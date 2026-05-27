Colocan ofrenda en la UAM Xochimilco en honor a Cielo López, joven estudiante presuntamente asesinada por su pareja

Compañeros de la joven de la UAM Xochimilco pusieron una ofrenda en su honor.

Por medio de redes sociales, comenzaron a circular imágenes de una ofrenda con flores, fotos, veladoras y mensajes en honor a Cielo López, una joven de 26 años de edad que fue asesinada el pasado viernes 22 de mayo en su hogar, en la colonia Ramos Millán, en la alcaldía Iztacalco, al oriente de la Ciudad de México (CDMX), presuntamente por su pareja sentimental, un hombre de 37 años de edad, identificado como Hugo N.

En las imágenes, compartidas por el periodista Carlos C4 Jiménez, se pueden ver veladoras encendidas formando cruces, varios ramos de flores, coronas de flores, fotografías de la joven y un mensaje en el que se lee “En memoria de Cielo Beanjy López Cortés.

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De acuerdo con el periodista de nota roja, la ofrenda la habrían colocado amigos de la joven, en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) campus Xochimilco, donde, ha trascendido, Cielo estudiaba la carrera de odontología.

Recapturan a Hugo N, pareja sentimental de Cielo López y presunto feminicida de la joven

El pasado martes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) dio a conocer que Hugo N fue detenido por su presunta responsabilidad en el feminicidio de Cielo Beanjy López Cortés, alumna de la UAM Xochimilco.

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Compañeros de la joven pusieron una ofrenda en su honor; el presunto feminicida de Cielo fue recapturado por autoridades el pasado martes

La institución de justicia capitalina destacó, por medio de un comunicado, que los hechos ocurrieron el pasado viernes 22 de mayo cuando la víctima fue agredida en un inmueble ubicado en la colonia Ramos Millán, en Iztacalco.

“Las indagatorias establecen que, tras los hechos, el hoy imputado se comunicó vía telefónica con la madre de la víctima para informarle que había discutido con su hija y se encontraba inconsciente”, señaló la Fiscalía.

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Un juez emitió la orden de aprehensión en contra de Hugo N debido a que el personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación recabaron las pruebas y dictámenes necesarios para acreditar si probable responsabilidad en el asesinato.

El sujeto fue detenido en la alcaldía Cuauhtémoc y posteriormente fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

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Hugo "N" fue reaprehendido en la alcaldía Cuauhtémoc. (FGJCDMX)

Tras el hecho, la UAM lamento, por medio de un comunicado compartido en sus redes sociales oficiales, el feminicidio de su alumna.

“La violencia contra las mujeres constituye una grave problemática social que exige la actuación firme, responsable y decidida de las instituciones y de las autoridades encargadas de procurar justicia” señaló.

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Cabe destacar que Hugo N fue detenido por las autoridades tras el hallazgo del feminicidio de la joven, sin embargo, de acuerdo con Carlos Jiménez, fue liberado porque no había flagrancia. Tras la liberación, las autoridades capitalinas volvieron a buscarlo.

De acuerdo con información extraoficial, Hugo N se habría entregado a las autoridades luego de enterarse que de nuevo era buscado.

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