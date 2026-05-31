Cibernético explota tras polémica en redes sociales y lanza fuerte defensa: “No soy machista”

La polémica en redes sociales por supuestos comentarios machistas de Cibernético vuelve a colocar al luchador en el centro de la conversación. - (Instagram)

El nombre de Cibernético volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática luego de una nueva ola de críticas en redes sociales, donde usuarios lo señalaron nuevamente por supuestos comentarios machistas. La polémica resurgió a raíz de declaraciones vinculadas a su interacción con figuras del espectáculo, entre ellas Lyn May.

Durante una entrevista en el programa Sale el Sol, el luchador decidió responder a las acusaciones y defender el tono que utiliza en su contenido digital. Sus declaraciones reavivaron el debate sobre los límites del humor, el lenguaje en los podcasts y la percepción pública de las figuras del entretenimiento.

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El tema escaló rápidamente en redes sociales, donde fragmentos de la entrevista fueron interpretados de distintas maneras, generando división entre quienes lo respaldan y quienes consideran inapropiada su forma de expresarse.

La frase que encendió la polémica

Cibernético responde a las críticas y defiende el tono de su contenido digital. - (Ilustración: Jesús Aviles)

Durante la conversación televisiva, Cibernético fue directo al responder a los señalamientos. “Nunca he sido machista ni misógino. A mí me encantan las mujeres y yo las respeto mucho”, aseguró, intentando frenar las críticas que lo acompañan desde hace años.

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El luchador también defendió la frase “ah, maníaca”, una expresión recurrente en su podcast, la cual ha sido motivo de controversia.

“Me consta que mujeres ya de setenta años me dicen: ‘dime ah, maníaca’”, afirmó, insistiendo en que su contenido se basa en una dinámica consensuada con su audiencia.

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En el programa también abordó el origen de la expresión que ha generado controversia. La frase surgió dentro de su podcast como parte de anécdotas personales que posteriormente se volvieron virales.

La tensión que vuelve al pasado

Cibernético minimiza la tensión sobre su vínculo con Lyn May y destaca su aprecio por la vedette en medio de la controversia actual.

“Quizás sea una de mis maníacas”, soltó Cibernético, lo que provocó reacciones inmediatas y dejó abierta la posibilidad de un reencuentro público con Lyn May.

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El luchador abordó la relación mediática que mantuvo con la vedette, reconociendo que en el pasado existieron desacuerdos entre ambos. Admitió que no siempre supo manejar bien algunas situaciones, aunque decidió no profundizar en el conflicto.

Entre risas, Cibernético comentó: “No la he visto, pero sigue estando igual de hermosa”, en un intento por restar tensión y suavizar la polémica que rodeó su vínculo con Lyn May.

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