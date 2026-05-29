Entre mentadas y risas nerviosas: así exhiben a senadores que no saben cuál es el salario mínimo en México

Los funcionarios públicos se mostraron muy molestos por las preguntas del creador de contenido. (Visuales AI)

El interior del Senado de la República se ‘incendió’ luego de que los legisladores fueran exhibidos al preguntarles si tienen conocimiento sobre el salario mínimo actual que reciben los trabajadores mexicanos y que, pese a que ellos aprueban los aumentos, no supieron qué responder.

Unos alegaron que no hay claridad sobre las cantidades que estableció el Gobierno Federal, otros indicaron que fue su partido el que logró un incremento sustancial en los últimos años, sin embargo, ninguno de ellos dió un número en concreto generando críticas sobre quiénes aprueban las leyes en nuestro país.

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Los pasillos de la Cámara Alta fueron el escenario de varias respuestas muy polémicas. (FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM)

Políticos responden de manera agresiva

Fue el creador de contenido detrás de Proyecto Escolar, identificado como Marco, quien tras ingresar al Senado de la República para plantear preguntas directas y de tono satírico a diversos legisladores, fue expulsado del recinto viralizándose en redes sociales.

Marco, mediante su canal y estilo distintivo, exhibió contradicciones, desconocimiento y posturas polémicas entre quienes detentan cargos públicos en México. El nuevo video destaca reacciones incómodas de los senadores al enfrentar cuestionamientos sobre temas económicos, periodos de descanso y el salario mínimo, elementos centrales para evaluar la cercanía de los políticos con la realidad nacional.

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El material muestra cómo Marco interroga a legisladores en el Senado sobre aspectos de la economía y la política mexicana. No obstante, entre las respuestas más polémicas está el enfrentamiento con el senador Gerardo Fernández Noroña, a quien pregunta: “¿A cuántos mexicanos crees que les alcance una casa de 12 millones?”. Tras el cuestionamiento, el petista respondió: “Ch*nga tu madre”.

El legislador de la 4T fue el más agresivo con el entrevistador. (FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM)

El momento en que llama “Chicken Little” al senador Ricardo Anaya, retomando burlas sobre su parecido físico con el personaje animado también generó burlas, pero no por la comparación sino porque se negó a atender al joven creador de contenido.

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El intento, frustrado por la seguridad, de acercarse a Adán Augusto López Hernández, a quien Marco no logra entrevistar y agrega: “Aparte acaba de perder su poder y a su novia, no vamos a molestarlo hoy”, contestó ante la negativa de una plática.

Incluso el senador Saúl Monreal aceptó que está totalmente a favor del nepotismo, pese a que su partido lo ha prohibido y condenado para otros colores, alegando que él está en su curul de manera legal y no por su apellido.

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El senador proviene de una familia que ha estado involucrada en la política durante años. (FOTO: ADOLFO VLADIMIR /CUARTOSCURO.COM)

Un desconocimiento total de la realidad de los mexicanos

Una de las preguntas centrales abordó el tema del salario mínimo en México. El video muestra que varios senadores no supieron dar la respuesta correcta sobre cuál es el monto actualizado, lo que alimentó críticas y abrió el debate sobre la preparación de las y los funcionarios.

En la propia publicación, Marco subraya: “En el Senado no saben el salario mínimo en México y así quieren manejar el país”, obteniendo el enojo de los ciudadanos en redes sociales quienes expresaron su valentía por incomodar a los legisladores.

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También cuestionó los extensos periodos de descanso legislativo con preguntas directas: “¿Crees que esté bien que tengan cinco meses de descanso?”. Algunas respuestas señalan que en realidad continuarán su trabajo en los estados que representan, otros también se mostraron molestos por hablar del tiempo que tienen ellos para descansar, mismo que dista totalmente de los trabajadores promedio.

Para algunos más, como Gibrán Ramírez, no estarían de acuerdo con esas condiciones, por lo que anunciaron que pedirán la aprobación de una sesión extraordinaria para que se pueda seguir decidiendo sobre el futuro del país.

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