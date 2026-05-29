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PAN reta a Morena a ponerse las playeras de apoyo “Yo con Rocha”

La bancada panista también expresó preocupación por la reducción de filtros en la selección de aspirantes judiciales

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Grupo de personas en una sala legislativa. La mayoría viste camisetas "Yo con Mario". Camisetas "Morena Senado" cuelgan en percheros. Hay personas sentadas en mesas de trabajo.
La protesta de Ricardo Anaya en el pleno incluyó playeras con el eslogan "Yo con Rocha". (Imagen Ilustrativa Infobae)

El senador panista Ricardo Anaya acusó este 28 de mayo a Morena de buscar el control total del Poder Judicial para proteger al gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y perseguir a opositores, durante la discusión en el Senado de la reforma judicial y de otros cambios electorales que, según dijo en tribuna, también servirían para anular comicios y silenciar voces críticas.

En su intervención, Anaya sostuvo que el cambio al artículo 96, fracción segunda, reduciría el filtro de aspirantes para la elección judicial y dejaría la decisión en un comité “a modo”. Según el senador del PAN, el nuevo esquema permitiría que de una lista amplia solo se elijan cuatro nombres y de ellos salgan dos para la boleta, lo que a su juicio elimina cualquier idea de democratización.

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Antes de entrar al fondo de su argumento, el legislador realizó una protesta en el salón con playeras y retó a las y los senadores de Morena a ponerse una con la leyenda “Yo con Rocha. Anaya dijo que la bancada panista sí porta la playera de “Yo con Maruporque, según su postura, en Chihuahua ahí gobierna una administración de Acción Nacional que combate al crimen organizado y desmantela narcolaboratorios.

El senador cerró su participación con una otra referencia a las playeras que llevó al pleno. No hubo una que se venga a poner la playera, no hubo uno que se venga a poner la playera de Yo con Rocha, porque les avergüenza tener un narcogobernador, dijo Anaya, y remató con un llamado directo: Entreguen a Rocha Moya ya”.

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Anaya dijo que la reforma judicial concentra la selección de candidaturas

Ricardo Anaya recitó la reforma al Poder Judicial, afirma que Morena busca mantener el control del organismo. Crédito: X/@RicardoAnayaC

En tribuna, Anaya afirmó que la reforma tiene “un objetivo escondido detrás de estos cientos de páginas”. Según su exposición, el mecanismo previo contemplaba que, si se inscribían aspirantes a la Suprema Corte, un comité de evaluación recortaba la lista a 10 nombres, luego esos perfiles entraban a una tómbola y de ahí salían tres para la boleta electoral.

El senador panista dijo que ese modelo dejó fuera a personas cercanas al oficialismo y que la nueva redacción busca corregir ese problema a favor de Morena. En sus palabras: “Será un comité a modo, controlado por ustedes, el que va a escoger a cuatro personas. Ya no a diez, ahora ya nada más a cuatro. Y va a meter esos cuatro nombres a la tómbola. Y de la tómbola ya no van a sacar tres, ya nada más van a sacar dos.

Anaya aseguró que, con ese ajuste y con lo que llamó “la feria de los acordeones, el oficialismo obtendría el control de la elección y después el control total del Poder Judicial. El senador ligó esa consecuencia con la presunta protección a Rocha Moya y con una supuesta persecución política contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Sobre el mandatario sinaloense, Anaya lo llamó narcogobernador morenista” y dijo que estaría acusado por un gran jurado, con orden de aprehensión y solicitud de extradición.

También vinculó la nulidad a las elecciones por intervención extranjera con control político

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Anaya señaló que la reforma contempla ajustes al artículo 41 para permitir la anulación de elecciones a discreción de Morena. Crédito: PAN

Anaya agregó que más tarde se discutiría una reforma al artículo 41, fracción sexta, de la Constitución. Según dijo, aunque se presenta como una defensa de la soberanía nacional, en realidad tendría dos fines: permitir que se anule “la elección que se les pegue la ganay callar a organismos, medios y organizaciones que Morena no controla.

Como ejemplo, el senador mencionó a la ONU, a Univisión, CNN, The New York Times, The Washington Post y a Artículo 19. Según Anaya, con esa modificación se buscaría impedir que esas voces hablen sobre desapariciones, persecución a periodistas o presuntos pactos con el narco sin que ello se convierta en un argumento para invalidar una elección.

El panista también se refirió a una reforma a la creación de una comisión verificadora. Según su argumento, esa figura sería una simulación para deslindar a los partidos de candidaturas vinculadas con actividades criminales y trasladar la responsabilidad al INE.

Anaya dijo que la propuesta del PAN es distinta: que los partidos se hagan responsables de las candidaturas que postulan y que, si impulsan a una persona vinculada con el narco, pierdan el registro. En la parte final de su discurso, sostuvo que Morena no acepta esa alternativa porque, según afirmó, su movimiento opera con vínculos, con pactos, con complicidades con el narco y con el crimen organizado”.

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