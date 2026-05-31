EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy domingo 31 de mayo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reporta para este 31 de mayo un total de 13 concentraciones sociales, una rodada motociclista, ocho rodadas ciclistas y 15 eventos de esparcimiento en diferentes alcaldías de la capital.

Entre las movilizaciones destacan las actividades del colectivo “Glorieta de las y los Desaparecidos”, que se reúne a las 10:00 en la Glorieta del Ahuehuete para visibilizar la búsqueda de personas desaparecidas y anunciar acciones en el marco de la Mega Marcha nacional de familiares. A las 09:30, simpatizantes y militantes de Morena, PT y PVEM convocan en el Monumento a la Revolución para el “Segundo Informe” de la presidenta de México. También se prevé una colecta de firmas en apoyo a Palestina a las 12:00 en el Ángel de la Independencia, así como una protesta en la estación Hidalgo del Metro a las 17:00 para exigir mejoras al sistema de transporte.

En materia de movilidad, motociclistas del Moto Rex Club parten a las 06:00 desde la alcaldía Miguel Hidalgo rumbo al Santuario del Señor de Chalma, Estado de México. Por su parte, grupos ciclistas como “Celeriter y Team Mexas” salen a las 04:00 del Ángel de la Independencia, mientras que otras rodadas inician en alcaldías como Iztapalapa, Coyoacán, Xochimilco y Cuauhtémoc con diferentes destinos, entre ellos Tepoztlán, Tecomitl y los embarcaderos de Xochimilco.

La agenda cultural y de entretenimiento incluye el musical “El Rey León” en el Teatro Telcel con dos funciones y la presentación de Mon Laferte en el Palacio de los Deportes. El Auditorio Nacional recibe un concierto privado y la Arena Ciudad de México presenta el espectáculo “La noche más ardiente”. A lo largo del día, Paseo de la Reforma alberga las “Estampas Mundialistas Monumentales Panini”, mientras que Expo Reforma ofrece la experiencia interactiva “Stranger Things”.

En el ámbito deportivo, se realiza la Carrera Panini, Copa del Mundo 2026, con salida y meta en Torre del Caballito. El estadio Alfredo Harp Helú será sede del encuentro de beisbol entre los Diablos Rojos del México y los Conspiradores de Querétaro. La Arena México alberga una función de lucha libre profesional por la tarde.

CIUDAD DE MÉXICO, 20MAYO2026.- Integrantes de diversos frentes nacionales del campo se se manifestaron marchando por Paseo de la Reforma para exigir autoridades del gobierno una mesa de diálogo para garantizar un precio digno y competitivo de su cosecha. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM

La jornada incluye además una fiesta patronal religiosa en la Parroquia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en Azcapotzalco y múltiples actividades recreativas, entre ellas el paseo dominical en Tlalpan y el ciclotón de la Ciudad de México.