Enrique Inzunza llega con convoy de seguridad a declarar ante la FGR en Culiacán; mantiene fuero como senador

(Infobae)

El senador de Morena, Enrique Inzunza, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, Sinaloa. Lo anterior tras las acusaciones de Estados Unidos en su contra.

Imágenes que muestran la camioneta del funcionario fueron compartidas a través de redes sociales por el medio local Los Noticieristas el 26 de mayo, misma fecha en la que el gobernador con licencia acudió para comparecer al lugar.

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Cabe recordar que el propio Inzunza publicó en sus redes sociales el pasado 23 de mayo que ya había recibido un citatorio para comparecer ante las autoridades.

"Atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal. Soy un hombre de la República, de sus leyes y de sus instituciones, a las que he servido con honor, decoro y compromiso", escribió.

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También agregó que no aprovecharía de la inmunidad con la que cuenta y que confía en instituciones mexicanas.

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