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Fiscalía de Veracruz ofrece 350 mil pesos por presuntos asesinos de la periodista Avisack Douglas

La Fiscalía General del Estado emitió acuerdos de recompensa contra dos presuntos responsables del asesinato de la periodista Avisack Douglas, ocurrido durante un ataque armado en Juan Rodríguez Clara

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La periodista y fotoperiodista Avisack Douglas murió tras un ataque armado ocurrido en Juan Rodríguez Clara, Veracruz. (Redes sociales)
La periodista y fotoperiodista Avisack Douglas murió tras un ataque armado ocurrido en Juan Rodríguez Clara, Veracruz. (Redes sociales)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz ofreció una recompensa de 350 mil pesos a quien aporte información útil, veraz y oportuna que permita localizar y detener a los presuntos responsables del asesinato de la periodista y fotoperiodista acayuqueña Avisack Douglas Coronado, ocurrido el pasado 20 de mayo de 2025 en el municipio de Juan Rodríguez Clara.

De acuerdo con las autoridades ministeriales, los señalados son Erick Raymundo Ramos Gallardo y Rubén Ayala Fernández, quienes presuntamente participaron en el ataque armado perpetrado en la casa de campaña de Xóchitl Tress, entonces candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Juan Rodríguez Clara.

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La agresión ocurrió mientras la periodista se encontraba sentada en el corredor del inmueble acompañando las actividades de campaña de la abanderada emecista. Según las investigaciones, un grupo armado irrumpió en el lugar y abrió fuego en contra de la candidata, quien logró sobrevivir al atentado.

Durante el ataque, Avisack Douglas resultó gravemente herida por impactos de arma de fuego. Paramédicos la trasladaron de emergencia a un hospital de Acayucan, donde horas más tarde médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

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Órdenes de aprehensión y carpeta de investigación

La Fiscalía de Veracruz informó que ambos presuntos implicados cuentan con orden de aprehensión dentro del proceso penal 41/2025, emitida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Proceso y Procedimiento Penal Oral del XIX Distrito Judicial, con sede en Isla, Veracruz.

Avisack Douglas formaba parte del equipo de campaña de la candidata emecista. (X/@UrbisVeracruz)
Organizaciones periodísticas exigieron justicia tras el asesinato de la comunicadora veracruzana. (X/@UrbisVeracruz)

Asimismo, el organismo detalló que la carpeta de investigación ISL/DXIX/F3/167/2025 continúa abierta y es integrada por la Sub-Unidad Integral del XIX Distrito Judicial con residencia en San Andrés Tuxtla.

Los delitos imputados a los dos señalados son homicidio doloso calificado, lesiones dolosas calificadas y homicidio doloso en grado de tentativa, este último relacionado con el ataque directo contra la entonces candidata de Movimiento Ciudadano.

Violencia política golpea campañas en Veracruz

Tras el atentado, Xóchitl Tress lamentó públicamente la muerte de la fotoperiodista y exigió a las autoridades estatales reforzar la seguridad en Veracruz, al advertir que ella no había sido la única figura política víctima de ataques durante el proceso electoral.

Ese mismo día, Elvis Ventura, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Nanchital, anunció su renuncia a la contienda luego de recibir amenazas presuntamente vinculadas con integrantes de la delincuencia organizada.

La Fiscalía de Veracruz ofrece 350 mil pesos por información que permita detener a los presuntos responsables del crimen.
La Fiscalía de Veracruz ofrece 350 mil pesos por información que permita detener a los presuntos responsables del crimen.

El asesinato de Avisack Douglas generó condenas entre organizaciones de periodistas y defensores de la libertad de expresión, quienes exigieron esclarecer el crimen y garantizar justicia para la comunicadora veracruzana.

Hasta el momento, las autoridades mantienen activos los operativos de búsqueda para localizar a los dos presuntos responsables y reiteraron que cualquier información proporcionada será manejada bajo estricta confidencialidad.

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