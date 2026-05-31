México

MasterChef 24/7: esto hacen con la comida que prueban los chefs: “Ya está contaminada”

Leslie Gallardo, conductora digital del programa de TV Azteca, reveló qué sucede con los platos que elaboran y catan los chefs, los consideran ‘contaminados’ tras cada reto culinario

Guardar
Google icon

Los sobrantes se convierten en composta

La producción de MasterChef 24/7 convierte en composta la comida que prueban los chefs, ya que no puede donarse por estar “contaminada”, según declara Leslie Gallardo durante un programa de Ventaneando.

Tengo entendido, es un dato que no tengo claro, que toda la comida que prueban los chefs se convierte en composta al final de cuenta, porque no se puede donar la comida que prueban los chefs evidentemente, porque está contaminado, entonces esa comida se convierte en composta, para no desperdiciarla y no tirarla”.

PUBLICIDAD

El formato actual implica un reto adicional para la producción, porque ya no solo gestiona los sobrantes de las galas dominicales, también los que se generan dentro de la casa donde viven los concursantes, que cocinan y comen a diario.

En medio de esa discusión sobre el desperdicio, Jimena Pérez comenta en el mismo contexto: “Mi mamá diría: cuánta gente se está muriendo de hambre y ve cuánto desperdicio”.

PUBLICIDAD

MasterChef México
La producción de MasterChef 24/7 no puede donar los alimentos utilizados debido a la contaminación tras la cata de los jueces (@MasterChefMx)

En temporadas previas del reality, el nivel de exigencia también marca escenas que se vuelven referencia del programa, como la de Benito en 2015, cuando reprueba un “mole de pétalos de rosas” y encara al concursante Gonzalo: “Quiero decirte que tu actitud es reprobable ¡tú plato es una porquería! En mi restaurante estarías de patitas en la calle ¡cállate, cállate!”.

Otra ocurre en la semifinal de la quinta temporada, cuando el chef cuestiona un platillo y lo rompe al azotarlo sobre la mesa, mientras reclama: “¿Tú crees que este plato es digno de una semifinal de MasterChef?”.

Un formato innovador en la conocida competencia gastronómica

MasterChef 24/7 México 2026 presenta un formato innovador, pues por primera vez en la franquicia latinoamericana el reality es transmitido en vivo las 24 horas del día, los siete días de la semana. El público puede observar tanto los retos culinarios como la convivencia y vida diaria de los participantes, así como sus entrenamientos y estrategias.

La influencer fue eliminada de la competencia - Foto: Azteca
Leslie Gallardo confirma en Ventaneando que los residuos de comida de MasterChef 24/7 se gestionan responsablemente como composta - Foto: Azteca

Características principales

  • Estreno y transmisión: El programa arrancó el domingo 17 de mayo de 2026, con emisiones principales por Azteca UNO de lunes a viernes a las 20:30 y galas de eliminación los domingos a las 20:00. La transmisión ininterrumpida y sin edición está disponible en Disney+ para suscriptores.
  • Interacción en tiempo real: La audiencia puede influir en el desarrollo de la competencia mediante votaciones en línea, decidiendo beneficios y salvaciones, además de participar en la eliminación semanal.
  • Casting y participantes: El proceso de selección priorizó perfiles capaces de soportar aislamiento total durante tres meses y habilidades tanto culinarias como de interacción frente a cámaras. La temporada reúne a 24 concursantes de perfiles diversos, entre los que destacan creadores de contenido, amas de casa, coaches y ex participantes de realities. Julio Vázquez, influencer, accedió tras ganar un reto digital.
  • Dinámica semanal:
    • Lunes: Reto de la Caja Misteriosa y entrega del PIN del Chef (inmunidad).
    • Martes: Pruebas de beneficio y castigo para definir capitanías y penalizaciones.
    • Miércoles: Batalla por equipos con influencia del público.
    • Jueves: Delantales negros para quienes quedan en riesgo de eliminación.
    • Viernes: Retos de salvación y apertura de votaciones para salvar concursantes.
    • Domingo: Eliminación, donde los jueces deciden tras evaluar el plato final, aunque el público influye en la decisión.
  • Panel de jueces y mentores: Claudia Lizaldi conduce el programa. Los jueces son Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena. Se incorporan chefs como Isabel Carvajal, Edgar Núñez, Lili Cuéllar y Diego Niño para impartir clases y asesorar a los participantes.
  • Sede: El reality se graba en la Torre Latinoamericana de la Ciudad de México. El espacio cuenta con dormitorios, áreas comunes y una cocina-escuela.
MasterChef México
La comida que prueban los chefs de MasterChef 24/7 se convierte en composta para evitar el desperdicio de alimentos (Captura de pantalla YouTube)

Plataformas y contenido adicional

  • Redes sociales: Hay interacción y seguimiento en TikTok, Instagram, X (Twitter) y Facebook. El sitio oficial de TV Azteca y el micrositio masterchefmx.tv/vota permiten votar y acceder a contenido exclusivo.
  • Innovación global: Es la primera vez a nivel mundial que la franquicia opera bajo un sistema 24/7, con participación directa del público en el destino de los concursantes.

Temas Relacionados

MasterChefMasterChef MéxicoMaster Chef 24/7mexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

PRI critica informe de Claudia Sheinbaum: acusa propaganda, omisiones y defensa de Morena

Alejandro Moreno aseguró que el discurso presidencial ignoró los problemas de seguridad y economía, mientras la oposición cuestionó el carácter político del evento realizado en el Monumento a la Revolución

PRI critica informe de Claudia Sheinbaum: acusa propaganda, omisiones y defensa de Morena

César Arturo Ramos, Katia Itzel García y el equipo de árbitros mexicanos inician concentración para el Mundial 2026

Un equipo conformado por jueces centrales, asistentes y oficiales de video será parte del plantel que se prepara en Estados Unidos, estableciendo un nuevo precedente para el futbol nacional

César Arturo Ramos, Katia Itzel García y el equipo de árbitros mexicanos inician concentración para el Mundial 2026

Cursos de cine gratis en CDMX: fechas y pasos para inscribirte en la segunda convocatoria del CCC

Explorar el mundo del cine desde una perspectiva profesional y sin costo es posible en la Ciudad de México

Cursos de cine gratis en CDMX: fechas y pasos para inscribirte en la segunda convocatoria del CCC

Brote de ébola vs hantavirus: qué enfermedad es peor y cuál podría afectar más

Alejandro Macias consideró poco probable que ocurra un brote de ébola en México bajo las condiciones actuales

Brote de ébola vs hantavirus: qué enfermedad es peor y cuál podría afectar más

Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 31 de mayo: buen avance en Fray Servando

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 31 de mayo: buen avance en Fray Servando
MÁS NOTICIAS

NARCO

Encuentran túnel deslizante entre Tijuana y San Diego, California, para el trasiego de armas y drogas

Encuentran túnel deslizante entre Tijuana y San Diego, California, para el trasiego de armas y drogas

Balacera en feria de Jalpa de Méndez, Tabasco, deja un muerto y dos heridos

Violencia en Los Cabos: ataque armado deja 5 civiles y 2 militares heridos tras reporte de balaceras

Ataques a policías en Sinaloa: cerca de 80 asesinados en dos años, 38 en Culiacán

Felipe Calderón defiende su guerra contra el narco y asegura que fue “una decisión correcta”

ENTRETENIMIENTO

Mariana Garza afirma que la chamana ‘Pachita’ curó a su abuela desahuciada por leucemia: “No lo puedes creer”

Mariana Garza afirma que la chamana ‘Pachita’ curó a su abuela desahuciada por leucemia: “No lo puedes creer”

Cibernético explota tras polémica en redes sociales y lanza fuerte defensa: “No soy machista”

Muere el padre de Abraham Luna, vocalista de Grupo Firme: “Acepto la voluntad de Dios”

Aarón Mercury rompe el silencio tras el video viral con una fan: “Es imposible que me sepa el nombre de todos”

Emiliano Aguilar se sincera sobre el abandono, sus adicciones y la necesidad de un reencuentro con Pepe Aguilar

DEPORTES

Brasil ya golea a Panamá: sigue el minuto a minuto del partido amistoso rumbo al Mundial 2026

Brasil ya golea a Panamá: sigue el minuto a minuto del partido amistoso rumbo al Mundial 2026

César Arturo Ramos, Katia Itzel García y el equipo de árbitros mexicanos inician concentración para el Mundial 2026

Convocatoria de México para el Mundial 2026 en vivo: sigue el anuncio de Javier Aguirre

Canadá pierde a Marcelo Flores para el Mundial 2026: el jugador confirmó ruptura de ligamento

VIDEO | Octagón Jr. sale en camilla tras sufrir una aparatosa lesión en el cuello