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Esta es la bebida refrescante que ayuda a los riñones y se hace en minutos

La combinación de tres ingredientes se ha convertido en una de las recetas naturales más populares por su sabor refrescante y sus posibles beneficios para el organismo

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En medio de las altas temperaturas y la búsqueda constante de bebidas naturales que ayuden a mantener una buena hidratación, una receta casera elaborada con piña, jamaica y canela ha comenzado a ganar popularidad en redes sociales gracias a su sabor refrescante y a los beneficios que se le atribuyen para el cuidado de los riñones.

Se trata de un agua fresca preparada con ingredientes naturales y fáciles de conseguir, que además de ser económica, puede elaborarse en pocos minutos desde casa. La mezcla destaca por su sabor dulce y ligeramente ácido, además de convertirse en una alternativa distinta a las bebidas azucaradas industrializadas.

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La receta ha llamado la atención especialmente porque combina propiedades hidratantes y diuréticas presentes en algunos de sus ingredientes principales, como la jamaica y la piña.

¿Cómo se prepara esta bebida de piña con jamaica?

La preparación comienza con una piña fresca. Primero se retira la cáscara y posteriormente el corazón de la fruta, una parte que en esta receta no se utiliza. Después, parte de la piña se lleva a la licuadora junto con un poco de agua para obtener una mezcla homogénea.

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Mientras tanto, en una olla pequeña se agrega un chorrito de agua junto con flores de jamaica, dos cáscaras de piña y un trozo de canela. Todos los ingredientes se hierven durante algunos minutos para concentrar el sabor.

La combinación de piña, jamaica y canela se ha vuelto popular por su sabor refrescante y sus posibles beneficios para la hidratación y el bienestar renal Credito: Tiktok/cocineroenproceso

Una vez lista la infusión, el líquido se cuela y se mezcla con la piña previamente licuada. Posteriormente se añade suficiente hielo y, si se desea, un poco de azúcar al gusto.

El resultado es una bebida fría, aromática y refrescante que se ha convertido en una de las favoritas para consumir durante la temporada de calor.

¿Por qué esta bebida podría beneficiar a los riñones?

Aunque ninguna bebida sustituye tratamientos médicos ni cura enfermedades renales, algunos ingredientes utilizados en esta preparación son conocidos por sus propiedades naturales relacionadas con la hidratación y la eliminación de líquidos.

La jamaica, por ejemplo, es ampliamente reconocida por su efecto diurético natural, lo que ayuda al organismo a eliminar líquidos mediante la orina. Además, contiene antioxidantes y compuestos que pueden contribuir al bienestar general.

Por otro lado, la piña aporta una importante cantidad de agua, vitamina C y enzimas como la bromelina, relacionada con propiedades digestivas y antiinflamatorias.

La canela, aunque se utiliza principalmente para dar sabor, también contiene antioxidantes y compuestos naturales que han sido estudiados por sus posibles beneficios metabólicos.

Especialistas recomiendan mantener una adecuada hidratación como parte fundamental del cuidado renal, además de llevar una alimentación equilibrada y reducir el consumo excesivo de azúcares y bebidas procesadas.

Un vaso grande de agua de piña, jamaica y canela con hielo y rodajas de piña. Alrededor, flores de jamaica, ramas de canela y cubos de hielo en madera clara.
El agua de piña con jamaica y canela destaca por su sabor refrescante y por convertirse en una alternativa natural ideal para los días de calor

Una receta viral por su sabor y frescura

Además de sus posibles beneficios, esta bebida se ha vuelto viral por lo sencilla que resulta su preparación. En plataformas digitales, miles de usuarios han compartido versiones similares del agua de piña con jamaica, destacando especialmente su sabor refrescante.

La mezcla puede servirse como agua fresca para acompañar los alimentos o como una opción natural para combatir el calor durante el día.

Sin embargo, expertos recuerdan que, aunque las bebidas naturales pueden formar parte de hábitos saludables, siempre es importante consultar a un profesional de la salud ante cualquier problema renal o condición médica específica.

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