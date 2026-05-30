México

Maru Campos y el PAN celebran evento en Chihuahua con Fox y Felipe Calderón como invitados

Panistas y hasta expresidentes se reunieron en el Centro de Convenciones y Exposiciones para apoyar a la gobernadora

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Varias personas sentadas en un escenario, incluyendo a Vicente Fox y Felipe Calderón, aplaudiendo. En primer plano, asistentes graban con teléfonos móviles y se ve una ventana de intérprete de lenguaje de señas.
Los expresidentes mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón asisten y aplauden en un evento político a favor de Maru Campos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con consignas de “¡Fuera, Morena!” y bajo el lema #YoConMaru, militantes del Partido Acción Nacional (PAN) manifestaron su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, durante un evento celebrado en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua.

A la reunión asistieron figuras destacadas del panismo nacional, entre ellas Kenia López Rabadán, Marko Cortés, Ricardo Anaya, Margarita Zavala, así como los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox.

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Durante el acto, Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, destacó la labor de la mandataria estatal y de los exjefes del Ejecutivo federal:

“Nuestros orgullosamente gobiernos de Acción Nacional del 2000 al 2006 y del 2006 al 2012 combatieron al crimen organizado y es nuestro orgullo darle ese reconocimiento a don Vicente Fox y por supuesto, nuestro reconocimiento a don Felipe Calderón”, manifestó Romero, quien dirigió el mensaje en presencia de ambos exmandatarios.

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La caravana en Chihuahua a favor de Maru

Panistas en el evento para apoyar a Maru Campos (Fotos: Jorge Romero)
Panistas en el evento para apoyar a Maru Campos (Fotos: Jorge Romero)

Horas antes del evento principal, simpatizantes del PAN organizaron una movilización en las calles de Chihuahua en apoyo a Maru Campos.

Encabezados por el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, los regidores Isaac Díaz y Fernando Martínez, junto al expresidente municipal Juan Blanco, lideraron una caravana identificada con la leyenda #YoConMaru, que concluyó en el recinto donde se realizó el acto de respaldo a la gobernadora.

La concentración y la caravana se llevaron a cabo en un contexto marcado por la reciente comparecencia de Maru Campos ante la Fiscalía General de la República (FGR), relacionada con el denominado caso CIA.

En este expediente, existe la sospecha de que autoridades estatales permitieron el ingreso de agentes estadounidenses de la CIA a territorio nacional para colaborar en la desarticulación de un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara, acción prohibida por la Constitución mexicana.

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