Quién es Úrsula Patricia Salazar, la supuesta sobrina de AMLO acusada de presuntos actos de corrupción

La supuesta sobrina de AMLO fue acusada de probables actos de corrupción (Foto: Twitter/@Ursula_PSM)

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de nueva cuenta se encuentra en el ojo de huracán y en esta ocasión fue por supuestos actos de corrupción por parte de Úrsula Patricia Salazar Mojica, coordinadora del partido guinda en el Congreso de Tamaulipas, tras la filtración de unos audios en redes sociales.

Sin embargo, el tema tomó mayor relevancia debido a que la legisladora local se han presentado como sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que las críticas han aumentado debido a que el mandatario mexicano llegó a la Presidencia de la República con un discurso de austeridad.

Y es que de acuerdo la grabación que circuló, se pudo supuestamente escuchar a Salazar Mojica hablando con un proveedor de servicios del congreso tamaulipeco al cual le solicita “inflar” una factura para que la morenista pueda cobrar el dinero en efectivo.

En el audio también se pudo escuchar la respuesta del supuesto proveedor el cual acepta que se haga dicho movimiento, por la cantidad que la legisladora desee, siempre y cuando ambos “salgan beneficiados” con la transacción.

La legisladora es la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de Tamaulipas (Foto: Twitter/@CongresoTams)

Ante la polémica que fue fuertemente cuestionada por algunos sectores de la ciudadanía, comenzaron a circular dudas sobre quién era la morenista y cuál ha sido su trayectoria política en el escenario mexicano o, más bien, en Tamaulipas.

Úrsula Patricia Salazar es hija de Úrsula Mojica Obrador, quien, de acuerdo a diversas fuentes, fue la prima del jefe del Ejecutivo Federal y la cual falleció el 24 de julio de 2020 a causa de COVID-19.

Sin embargo, su cercanía sanguínea entre el mandatario y la legisladora local fue “confirmada” por ella misma el pasado 1º de julio cuando recordó, por medio de un mensaje de Twitter, la victoria de López Obrador en las elecciones de 2018.

“Hoy a 3 años de transformar a México refrendamos este triunfo de millones de mexicanas y mexicanos y el compromiso de seguir trabajando por el bien de todas y todas. ¡Felicidades tío @lopezobrador_ y también al pueblo de México por este #DíaDeLaVictoria!”

Úrsula Patricia Salazar tuiteó sobre AMLO el pasado 1º de julio (Foto: Twitter/@Ursula_PSM)

Con base en la información que ella misma ha mencionado en diferentes entrevistas, Salazar Mojica incursionó en la política durante la campaña presidencial de 2006 cuando se unió al equipo del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal.

No obstante, fue hasta el 2018 cuando se convirtió en la delegada electa de Morena para los comicios nacionales y después para el comité de Tamaulipas. Tres años más tarde, en el proceso electoral de 2021, se registró como candidata a diputada local y logró alcanzar el puesto.

Fueron hasta, meses después, el pasado 23 de marzo cuando volvió su nombre a la prensa local debido a que fue designada como coordinadora del partido guinda en el congreso estatal, en sustitución del diputado Armando Zertuche Zuani, quien también se desempañaba como presidente de la Junta de Coordinación política (Jucopo) y perdió sus cargos por problemáticas internas.

Fuera de la política y Morena, hasta 2017 se desempeñó como jefa de proyectos en el Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) de Tampico.

La supuesta sobrina de AMLO se convirtió el coordinadora de Morena en el Congreso de Tamaulipas el pasado 23 de marzo (Foto: Twitter/@Ursula_PSM)

En tanto, en respuesta a la difusión de los audios, la recién nombrada coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Tamaulipas aseguró que desconoce la filtración del audio, tener las manos limpias y que forma “parte de la guerra sucia” en su contra.

En entrevista a la salida de la parroquia católica Santiago Apóstol, en el municipio de Altamira, Salazar Mojica afirmó que no ha pedido nada y que conoce sus actos. “Lo que sí te puedo decir es que nunca he sido una corrupta, una traicionera y nunca he robado”, concluyó.

