Evitan huelga de Aeroméxico: sobrecargos aprueban aumento salarial y garantizan estabilidad laboral hasta 2027

La aprobación del acuerdo salarial entre ASSA y Aeroméxico desactivó la amenaza de huelga y garantizó la continuidad operativa de la aerolínea. EFE/José Méndez

La amenaza de huelga que mantenía en incertidumbre a miles de pasajeros de Aeroméxico quedó desactivada.

La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) informó que su Asamblea General aprobó por mayoría el acuerdo de revisión contractual y salarial 2026, con lo que quedó conjurado el emplazamiento a huelga programado para el primer segundo del 1 de junio.

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La decisión puso fin a varias semanas de negociaciones entre el sindicato, la aerolínea y las autoridades laborales, permitiendo que las operaciones de la principal compañía aérea del país continúen con normalidad en un periodo de alta demanda para el sector.

Aeroméxico y ASSA alcanzan acuerdo tras semanas de negociación

El acuerdo fue avalado por los sobrecargos sindicalizados luego de un proceso de diálogo que se intensificó durante los últimos días de mayo.

A través de un comunicado, ASSA confirmó que el emplazamiento a huelga en Aeroméxico quedó conjurado tras la aprobación del acuerdo salarial y contractual por parte de la Asamblea General.

Apenas unos días antes, el sindicato había advertido que la huelga seguía siendo una posibilidad real debido a que las propuestas iniciales de la empresa no satisfacían las demandas laborales.

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Sin embargo, las negociaciones avanzaron hasta alcanzar una propuesta que logró el respaldo mayoritario de la Asamblea General, evitando así un paro que habría afectado tanto vuelos nacionales como internacionales.

De acuerdo con ASSA, el resultado fue producto del trabajo encabezado por el secretario general, Rafael Munguía Almeida, junto con el Comité Ejecutivo y la participación de los trabajadores durante las distintas asambleas realizadas en el proceso de revisión contractual.

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Incremento salarial y mejoras contractuales para sobrecargos

Uno de los puntos centrales del convenio es el aumento salarial general de 4.16% para los sobrecargos de Aeroméxico.

Además, el acuerdo incorpora diversas mejoras laborales orientadas a fortalecer las condiciones de trabajo y reducir diferencias entre los distintos esquemas de contratación existentes dentro de la empresa.

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Entre los principales beneficios aprobados destacan:

Incremento salarial general de 4.16% .

Ajuste de 4% en viáticos para determinados destinos.

Extensión por dos años de la cláusula de retiro y jubilación del Contrato A .

Creación de un nuevo quinquenio para trabajadores del Contrato B .

Mejoras en diversos conceptos contractuales para disminuir brechas laborales.

Revisión salarial para 2027 ligada a la inflación

Otro de los aspectos relevantes del acuerdo es la incorporación de una revisión bianual que brinda mayor certidumbre a los trabajadores.

El proyecto establece que en 2027 los sobrecargos recibirán un incremento salarial equivalente a la inflación más 0.5%.

Asimismo, se contempla una cláusula de renegociación en caso de que la inflación alcance o supere el 6%, lo que permitiría revisar nuevamente los porcentajes pactados.

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Esta disposición busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente a posibles escenarios económicos adversos durante los próximos años.

Se fortalece la estabilidad operativa de Aeroméxico

La resolución del conflicto laboral representa una señal positiva para la industria aérea mexicana. De haberse concretado la huelga, más de 3,200 sobrecargos habrían suspendido actividades, generando un impacto considerable en las operaciones de la compañía.

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Con el acuerdo alcanzado, Aeroméxico mantiene la continuidad de sus servicios y ofrece certidumbre tanto a pasajeros como a inversionistas, especialmente en un contexto de creciente movilidad aérea.

Lo que evita este acuerdo para la aerolínea:

Cancelación de vuelos nacionales e internacionales .

Afectaciones a miles de pasajeros .

Interrupciones en operaciones estratégicas .

Pérdidas económicas para la empresa .

Impacto en la imagen de la aerolínea.

Asamblea continuará en sesión permanente

Aunque el emplazamiento a huelga ya fue conjurado, ASSA informó que la Asamblea General permanecerá en sesión permanente para dar seguimiento al procedimiento establecido por la legislación laboral.

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El sindicato precisó que, una vez definidas las fechas correspondientes y socializado el contenido completo de la revisión contractual, la propuesta será sometida a consulta mediante voto personal, libre, directo y secreto de la totalidad de los trabajadores.

El anuncio coincidió además con la conmemoración del Día Internacional del Sobrecargo, fecha en la que la organización sindical reconoció la participación y unidad de su planta laboral durante el proceso de negociación.

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