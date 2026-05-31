Cáncer y otros daños a la salud que tiene en los niños el colorante Rojo 3 prohibido por la Cofepris

Las autoridades mexicanas marcan un precedente al vetar un colorante polémico, tras confirmar que el consumo actual supera los límites de seguridad recomendados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El colorante Rojo 3, presente en dulces, gelatinas y otros productos dirigidos a la infancia, enfrenta una prohibición definitiva en México tras la advertencia de autoridades sanitarias sobre sus riesgos.

Y es que estudios recientes relacionan su consumo con problemas de hiperactividad, alteraciones cognitivas y un potencial riesgo cancerígeno en menores.

La decisión de la Cofepris responde a la preocupación por la seguridad alimentaria de los niños y la necesidad de limitar la exposición a aditivos con efectos adversos comprobados.

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La medida, impulsada por la Secretaría de Salud y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 28 de mayo, otorga a las empresas un plazo de 24 meses (dos años)para reformular sus productos y agotar existencias.

La prohibición surge luego de que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)concluyó que la exposición alimentaria a la eritrosina(Rojo 3) en México supera en dos veces la Ingesta Diaria Admisible (IDA), que es la cantidad máxima que se considera segura para consumir cada día durante toda la vida.

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La historia de este aditivo revela cómo la preocupación por la salud infantil llevó a la prohibición, tras años de advertencias sobre sus efectos adversos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los daños a la salud que tiene en los niños el colorante Rojo 3 prohibido por la Cofepris

El colorante Rojo 3, también conocido como eritrosina, fue prohibido por la Cofepris en México debido a varios riesgos para la salud, principalmente en niños. Los daños documentados incluyen:

Aumento de hiperactividad y alteraciones del comportamiento, incluso en menores sin diagnóstico previo de TDAH.

Potencial deterioro de las funciones cognitivas y daño neuroconductual.

Riesgo potencial de cáncer, especialmente tumores tiroideos en estudios con animales.

Problemas de tiroides relacionados con la acumulación de yodo.

Reacciones alérgicas, erupciones cutáneas y desbalances bioquímicos.

Además, la Cofepris y organismos internacionales como la FDA (Estados Unidos) consideran que el consumo actual de este colorante supera los límites seguros para la población infantil, ya que suele estar presente en productos dirigidos especialmente a niños, como gomitas, gelatinas, caramelos, polvos para bebidas y decoraciones de pasteles.

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Por estas razones, las autoridades sanitarias mexicanas y de otros países han impulsado la prohibición de este aditivo para proteger la salud de la infancia.

Estudios recientes relacionan el consumo de eritrosina con hiperactividad, alteraciones cognitivas y riesgo cancerígeno en menores.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los productos con más colorante rojo 3 en México

En México, los productos que suelen contener mayores cantidades de colorante Rojo 3 (eritrosina) son principalmente alimentos y golosinas dirigidos a la infancia y al público joven.

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Entre los más destacados se encuentran:

Gomitas y caramelos suaves confitados

Polvos para preparar gelatinas y flanes

Goma de mascar

Decoraciones para pasteles y repostería

Frutas en almíbar

Malvaviscos

Yogures sabor fresa y postres lácteos

Helados y paletas industriales

Cereales con colores artificiales

Refrescos y bebidas saborizadas

Jarabes y vitaminas masticables con sabor a fresa o cereza

Estos productos sobresalen porque el Rojo 3 otorga tonos brillantes y llamativos, especialmente atractivos para niños y adolescentes.

Por ello, la Cofepris recomienda revisar las etiquetas de ingredientes, ya que el colorante puede aparecer como “eritrosina”, “E127” o “Rojo 3”.