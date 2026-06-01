México

Kenia López exige a la SCJN mantener su independencia tras asistencia de ministros al acto de Sheinbaum: “No puede volver a suceder”

La legisladora panista advirtió que la participación de siete de los nueve ministros de la Corte en actos de carácter político puede generar dudas sobre la imparcialidad del Poder Judicial

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Para la oposición, la imagen de ministros en un acto de carácter político representa un riesgo para la confianza ciudadana en la Suprema Corte.
Para la oposición, la imagen de ministros en un acto de carácter político representa un riesgo para la confianza ciudadana en la Suprema Corte.

La asistencia de siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución provocó críticas desde la oposición, particularmente de la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien advirtió que este tipo de participaciones pueden afectar la percepción de independencia del máximo tribunal del país.

La legisladora panista calificó como “preocupante” la presencia de integrantes de la SCJN durante el acto realizado con motivo del segundo aniversario del triunfo electoral de Sheinbaum y llamó a los ministros a mantener una clara distancia respecto de eventos de carácter político o partidista.

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Kenia López defiende la división de poderes

López Rabadán señaló que la discusión no gira únicamente en torno a la asistencia a un evento público, sino al respeto de uno de los principios fundamentales del sistema democrático: la división de poderes.

Kenia López Rabadán advirtió que la presencia de ministros en actos del Ejecutivo puede poner en riesgo la percepción de independencia del Poder Judicial.

“Resulta preocupante la presencia de integrantes de la SCJN. Estamos hablando de un principio republicano: la división de poderes. La Suprema Corte debe mantener independencia, imparcialidad y distancia frente a actos partidistas”, expresó.

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La presidenta de la Cámara de Diputados sostuvo que los ministros fueron electos para garantizar justicia y actuar como contrapeso institucional, por lo que consideró inapropiada su presencia en una concentración vinculada políticamente con el gobierno federal.

“No debemos normalizarlo”, advierte la legisladora

Durante sus declaraciones a medios, la diputada fue más allá y aseguró que la imagen de juzgadores participando en un evento de este tipo puede generar dudas entre la ciudadanía sobre la imparcialidad de las resoluciones judiciales.

Entre los presentes destacan Lenia Batres, Arístides Guerrero, Irving Espinosa y Hugo Aguilar
Kenia López Rabadán advirtió que no se debe normalizar la presencia de ministros de la SCJN en actos de carácter político. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo

“Pues claramente obliga a decirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se comporte a la altura de lo que fueron electos. Fueron electos para darle justicia a este país, no para aplaudir ni arengar un evento partidista”, afirmó.

Además, cuestionó la confianza que podrían tener los ciudadanos en el Poder Judicial si observan una cercanía pública entre ministros y representantes del Ejecutivo.

“¿Con qué confianza un ciudadano va a acudir a la Corte? ¿Con qué confianza, si esta está aplaudiéndole al gobierno?”, planteó.

Para López Rabadán, se trata de un hecho que debe analizarse con seriedad y que no debería repetirse en el futuro.

Kenia López Rabadán señaló que la cercanía entre ministros y el Ejecutivo podría debilitar la confianza en el Poder Judicial. (Foto: Cámara de Diputados)
Kenia López Rabadán señaló que la cercanía entre ministros y el Ejecutivo podría debilitar la confianza en el Poder Judicial. (Foto: Cámara de Diputados)

“No debemos normalizarlo. Es algo que hay que decirlo de manera respetuosa, pero no puede volver a suceder”, añadió.

Los ministros que acudieron al evento de Sheinbaum

La presencia de integrantes de la SCJN quedó registrada durante la transmisión del acto realizado en el Monumento a la Revolución. De acuerdo con imágenes difundidas del evento, asistieron siete de los nueve ministros que actualmente integran el máximo tribunal.

Entre los presentes estuvieron:

  • Hugo Aguilar
  • Lenia Batres
  • Arístides Guerrero
  • Irving Espinosa
  • Sara Irene Herrerías
  • María Estela Ríos
  • Yasmín Esquivel
Hugo Aguilar fue uno de los ministros de la SCJN que asistió al evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución. EFE/ Sáshenka Gutiérrez
Hugo Aguilar fue uno de los ministros de la SCJN que asistió al evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

La asistencia llamó la atención debido a que ocurrió en un contexto marcado por el debate nacional sobre la reforma judicial y la reciente integración de la Corte.

Un contexto de tensiones entre poderes

Las declaraciones de Kenia López Rabadán se producen en medio de una discusión más amplia sobre la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial.

La legisladora también destacó que no recibió invitación para asistir al evento, situación que, en su opinión, refuerza la idea de que se trató de una actividad con un fuerte componente político.

El hecho ocurre en un contexto de tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial en México.
El hecho ocurre en un contexto de tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial en México.

Desde la oposición se ha insistido en que las instituciones deben preservar su papel como contrapesos democráticos y mantener una separación clara respecto de actos partidistas para fortalecer la confianza ciudadana.

Margarita Zavala se suma a las críticas

Las observaciones de López Rabadán fueron respaldadas por la diputada federal del PAN y ex primera dama, Margarita Zavala, quien también cuestionó la presencia de los ministros en el acto encabezado por la presidenta.

A través de redes sociales, Zavala afirmó que los integrantes de la SCJN no debieron acudir al evento y consideró que la asistencia resultó improcedente para quienes tienen la responsabilidad de actuar con imparcialidad.

Margarita Zavala criticó la presencia de ministros de la SCJN en el evento de Sheinbaum, al considerar que fue improcedente."
Margarita Zavala criticó la presencia de ministros de la SCJN en el evento de Sheinbaum, al considerar que fue improcedente."

La polémica generada por la presencia de ministros en el acto de Sheinbaum reavivó el debate sobre los alcances de la división de poderes y el papel que debe desempeñar la Suprema Corte en la vida pública del país, especialmente en un momento en que la independencia judicial se mantiene como uno de los temas centrales de la discusión política nacional.

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