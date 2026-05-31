Rescatan a 26 migrantes mexicanos durante operativos en Tijuana, Baja California

Foto: Marina

El rescate de 26 migrantes mexicanos —entre ellos tres mujeres, 22 hombres y un presunto menor de edad— fue resultado de un operativo realizado en la colonia Las Torres, en Tijuana, Baja California.

Su localización se llevó a cabo durante la ejecución de una orden de cateo en la que participó personal de Infantería de la Secretaría de Marina (Semar), quienes proporcionaron seguridad perimetral.

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De acuerdo con la Marina, las personas rescatadas eran originarias de estados como Chihuahua, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Veracruz, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes.

En el mismo operativo fue detenida una mujer de nacionalidad extranjera que fue localizada en el domicilio cateado.

Foto: Marina

Se indicó que la detención y el rescate ocurrieron bajo coordinación interinstitucional con autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el marco de acciones para combatir delitos y proteger a personas en situación vulnerable.

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Detención de presunto generador de violencia y aseguramientos en una segunda acción

En una segunda intervención, los elementos navales colaboraron con la Fiscalía General de la República (FGR) durante otro cateo en la colonia Poliducto. En este operativo fue detenido un hombre señalado como presunto generador de violencia en el puerto de Ensenada, Baja California.

Durante la acción, se aseguraron un arma de fuego, 14 cartuchos, aproximadamente 7 gramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina y un inmueble.

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Foto: Marina

Las autoridades informaron que, tras la lectura de derechos, tanto las personas detenidas como los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la instancia correspondiente, para integrar las investigaciones y determinar la situación legal de los involucrados.

Rescatan a más de 200 migrantes atrapados dentro de un tráiler en Veracruz

Más de 200 migrantes fueron rescatados el pasado 23 de marzo tras quedar atrapados dentro de un tráiler en Xalapa, Veracruz, luego de que el camión de carga fue llevado a un corralón.

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De acuerdo con los reportes, los gritos de auxilio alertaron a trabajadores del depósito vehicular, ubicado en la colonia Revolución, por lo que solicitaron apoyo de elementos de seguridad al identificar a un grupo de personas en condiciones de hacinamiento.

Tras el reporte, elementos de Protección Civil de Xalapa llegaron para auxiliar. Las autoridades no brindaron información acerca de cuánto tiempo llevaban encerrados en el tráiler.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque no se detalló el número final de personas rescatas, trascendió que se trataría de más de 200. En redes sociales comenzaron a circular imágenes donde se observa un gran número de hombres y mujeres que descendían de la unidad pesada.

Las personas fueron trasladadas a centros de migración en Veracruz con la finalidad de que continúen con su proceso legal e identificación. Minerva Pérez López, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, arribó al sitio y dijo que se encargarían de determinar si requerían refugio o que sean devueltos a su país.

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