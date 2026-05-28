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Por qué la ciruela pasa puede ser aliada del control glucémico de personas con diabetes

Los especialistas recomiendan moderación y acompañarla de proteínas para aprovechar sus nutrientes sin elevar el azúcar en sangre

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ciruela pasa
El consumo controlado de esta fruta aporta fibra y antioxidantes que ayudan a estabilizar los niveles de glucosa. (Imagen Ilustrativa Infoabe)

La ciruela pasa se integra cada vez más en la dieta de personas con diabetes por su capacidad para ayudar a controlar los niveles de glucosa en sangre.

Contrario a lo que podría pensarse, por ser una fruta dulce, especialistas señalan que su sabor dulce proviene de azúcares naturales concentrados, su alto contenido de fibra soluble permite retardar la absorción de glucosa y prevenir picos abruptos en el azúcar.

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Datos recientes señalan que la ciruela pasa, consumida en porciones adecuadas, aporta antioxidantes y nutrientes como potasio y vitamina K, elementos clave para la salud metabólica en quienes viven con diabetes.

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Consumir ciruela pasa ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre gracias a su fibra, beneficiando la dieta de diabéticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de la ciruela pasa para las personas con diabetes

Como mencionamos antes, la ciruela pasa puede ser una opción saludable para personas con diabetes si se consume con moderación y bajo control nutricional, tal como señala un estudio de la revista científica Food Frontiers.

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Su alto contenido de fibra soluble ayuda a retardar la absorción de glucosa, lo que reduce el riesgo de picos bruscos en el azúcar en sangre.

Además, su índice glucémico es moderado, por lo que, en porciones adecuadas, no provoca elevaciones rápidas de glucosa.

La ciruela pasa también aporta antioxidantes, potasio, hierro y vitamina K, nutrientes que favorecen la salud metabólica y ayudan a combatir el estrés oxidativo, un problema frecuente en personas con diabetes. Aporta beneficios digestivos y puede usarse como parte de colaciones o complementos en la dieta.

Ilustración a lápiz de dos manos con esmalte de uñas naranja, un glucómetro digital mostrando 8.3 y una jeringa transparente, sobre un fondo claro.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo deben consumir ciruela pasa las personas con diabetes para hacerlo de manera saludable

Las personas con diabetes pueden incluir ciruela pasa en su alimentación siempre que la consuman en cantidades controladas y como parte de una dieta balanceada.

Especialistas en nutrición recomiendan limitar la porción a 2 o 3 piezas al día, evitando su uso como postre principal y optando por integrarla como colación o complemento.

Para reducir el riesgo de elevaciones rápidas de glucosa, se sugiere acompañar la ciruela pasa con alimentos ricos en proteína o grasas saludables—como nueces, almendras o yogur natural sin azúcar—lo que ayuda a ralentizar la absorción de carbohidratos.

Además, es preferible consumir la fruta entera y no en jugos o preparaciones con azúcares añadidos.

La clave está en la moderación y en el monitoreo constante de los niveles de glucosa, así como en consultar a un especialista en nutrición antes de incorporarla regularmente a la dieta.

El consumo excesivo puede sumar una cantidad considerable de carbohidratos y calorías, lo que podría afectar el control metabólico.

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