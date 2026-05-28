Ramírez Bedolla celebra reforma electoral en Michoacán tras aprobación entre protestas y tensión en el Congreso

Bedolla celebra la reforma electoral y la califica como un avance histórico para Michoacán rumbo a 2027.

En medio de protestas, empujones y tensión afuera del Congreso local, el gobernador de Alfredo Ramírez Bedolla celebró la aprobación de la nueva reforma electoral en Michoacán, la cual calificó como una de las modificaciones más importantes en materia política desde finales de los años noventa.

Durante un mensaje difundido tras la votación legislativa, el mandatario aseguró que la reforma representa un cambio “de gran envergadura” y destacó que la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso votaron a favor del proyecto.

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La aprobación ocurrió mientras integrantes del llamado Movimiento del Sombrero se manifestaban en las inmediaciones del recinto legislativo para rechazar algunos puntos de la iniciativa, particularmente aquellos relacionados con las candidaturas independientes.

Bedolla destaca medidas contra corrupción y deudores alimentarios

El gobernador afirmó que la nueva legislación incluye cuatro puntos centrales que, según dijo, fortalecerán el sistema democrático del estado rumbo a las elecciones de 2027.

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Bedolla celebra la reforma electoral y la califica como un avance histórico para Michoacán rumbo a 2027.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la prohibición para que personas registradas como deudores alimentarios puedan contender por cargos de elección popular. Bedolla sostuvo que esta medida representa “justicia para las mujeres”.

Además, la reforma contempla impedir candidaturas de personas sentenciadas por actos de corrupción o con procesos concluidos relacionados con este delito.

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Otro de los puntos destacados es la posibilidad de anular elecciones cuando exista intervención de la delincuencia organizada que afecte la libertad del voto, una medida que, de acuerdo con legisladores de Morena, busca evitar que grupos criminales influyan en la designación de autoridades.

Protestas del Movimiento del Sombrero marcan discusión legislativa

Mientras se desarrollaba la sesión en el Congreso de Michoacán, integrantes del Movimiento del Sombrero realizaron protestas para intentar frenar la discusión de la reforma electoral.

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El Movimiento del Sombrero encabeza protestas en el Congreso de Michoacán contra la reforma electoral. (X: @ElDelSombreroCM)

El grupo, encabezado por la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, acusa que las nuevas disposiciones afectan directamente a las candidaturas independientes y limitan la posibilidad de organización entre proyectos ciudadanos.

De acuerdo con reportes, alrededor de 50 simpatizantes intentaron ingresar al Congreso estatal, lo que provocó momentos de tensión con el personal de seguridad que resguardaba el inmueble.

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Qué cambia la reforma electoral en Michoacán:

La reforma modifica reglas para candidaturas independientes y violencia política de género .

Se prohíbe contender a deudores alimentarios y personas sentenciadas por corrupción .

Se establece la posibilidad de anular elecciones por intervención del crimen organizado .

El Movimiento del Sombrero considera que las nuevas reglas limitan la organización ciudadana .

En 2027, Michoacán renovará gubernatura, alcaldías y diputaciones locales.

Michoacán aprueba una reforma electoral que endurece reglas para candidaturas rumbo a 2027.

Candidaturas independientes generan choque político

Uno de los temas más polémicos de la reforma fue el relacionado con las candidaturas independientes. Aunque el gobierno estatal sostuvo que esta figura se mantiene intacta, los opositores afirman que las nuevas reglas restringen su operación.

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Según el nuevo esquema, los aspirantes independientes no podrán coordinarse entre sí ni compartir plataformas, símbolos, propaganda o estrategias conjuntas.

La reforma electoral en Michoacán endurece reglas para las candidaturas independientes rumbo a 2027. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Bedolla aseguró que las candidaturas ciudadanas “siguen existiendo” y afirmó que únicamente se realizó un proceso de reglamentación y ordenamiento legal.

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Sin embargo, Grecia Quiroz calificó la reforma como una medida “hecha desde el miedo” y acusó que busca debilitar al Movimiento del Sombrero, agrupación que ganó fuerza política tras el liderazgo del fallecido alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Grecia Quiroz pide respaldo de Claudia Sheinbaum

Tras la aprobación de la reforma, Grecia Quiroz también hizo un llamado público a la presidenta Claudia Sheinbaum para que intervenga y respalde al movimiento político que encabeza.

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Grecia Quiroz pide intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum ante la reforma electoral en Michoacán. (X: @ElDelSombreroCM)

En un video difundido en redes sociales, la alcaldesa afirmó que previamente recibió una promesa de apoyo por parte de la mandataria federal y cuestionó el actuar de los diputados de Morena en Michoacán.

Quiroz advirtió además sobre el creciente enojo ciudadano en la entidad y sostuvo que la reforma pone en riesgo la participación política de movimientos independientes rumbo a los comicios de 2027.

Pese a las protestas y críticas, la mayoría legislativa aprobó la reforma electoral, que ahora marcará las nuevas reglas políticas para el próximo proceso electoral en Michoacán.