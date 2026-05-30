Noroña explica por qué no respondió pregunta de influencer sobre su casa en Tepoztlán y no usó playera de #YoconRocha

Un hombre con barba, vestido de saco, habla en un micrófono, mientras una camiseta guinda con los lemas "NARCOmorena" y "#Yo con ROCÍA" se exhibe a su lado, en un fondo difuminado gris y guinda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, fue cuestionado esta semana por un influencer sobre cuántas personas en México pueden comprar una casa con valor de 12 millones de pesos, como la que él tiene en Tepoztlán, lo cual decidió no responder.

A esto se sumó que el senador morenista protagonizó una discusión con otro legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por negarse a usar una playera con las frases: “narcoMorena” y “#YoconRocha”, creadas por el Partido Acción Nacional (PAN).

PUBLICIDAD

Esto último con el objetivo de retar a que los senadores de Morena expresensu apoyo al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por Etsados Unidos de tener nexos con el narcotráfico.

En su canal de YouTube, Fernández Noroña explicó por qué no respondió a la pregunta del joven y por qué se negó a usar la playera.

PUBLICIDAD

En el video recordó que el miércoles pasado fue cuestionado por un influecer conocido como ‘Proyecto Escolar’, sobre el monto actual del salario mínimo, cuando caminaba por la explanada del Senado.

En la grabación, se ve al morenista ignorar al influencer, a pesar de que lo interceptó de frente.

A dos días del hecho, Noroña arremetió contra el joven y minimizó su labor en redes sociales, al afirman que “ni es proyecto, ni es escolar” e incluso lo calificó como una persona “bastante insolente”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, argumentó que decidió no responder para “no caer en su provocación”

“Yo creo que pasa de listo. Muy despolitizado, digamos, muy insolente. (...) Venía corriendo este joven con otra persona y con una cámara y entonces me soltó ahí una necedad de cuánta gente puede comprarse una casa de 12 millones. Pues yo me seguí, ¿no? O sea, como ver yo. La verdad es que decidí no caer en su provocación", aseveró.

PUBLICIDAD

El senador mencionó que el influencer lo acusó de agredirlo verbalmente, luego de que el joven afirmó que le dijo: “chinga tu madre”, en respuesta a la pregunta sobre la casa en Tepoztlán.

Por ello, aseguró que el influencer miente y lo retó a mostrar el audio del momento en que lo interceptó y así, comprobar la presunta agresión.

PUBLICIDAD

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena: Dice, dice este joven que yo le dije: “Chinga tu madre”. Miente, miente, ya está bueno. Ricardo Salinas Pliego, contrátalo, ya te cubre el perfil. Es mentiroso, intrigante, majadero, provocador. Ya está. Ni mandado a hacer.

“No es cierto, no le dije nada. Que ponga el audio. No, no que ponga un subtítulo, que ponga el audio. No es cierto, no le dije nada. (...) Lo reto a que presente el audio”, insistió.

PUBLICIDAD

¿Por qué no usó la playera de #YoConRocha?

Noroña relató que durante la madrugada del jueves, en plena sesión del Senado, un legislador del Partido Verde Ecologista de México, a quien vinculó con el empresario Ricardo Salinas Pliego, se le acercó para entregarle una playera que decía “narcoMorena” junto a la frase “Yo con Rocha”.

Argumentó que decidió usarla porque la consideró un insulto al movimiento y al partido además de que calificó el ofrecimiento por parte del legislador como una acción de la oposicion y no de “quienes se dicen compañeros”.

PUBLICIDAD

Recalcó que su postura siempre ha sido la de fortalecer la unidad entre Morena, PT y Verde, y que incluso ha defendido a ambos partidos en el grupo parlamentario, llamando a superar el sectarismo.

Sin embargo, señaló que la acción del senador del Verde fue una provocación y una majadería. Cuenta que, tras su negativa a usar la playera, el legislador del Verde fue a informar a Nacho Mier, coordinador de los diputados de Morena, sobre un supuesto altercado, lo cual Noroña también desmiente.

PUBLICIDAD

El senador agregó que tiene videos donde se observa al legislador del Verde reportando el incidente y reitera que portar la playera con la leyenda “narcoMorena” es inadmisible por tratarse de una provocación, más aún viniendo de alguien que forma parte de la coalición.

Ante esto, anunció que presentará una queja formal ante la dirección de Morena, PT y Verde, y cuestiona abiertamente si el Verde y dicho senador están alineados con Ricardo Salinas Pliego.

Finalmente, acusó que la acción buscaba reventar la votación en el Senado y obtener atención mediática, y que el legislador del Verde actúa en contra del movimiento. Relata que en otros estados, como San Luis Potosí, el Verde ha tenido diferencias graves con Morena, y que, pese a su insistencia en la unidad, este tipo de hechos sólo generan división dentro de la coalición.