Kenia López exige a la SCJN mantener su independencia tras asistencia de ministros al acto de Sheinbaum: “No puede volver a suceder”

La asistencia de siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución provocó críticas desde la oposición, particularmente de la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien advirtió que este tipo de participaciones pueden afectar la percepción de independencia del máximo tribunal del país.
La legisladora panista calificó como “preocupante” la presencia de integrantes de la SCJN durante el acto realizado con motivo del segundo aniversario del triunfo electoral de Sheinbaum y llamó a los ministros a mantener una clara distancia respecto de eventos de carácter político o partidista.
PUBLICIDAD
Kenia López defiende la división de poderes
López Rabadán señaló que la discusión no gira únicamente en torno a la asistencia a un evento público, sino al respeto de uno de los principios fundamentales del sistema democrático: la división de poderes.
“Resulta preocupante la presencia de integrantes de la SCJN. Estamos hablando de un principio republicano: la división de poderes. La Suprema Corte debe mantener independencia, imparcialidad y distancia frente a actos partidistas”, expresó.
PUBLICIDAD
La presidenta de la Cámara de Diputados sostuvo que los ministros fueron electos para garantizar justicia y actuar como contrapeso institucional, por lo que consideró inapropiada su presencia en una concentración vinculada políticamente con el gobierno federal.
“No debemos normalizarlo”, advierte la legisladora
Durante sus declaraciones a medios, la diputada fue más allá y aseguró que la imagen de juzgadores participando en un evento de este tipo puede generar dudas entre la ciudadanía sobre la imparcialidad de las resoluciones judiciales.
PUBLICIDAD
“Pues claramente obliga a decirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se comporte a la altura de lo que fueron electos. Fueron electos para darle justicia a este país, no para aplaudir ni arengar un evento partidista”, afirmó.
Además, cuestionó la confianza que podrían tener los ciudadanos en el Poder Judicial si observan una cercanía pública entre ministros y representantes del Ejecutivo.
PUBLICIDAD
“¿Con qué confianza un ciudadano va a acudir a la Corte? ¿Con qué confianza, si esta está aplaudiéndole al gobierno?”, planteó.
Para López Rabadán, se trata de un hecho que debe analizarse con seriedad y que no debería repetirse en el futuro.
“No debemos normalizarlo. Es algo que hay que decirlo de manera respetuosa, pero no puede volver a suceder”, añadió.
Los ministros que acudieron al evento de Sheinbaum
La presencia de integrantes de la SCJN quedó registrada durante la transmisión del acto realizado en el Monumento a la Revolución. De acuerdo con imágenes difundidas del evento, asistieron siete de los nueve ministros que actualmente integran el máximo tribunal.
PUBLICIDAD
Entre los presentes estuvieron:
- Hugo Aguilar
- Lenia Batres
- Arístides Guerrero
- Irving Espinosa
- Sara Irene Herrerías
- María Estela Ríos
- Yasmín Esquivel
La asistencia llamó la atención debido a que ocurrió en un contexto marcado por el debate nacional sobre la reforma judicial y la reciente integración de la Corte.
PUBLICIDAD
Un contexto de tensiones entre poderes
Las declaraciones de Kenia López Rabadán se producen en medio de una discusión más amplia sobre la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
La legisladora también destacó que no recibió invitación para asistir al evento, situación que, en su opinión, refuerza la idea de que se trató de una actividad con un fuerte componente político.
PUBLICIDAD
Desde la oposición se ha insistido en que las instituciones deben preservar su papel como contrapesos democráticos y mantener una separación clara respecto de actos partidistas para fortalecer la confianza ciudadana.
Margarita Zavala se suma a las críticas
Las observaciones de López Rabadán fueron respaldadas por la diputada federal del PAN y ex primera dama, Margarita Zavala, quien también cuestionó la presencia de los ministros en el acto encabezado por la presidenta.
PUBLICIDAD
A través de redes sociales, Zavala afirmó que los integrantes de la SCJN no debieron acudir al evento y consideró que la asistencia resultó improcedente para quienes tienen la responsabilidad de actuar con imparcialidad.
La polémica generada por la presencia de ministros en el acto de Sheinbaum reavivó el debate sobre los alcances de la división de poderes y el papel que debe desempeñar la Suprema Corte en la vida pública del país, especialmente en un momento en que la independencia judicial se mantiene como uno de los temas centrales de la discusión política nacional.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD