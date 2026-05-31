Cáncer y otros daños a la salud que tiene en los niños el colorante Rojo 3 prohibido por la Cofepris

El colorante Rojo 3, presente en dulces, gelatinas y otros productos dirigidos a la infancia, enfrenta una prohibición definitiva en México tras la advertencia de autoridades sanitarias sobre sus riesgos.
Y es que estudios recientes relacionan su consumo con problemas de hiperactividad, alteraciones cognitivas y un potencial riesgo cancerígeno en menores.
La decisión de la Cofepris responde a la preocupación por la seguridad alimentaria de los niños y la necesidad de limitar la exposición a aditivos con efectos adversos comprobados.
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La medida, impulsada por la Secretaría de Salud y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 28 de mayo, otorga a las empresas un plazo de 24 meses (dos años)para reformular sus productos y agotar existencias.
La prohibición surge luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)concluyó que la exposición alimentaria a la eritrosina(Rojo 3) en México supera en dos veces la Ingesta Diaria Admisible (IDA), que es la cantidad máxima que se considera segura para consumir cada día durante toda la vida.
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Cuáles son los daños a la salud que tiene en los niños el colorante Rojo 3 prohibido por la Cofepris
El colorante Rojo 3, también conocido como eritrosina, fue prohibido por la Cofepris en México debido a varios riesgos para la salud, principalmente en niños. Los daños documentados incluyen:
- Aumento de hiperactividad y alteraciones del comportamiento, incluso en menores sin diagnóstico previo de TDAH.
- Potencial deterioro de las funciones cognitivas y daño neuroconductual.
- Riesgo potencial de cáncer, especialmente tumores tiroideos en estudios con animales.
- Problemas de tiroides relacionados con la acumulación de yodo.
- Reacciones alérgicas, erupciones cutáneas y desbalances bioquímicos.
Además, la Cofepris y organismos internacionales como la FDA (Estados Unidos) consideran que el consumo actual de este colorante supera los límites seguros para la población infantil, ya que suele estar presente en productos dirigidos especialmente a niños, como gomitas, gelatinas, caramelos, polvos para bebidas y decoraciones de pasteles.
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Por estas razones, las autoridades sanitarias mexicanas y de otros países han impulsado la prohibición de este aditivo para proteger la salud de la infancia.
Los productos con más colorante rojo 3 en México
En México, los productos que suelen contener mayores cantidades de colorante Rojo 3 (eritrosina) son principalmente alimentos y golosinas dirigidos a la infancia y al público joven.
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Entre los más destacados se encuentran:
- Gomitas y caramelos suaves confitados
- Polvos para preparar gelatinas y flanes
- Goma de mascar
- Decoraciones para pasteles y repostería
- Frutas en almíbar
- Malvaviscos
- Yogures sabor fresa y postres lácteos
- Helados y paletas industriales
- Cereales con colores artificiales
- Refrescos y bebidas saborizadas
- Jarabes y vitaminas masticables con sabor a fresa o cereza
Estos productos sobresalen porque el Rojo 3 otorga tonos brillantes y llamativos, especialmente atractivos para niños y adolescentes.
Por ello, la Cofepris recomienda revisar las etiquetas de ingredientes, ya que el colorante puede aparecer como “eritrosina”, “E127” o “Rojo 3”.
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