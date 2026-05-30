Emergencia por megafuga de agua en Ermita Iztapalapa: viviendas y comercios inundados

Autoridades siguen trabajando para resolver el problema. Créditos: Alcaldía Iztapalapa

Una megafuga de agua registrada esta tarde del 30 de mayo de 2026 en la avenida Ermita Iztapalapa, al cruce con Emiliano Zapata en la colonia Santa Cruz Meyehualco, generó severas afectaciones en viviendas y comercios, así como una intensa movilización de autoridades y equipos de emergencia de la alcaldía Iztapalapa y del Gobierno de la Ciudad de México.

Operativo de emergencia y despliegue institucional

La ruptura de una tubería de 48 pulgadas provocó el derrame de miles de litros de agua potable, lo que convirtió la vialidad en un auténtico río y generó inundaciones en al menos tres calles, principalmente Benito Juárez y la propia avenida Ermita Iztapalapa.

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La ingeniera Michelle Muñoz Cruz, directora ejecutiva de Protección Civil en la alcaldía Iztapalapa, confirmó la magnitud del incidente y detalló que un total de 250 funcionarios de diversas áreas, entre ellas Protección Civil, Seguridad Ciudadana, Servicios Urbanos, Participación Ciudadana, Comunicación Social e Inclusión y Bienestar Social, participaron en las labores de atención, mitigación y limpieza.

Se instaló un puesto de mando para coordinar las acciones con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Sejiagua) y garantizar la atención unificada de la emergencia. El desalojo del agua de cada una de las viviendas se realizó de manera puntual, con especial énfasis en evitar daños mayores y brindar apoyo inmediato a los establecimientos comerciales afectados.

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Créditos: Alcaldía Iztapalapa

Evaluación de daños y demanda ciudadana

Las autoridades iniciaron un censo para precisar el número de locatarios y viviendas perjudicadas, aunque hasta la tarde del 30 de mayo los registros continuaban en proceso para obtener datos exactos.

Protección Civil explicó que los equipos realizaron un monitoreo y mapeo específico por lotes para identificar las zonas más afectadas y priorizar la atención.

Créditos: Alcaldía Iztapalapa

Aunque inicialmente el nivel del agua rebasó las guarniciones de las banquetas en algunos tramos, las labores de mitigación permitieron reducir el impacto, ajustando la respuesta según la pendiente de las calles.

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La preocupación de los habitantes se centró tanto en los daños materiales como en la posibilidad de que se recorte el suministro de agua tras la reparación.

Vecinos y comerciantes expresaron su inquietud ante la recurrencia de este tipo de incidentes en la demarcación, recordando que en semanas previas se había enfrentado una situación similar que requirió varios días para su resolución.

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Las autoridades locales reiteraron su compromiso de mantener la atención a la ciudadanía y restaurar la normalidad en la zona lo antes posible.

El incidente subrayó la vulnerabilidad de la infraestructura hidráulica en la alcaldía y la importancia de la coordinación entre instancias de gobierno para enfrentar contingencias de gran magnitud.

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