al Fan Festival de Monterrey

Rubén Rocha Moya y los otros funcionarios de Sinaloa no cuentan con ficha roja de la Interpol, asegura FGR

Ulises Lara López compartió información sobre el caso a través de un video

Rubén Rocha Moya y los otros funcionarios de Sinaloa no cuentan con ficha roja de la Interpol, asegura FGR

Cámara de Diputados frena la reforma sobre nulidad electoral por intervención extranjera

Ricardo Monreal argumentó que la propuesta requiere mayor estudio para garantizar certeza jurídica y evitar vacíos legales

Cámara de Diputados frena la reforma sobre nulidad electoral por intervención extranjera

Juicio contra Hernán Bermúdez Requena tendrán una etapa intermedia el próximo 1 de junio

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco dio a conocer la fecha exacta para la siguiente audiencia del presunto jefe de La Barredora

Juicio contra Hernán Bermúdez Requena tendrán una etapa intermedia el próximo 1 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rubén Rocha Moya y los otros funcionarios de Sinaloa no cuentan con ficha roja de la Interpol, asegura FGR

Rubén Rocha Moya y los otros funcionarios de Sinaloa no cuentan con ficha roja de la Interpol, asegura FGR

Juicio contra Hernán Bermúdez Requena tendrán una etapa intermedia el próximo 1 de junio

Hombres armados asesinan a indígenas de la comunidad Pomaro en Michoacán

Detienen en Hidalgo a presunto líder de Los Cromo, célula ligada al CJNG en Oaxaca

Estos son los últimos golpes de la Marina contra Los Mayos en Sinaloa: más de mil millones en afectación económica

ENTRETENIMIENTO

Quién es DPR IAN, cantante que se suma al Fan Festival de Monterrey

Quién es DPR IAN, cantante que se suma al Fan Festival de Monterrey

Chumel Torres ofrece disculpas tras burlarse de persona con Síndrome de Down: “La súper regué”

Justicia de EEUU define el destino de Natanael Cano por presunta posesión de un auto robado

Eugenio Derbez revela cómo sería la nueva Familia P. Luche y genera expectativa sobre el regreso de la serie

Regresa Ariana Grande: cuándo y a qué hora de México se estrena “Hate That I Made You Love Me” de “Petal”

DEPORTES

Javier Aguirre asegura que el camino de México en el Mundial será fácil

Javier Aguirre asegura que el camino de México en el Mundial será fácil

Gilberto Mora sería seguido muy de cerca por el Real Madrid durante el Mundial 2026

Checo Pérez en Mónaco: 5 momentos destacados del piloto mexicano de Fórmula 1

Así puso a bailar Cuauhtémoc Blanco al Vasco Aguirre durante la concentración del Tri

Cuál es el sueldo de Jordan Carrillo, futbolista de Pumas que interesa a Cruz Azul y América