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Detienen al presidente municipal de Cuatla, Morelos, informó Omar García Harfuch

Con esta operación, el Gobierno de México reporta más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos; entre ellos, siete presidentes municipales en funciones

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habla en una rueda de prensa en Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/ Madla Hartz
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, habla en una rueda de prensa en Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/ Madla Hartz

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó en su cuenta de X que el Gabinete de Seguridad detiene este día a Jesús “N”, presidente municipal de Cuautla, Morelos, tras cumplimentar una orden de aprehensión emitida por la FGR, de acuerdo con el propio @GabSeguridadMX. La captura se realiza con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia y forma parte del Operativo Enjambre, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Según @GabSeguridadMX, la detención se suma a acciones recientes en Morelos derivadas del reforzamiento de seguridad implementado en la entidad desde finales de abril.

Con esta operación, el Gobierno de México reporta más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos; entre ellos, siete presidentes municipales en funciones, de acuerdo con @GabSeguridadMX.

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“El Gobierno de México mantiene una política de cero impunidad frente a cualquier vínculo entre autoridades y grupos criminales”, señala el @GabSeguridadMX.

El hogar del hermano de Jesús Corona fue atacado por segunda ocasión el pasado martes 18 de noviembre. (Facebook: Jesús Corona)
El hogar del hermano de Jesús Corona fue atacado por segunda ocasión el pasado martes 18 de noviembre. (Facebook: Jesús Corona)

El Presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona Damián fue buscado por varios días ya que escapó cuando inició el Operativo Enjambre, incluso su abogado ejerció un amparo contra su detención, el cual no tuvo validez.

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Desde febrero de 2025, un video reveló que se reunió con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, presunto líder del Cártel de Sinaloa en la región oriente del estado

Procesan a cinco funcionarios de Morelos detenidos en la Operación Enjambre

Un juez federal vinculó a proceso a cuatro funcionarios municipales y un exservidor de Morelos, detenidos en la Operación Enjambre por su presunta participación en delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba que resultaron suficientes para obtener esa determinación, además de mantener la prisión preventiva oficiosa.

El juez fijó un plazo de 15 días para la investigación complementaria.

Los vinculados a proceso son:

funcionarios detenidos Morelos Cártel de Sinaloa
Las personas aseguradas (Ernestina Godoy)
  • Agustín Toledano, presidente municipal de Atlatlahucan
  • Irving Sánchez, exalcalde de Yecapixtla
  • Horacio Zavaleta, secretario municipal de Cuautla
  • Jonathan Espinoza, tesorero de Cuautla
  • Pablo Adrián Portillo, oficial mayor de Cuautla

La Fiscalía federal confirmó la acción lograda, sin embargo, no brindó detalles sobre el proceso judicial de Arisbel Rubí Vázquez, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan, quien también fue detenida en el marco de los operativos del 20 de mayo. Hasta el momento se desconoce su situación jurídica.

Operativo Enjambre acumula más de 70 servidores públicos detenidos y 20 sentencias en México

El Operativo Enjambre se consolidó como una de las principales estrategias del Gobierno federal para intervenir en estructuras municipales y corporativas señaladas por presuntas conductas delictivas y esquemas de corrupción en distintas regiones del país.

Desde su arranque en noviembre de 2024, la operación ha derivado en la detención de más de 70 servidores públicos, entre alcaldes, exfuncionarios, mandos policiacos y operadores municipales, de acuerdo con información presentada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El balance ha sido actualizado en distintas fases conforme avanzan las investigaciones y se ejecutan nuevas órdenes de aprehensión en diferentes estados.

La primera etapa del operativo se llevó a cabo el 22 de noviembre de 2024 en el Estado de México, donde fuerzas federales y estatales realizaron detenciones simultáneas en varios municipios.

Entre los primeros casos destacó la captura de la entonces alcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles, además de mandos de seguridad pública local y otros funcionarios municipales.

A partir de ese momento, el operativo se extendió a entidades como Morelos, Jalisco, Michoacán y otras regiones del país, donde autoridades federales han ejecutado nuevas acciones en contra de servidores públicos vinculados a investigaciones abiertas por delitos de alto impacto. En varios casos, las detenciones han estado acompañadas de cateos y aseguramientos de inmuebles y documentación oficial.

Las indagatorias se han sostenido en el uso de inteligencia financiera, análisis de comunicaciones, revisión de flujos patrimoniales y trabajo de campo coordinado entre instituciones federales y estatales.

En estas acciones participan la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia y fiscalías locales, con el objetivo de ejecutar operativos simultáneos y reducir riesgos de filtraciones.

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