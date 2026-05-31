México

Por qué surgen los pozos de lodo como el de Michoacán y cuál es su diferencia con un géiser

El fenómeno llamó la atención de la población y la UNAM determinó que tenía otra naturaleza

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Vapor denso blanco brota de un orificio en el suelo rocoso de tierra, con estructuras rústicas de madera y árboles al fondo bajo un cielo claro.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recientes manifestaciones hidrotermales en El Salitre, Michoacán, han generado inquietud y confusión entre la población local.

Aunque muchos pensaban que se trataba de la aparición de un géiser o incluso de un volcán, especialistas de la UNAM y la Universidad Michoacana confirmaron que lo observado corresponde a pozos de lodo.

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Este fenómeno —que involucra la salida de vapor, agua caliente y lodo por fracturas del subsuelo— pone de relieve la actividad geotérmica de la región y evidencia la necesidad de distinguir claramente entre distintos procesos naturales.

El 25 de mayo, habitantes de la comunidad reportaron la formación de 11 pozas de lodo a lo largo de la falla de Ixtlán, algunas incluso dentro de viviendas.

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Según la doctora Ruth Esther Villanueva Estrada, “las evidencias encontradas indican que se trata de pozos y manifestaciones hidrotermales superficiales relacionadas con la circulación de fluidos calientes”.

La temperatura medida en el área alcanzó los 86 °C, sin registro de magma o de los chorros intermitentes que caracterizan a los géiseres.

Qué es un pozo de lodo

Un pozo de lodo es una manifestación superficial donde lodo, agua caliente y gases emergen del subsuelo por efecto de la presión interna y las fracturas geológicas.

A diferencia de un volcán ígneo, aquí no interviene el magma, sino la mezcla de sedimentos, agua y gases atrapados a profundidad, que encuentran camino hacia la superficie.

Infografía ilustra pozos de lodo humeantes con grietas en el suelo, detalles de su formación, temperatura de 86°C, y diferencia con géiseres y volcanes.
Especialistas de la UNAM y la Universidad Michoacana confirman que las manifestaciones hidrotermales en El Salitre son pozos de lodo, explicando sus diferencias con géiseres y volcanes y advirtiendo sobre su peligrosidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Durante la inspección, observamos emisiones de vapor, agua caliente, gases y lodo que ascienden a través de las fracturas del subsuelo”, detalló la doctora Villanueva.

En El Salitre, la presencia de la falla de Ixtlán facilita este ascenso, pues actúa como vía preferente para los fluidos calientes provenientes de zonas profundas.

Diferencias entre pozo de lodo y géiser

Aunque ambos fenómenos involucran la expulsión de fluidos desde el subsuelo, sus mecanismos y apariencias son distintos.

Los géiseres expulsan columnas de agua hirviendo y vapor de forma intermitente y violenta, a menudo alcanzando decenas de metros de altura.

En cambio, los pozos de lodo suelen manifestarse como burbujeo constante o erupciones menos espectaculares, donde predomina la mezcla de lodo y gases.

La doctora Villanueva lo explica así: “Estas características son incompatibles con un géiser, ya que estos expulsan de manera intermitente agua caliente y vapor debido a la acumulación de presión en conductos y cavidades subterráneas”.

Varios individuos con chalecos de seguridad examinan un terreno árido y rocoso. Uno se inclina hacia un agujero; un camión naranja y pared de ladrillos al fondo.
Un equipo multidisciplinario inspecciona meticulosamente el terreno y una abertura, evaluando posibles daños y riesgos en el sitio afectado bajo un cielo parcialmente nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, mientras el pozo de lodo puede aparecer en cualquier terreno con suficiente presión y fracturación, el géiser requiere condiciones hidrogeológicas muy específicas, como las que existen en Yellowstone o Islandia.

Por qué se producen los pozos de lodo

Los pozos de lodo se originan cuando los fluidos —agua, lodo y gases— quedan atrapados bajo capas sedimentarias y son sometidos a grandes presiones.

Cuando la presión supera la resistencia de las rocas o sedimentos, los fluidos buscan salida a través de fracturas o fallas geológicas, como ocurre en El Salitre.

En muchos casos, estas fracturas están asociadas a movimientos tectónicos o a la acumulación de gases como el metano.

El resultado puede ser una erupción violenta o la formación de pozas burbujeantes.

“La comunidad El Salitre se encuentra sobre la falla de Ixtlán, una estructura geológica que facilita la circulación y el ascenso de fluidos calientes desde zonas profundas del subsuelo hacia la superficie”, puntualizó la especialista de la UNAM.

Por qué se producen los géiseres

Un géiser se forma cuando aguas subterráneas entran en contacto con rocas volcánicas calientes, generalmente cerca de cámaras magmáticas.

El agua se calienta más allá de su punto de ebullición, pero permanece líquida debido a la gran presión de las rocas suprayacentes.

Al encontrar una vía de escape —usualmente un conducto angosto— la presión disminuye y el agua se convierte en vapor de forma explosiva, expulsando grandes cantidades de agua y vapor a la superficie.

Como resume el portal Ingeoexpert: “La velocidad de este calentamiento provoca que aumente considerablemente el volumen y, con el acumulo también de presión, se genera un escape a través de las grietas de las rocas. Cuando el agua hirviendo y con gran presión llegan a la superficie, tanto el agua como los gases salen despedidos de forma muy violenta”.

Qué hacer si veo un fenómeno así en mi domicilio

  • Vigilar el terreno ante la posible aparición de grietas o abombamiento del suelo.
  • No acercarse a los orificios o zonas con vapor visible.
  • Evitar caminar sobre suelos agrietados o húmedos con temperaturas elevadas.
  • No introducir objetos en los pozos ni intentar taparlos.
  • Mantener alejados a niños y mascotas del área afectada.
  • Avisar de inmediato a las autoridades locales o a Protección Civil.
  • Atender únicamente la información oficial emitida por organismos competentes.

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