Desechan solicitud para desaforar a Maru Campos y llevarla a juicio político, confirma Kenia López Rabadán

Investigaciones oficiales confirmaron que los agentes de inteligencia de Estados Unidos no contaban con permiso de la SRE para operar en el país, violando la Ley de Seguridad Nacional. | (Crédito: Jesus Áviles/Infobae México)

El proceso de juicio político presentado contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quedó sin efecto luego de que no se ratificó la solicitud en la Cámara de Diputados, según informó Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva.

La legisladora explicó que los promoventes no cumplieron el plazo de tres días para formalizar el trámite, por lo que la acusación fue descartada y ya no existen procedimientos abiertos contra la mandataria estatal.

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“Me han informado el día de hoy que no fue ratificado. Tenían quienes habían presentado el juicio político tres días para ratificarlo, eso significa que ya no hay solicitudes de juicio político contra Maru Campos”, informó la diputada,

Qué sucedió con el juicio político a Maru Campos

Kenia López Rabadán confirma: No hay juicio contra Maru | Cámara de Diputados

De acuerdo con la información proporcionada por Kenia López Rabadán, la petición de juicio político fue presentada por legisladores locales de Morena, quienes la acusaron de supuestas violaciones graves a la Constitución y omisiones relacionadas con la soberanía, la seguridad nacional y el orden federal.

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Sin embargo, la falta de ratificación dentro del periodo establecido cerró la posibilidad de avanzar con el proceso en San Lázaro.

“Estoy seguras que millones de mexicanos, estamos del lado correcto, del lado de la ley, del lado de las familias mexicanas y de Chihuahua”, expresó López Rabadán.

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En la práctica, esto implica que no existen actualmente solicitudes activas de juicio político contra la gobernadora de Chihuahua.

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