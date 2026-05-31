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Canadá pierde a Marcelo Flores para el Mundial 2026: el jugador confirmó ruptura de ligamento

La pérdida de una joven promesa obliga al cuerpo técnico a modificar los planes iniciales y considerar otras alternativas para la justa internacional

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Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Final - Toluca v Tigres UANL - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - May 30, 2026 Tigres UANL's Marcelo Flores reacts after sustaining an injury REUTERS/Eloisa Sanchez
Marcelo Flores sufrió la ruptura de ligamento cruzado de la rodilla y se perderá el Mundial 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

A tan solo 10 días de que empiece la Copa Mundial 2026, la selección de Canadá sufrió una sensible baja. Marcelo Flores no podrá participar en el Mundial 2026 porque sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha durante la final de la Concacaf Champions Cup contra el Toluca.

La ruptura de ligamento cruzado en la rodilla deja a Marcelo Flores, futbolista mexicano de los Tigres, sin posibilidad de estar con el equipo de la Hoja de Maple. El diagnóstico, confirmado por el propio jugador, marca un momento difícil tanto para él como para el equipo de Jesse Marsch, quién perdió a una de sus figuras jóvenes más prometedoras.

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Este tipo de lesión implica un proceso de recuperación largo, que generalmente aleja a los futbolistas de las canchas por al menos seis meses.

Así confirmó Marcelo Flores su lesión que lo alejó del Mundial 2026

Así confirmó Marcelo Flores su lesión que lo alejó del Mundial 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Así confirmó Marcelo Flores su lesión que lo alejó del Mundial 2026 (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El propio Marcelo Flores manifestó en sus redes sociales el golpe anímico que implica para él esta situación. Expresó agradecimiento a familiares, compañeros y aficionados por las muestras de apoyo, asegurando que buscará regresar más fuerte a las canchas.

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“Perdón por no contestar a nadie todavía, son tiempos muy difíciles. Perdí mi ligamento cruzado anterior. Solo quería agradecerles a todos por sus mensajes. No he estado usando el celular ni revisado los mensajes, pero prometo responderles a todos y aprecio mucho su preocupación, volveré más fuerte”, escribió el mediocampista.

Desde el banquillo, sus compañeros se acercaron para consolarlo y, durante la premiación, André-Pierre Gignac lo apoyó mientras recibía la medalla de subcampeón. El respaldo colectivo ha sido clave para enfrentar este momento.

Si bien no hay una fecha definida para su regreso, Marcelo Flores está enfocado en el proceso de rehabilitación, respaldado por el apoyo de su círculo más cercano.

Marcelo Flores confirmó la ruptura de ligamento cruzado (IG/ @10marceloflores)
Marcelo Flores confirmó la ruptura de ligamento cruzado (IG/ @10marceloflores)

Detalles de la lesión de Marcelo Flores

El incidente ocurrió durante la segunda mitad del partido. Flores ingresó de cambio, pero alrededor del minuto 75, una jugada en el área del Toluca provocó el contacto que ocasionó la lesión. De inmediato, el jugador se quedó tendido en el césped con señales de dolor intenso.

Las asistencias médicas entraron rápidamente y, ante la gravedad, el relevo fue inevitable. Marcelo Flores cedió su lugar a Gignac y, poco después, se sentó sobre una hielera a un costado de la banca. Rompió en llanto, recibió el consuelo de sus compañeros, quienes estuvieron cerca de él durante el resto del partido.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Flores dio a conocer el diagnóstico: se trata de una ruptura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha, lo que exige un periodo prolongado de rehabilitación. La recuperación dependerá de su evolución, y la fecha exacta de regreso permanece como una incógnita.

Al final del encuentro, el jugador tuvo que abandonar el estadio apoyado por un miembro del cuerpo técnico de Tigres, ya que no podía caminar por el fuerte dolor. En la premiación, recibió ayuda para recoger la medalla de subcampeón.

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