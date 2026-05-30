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¿Xochimilco estará listo para el Mundial 2026? Embarcaderos de Cuemanco siguen en obra a días del torneo

La alcaldesa Circe Camacho compareció ante el Congreso capitalino

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FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM
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A pocos días del inicio del Mundial 2026, la Alcaldía Xochimilco enfrenta el reto de terminar las obras de remodelación de los embarcaderos y zonas turísticas para recibir a más de un millón de visitantes nacionales y extranjeros durante junio y julio.

Durante su comparecencia ante comisiones del Congreso de la Ciudad de México, la titular de la demarcación, Circe Camacho Bastida, detalló las acciones y avances de su administración, con énfasis en el bienestar social, el ordenamiento territorial y la protección del patrimonio ambiental.

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La alcaldesa aseguró que “el equilibrio responsable entre el bienestar de las familias y la preservación ambiental de Xochimilco es una prioridad”, especialmente ante la magnitud de visitas previstas por la justa deportiva. Explicó que se implementó un plan de trabajo específico para garantizar condiciones óptimas en embarcaderos y zonas aledañas, con mejoras en alumbrado, balizamiento, poda, desazolve de drenaje y rehabilitación de vialidades, así como limpieza intensiva en los canales y trabajos de refuerzo en las chinampas para prevenir deslaves.

No obstante, reportes de los ciudadanos y vecinos de la zona, han reportado que las obras de remodelación están todavía muy lejos de terminarse antes de que inicie la justa deportiva, a poco más de 10 días. En general, las obras realizadas en diferente puntos de la capital, han causado problemas de movilidad para los capitalinos.

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Obras, vigilancia y organización para el turismo mundialista

Como parte de la estrategia, la alcaldesa informó que se rehabilitaron seis embarcaderos en la zona centro, con trabajos de cambio de techos, pisos, iluminación y señalética. Además, en coordinación con el INVEA y la Secretaría de Medio Ambiente, se llevaron a cabo operativos para clausurar descargas de aguas negras, detener construcciones irregulares y sancionar delitos ambientales. “Estamos llevando a cabo mesas de trabajo y recorridos para analizar los niveles de agua en los canales turísticos y mejorar el tránsito de trajineras y canoas”, explicó Camacho Bastida.

De acuerdo a lo informado durante la comparesencia —las 16 alcaldías la realizarán— la administración municipal también reforzó la capacitación de los prestadores de servicios, con cursos de primeros auxilios, digitalización, protección civil, historia local y clases de inglés, para garantizar calidad y seguridad en la atención a los visitantes. Se han realizado verificaciones constantes de las condiciones de las trajineras y se desarrolló una aplicación oficial para informar sobre tarifas, sitios de interés, restaurantes, transporte y cultura local.

Durante la sesión legislativa, representantes de los distintos grupos parlamentarios expusieron inquietudes sobre seguridad, economía circular, movilidad, protección de especies endémicas y atención a la diversidad sexual y de género. La alcaldesa destacó que el presupuesto de la alcaldía creció 175 por ciento, lo que ha permitido fortalecer la protección animal, impulsar prácticas agrícolas sostenibles y mejorar la atención a los asentamientos humanos.

A pesar de los avances informados, persisten cuestionamientos sobre la culminación de las obras y la suficiencia de los servicios turísticos y ambientales ante la magnitud del evento mundialista. La administración de Xochimilco asegura que mantendrá la vigilancia y el acompañamiento a prestadores turísticos para que la demarcación esté lista y en condiciones óptimas para recibir a miles de visitantes durante el Mundial 2026.

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