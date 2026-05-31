MasterChef 24/7: esto hacen con la comida que prueban los chefs: “Ya está contaminada”

Los sobrantes se convierten en composta

La producción de MasterChef 24/7 convierte en composta la comida que prueban los chefs, ya que no puede donarse por estar “contaminada”, según declara Leslie Gallardo durante un programa de Ventaneando.

“Tengo entendido, es un dato que no tengo claro, que toda la comida que prueban los chefs se convierte en composta al final de cuenta, porque no se puede donar la comida que prueban los chefs evidentemente, porque está contaminado, entonces esa comida se convierte en composta, para no desperdiciarla y no tirarla”.

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El formato actual implica un reto adicional para la producción, porque ya no solo gestiona los sobrantes de las galas dominicales, también los que se generan dentro de la casa donde viven los concursantes, que cocinan y comen a diario.

En medio de esa discusión sobre el desperdicio, Jimena Pérez comenta en el mismo contexto: “Mi mamá diría: cuánta gente se está muriendo de hambre y ve cuánto desperdicio”.

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La producción de MasterChef 24/7 no puede donar los alimentos utilizados debido a la contaminación tras la cata de los jueces (@MasterChefMx)

En temporadas previas del reality, el nivel de exigencia también marca escenas que se vuelven referencia del programa, como la de Benito en 2015, cuando reprueba un “mole de pétalos de rosas” y encara al concursante Gonzalo: “Quiero decirte que tu actitud es reprobable ¡tú plato es una porquería! En mi restaurante estarías de patitas en la calle ¡cállate, cállate!”.

Otra ocurre en la semifinal de la quinta temporada, cuando el chef cuestiona un platillo y lo rompe al azotarlo sobre la mesa, mientras reclama: “¿Tú crees que este plato es digno de una semifinal de MasterChef?”.

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Un formato innovador en la conocida competencia gastronómica

MasterChef 24/7 México 2026 presenta un formato innovador, pues por primera vez en la franquicia latinoamericana el reality es transmitido en vivo las 24 horas del día, los siete días de la semana. El público puede observar tanto los retos culinarios como la convivencia y vida diaria de los participantes, así como sus entrenamientos y estrategias.

Leslie Gallardo confirma en Ventaneando que los residuos de comida de MasterChef 24/7 se gestionan responsablemente como composta - Foto: Azteca

Características principales

Estreno y transmisión : El programa arrancó el domingo 17 de mayo de 2026, con emisiones principales por Azteca UNO de lunes a viernes a las 20:30 y galas de eliminación los domingos a las 20:00. La transmisión ininterrumpida y sin edición está disponible en Disney+ para suscriptores.

Interacción en tiempo real : La audiencia puede influir en el desarrollo de la competencia mediante votaciones en línea, decidiendo beneficios y salvaciones, además de participar en la eliminación semanal.

Casting y participantes : El proceso de selección priorizó perfiles capaces de soportar aislamiento total durante tres meses y habilidades tanto culinarias como de interacción frente a cámaras. La temporada reúne a 24 concursantes de perfiles diversos, entre los que destacan creadores de contenido, amas de casa, coaches y ex participantes de realities. Julio Vázquez, influencer, accedió tras ganar un reto digital.

Dinámica semanal : Lunes: Reto de la Caja Misteriosa y entrega del PIN del Chef (inmunidad). Martes: Pruebas de beneficio y castigo para definir capitanías y penalizaciones. Miércoles: Batalla por equipos con influencia del público. Jueves: Delantales negros para quienes quedan en riesgo de eliminación. Viernes: Retos de salvación y apertura de votaciones para salvar concursantes. Domingo: Eliminación, donde los jueces deciden tras evaluar el plato final, aunque el público influye en la decisión.

Panel de jueces y mentores : Claudia Lizaldi conduce el programa. Los jueces son Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena. Se incorporan chefs como Isabel Carvajal, Edgar Núñez, Lili Cuéllar y Diego Niño para impartir clases y asesorar a los participantes.

Sede: El reality se graba en la Torre Latinoamericana de la Ciudad de México. El espacio cuenta con dormitorios, áreas comunes y una cocina-escuela.

La comida que prueban los chefs de MasterChef 24/7 se convierte en composta para evitar el desperdicio de alimentos (Captura de pantalla YouTube)

Plataformas y contenido adicional

Redes sociales : Hay interacción y seguimiento en TikTok, Instagram, X (Twitter) y Facebook. El sitio oficial de TV Azteca y el micrositio masterchefmx.tv/vota permiten votar y acceder a contenido exclusivo.

Innovación global: Es la primera vez a nivel mundial que la franquicia opera bajo un sistema 24/7, con participación directa del público en el destino de los concursantes.