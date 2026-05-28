México

Mastografías gratis en CDMX: requisitos y módulos por alcaldía para el estudio

El estudio médico es fundamental para detectar el cáncer de mama

Guardar
Google icon
Una profesional de la salud latina en scrubs azules revisa mamografías en un monitor, mientras otra médica asiste a una paciente en un entorno clínico, con un lazo rosa en primer plano.
Es importante acudir con baño del día, sin cremas, desodorante o talco (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Ciudad de México, mujeres de entre 40 y 69 años sin síntomas pueden acceder a mastografías gratuitas el 18 de mayo.

Esta oportunidad busca acercar la detección temprana del cáncer de mama a quienes más lo necesitan, eliminando barreras económicas y facilitando el acceso a un estudio fundamental para la salud.

PUBLICIDAD

Enfermedades que se pueden detectar con una mastografía

  • Cáncer de mama
  • Quistes mamarios
  • Tumores benignos (fibroadenomas)
  • Microcalcificaciones
  • Cambios en la estructura del tejido mamario
  • Mastitis o infecciones mamarias
Cartel de campaña con fondo rosa. Muestra una mano gris sosteniendo un lazo rosa de concientización y tres unidades móviles de mastografía
El Gobierno de la Ciudad de México lanza la campaña Chichihualli con unidades móviles de mastografía para la detección temprana del cáncer de mama, haciendo un llamado a la acción. (SSaludCdMx/X)

<br>

<br>

Requisitos para acceder a la mastografía gratuita y registro

Para aprovechar la jornada gratuita el 18 de mayo en la Ciudad de México, es necesario cumplir con algunos requisitos básicos:

  • Presentar identificación oficial (INE) o CURP.
  • Proporcionar un número telefónico para la entrega de resultados.
  • Asistir el día del estudio sin desodorante, crema, talco ni perfume.
  • Haberse bañado el mismo día.
  • Depilar las axilas previamente.
Infografía del Gobierno de la CDMX en tonos rosas y blancos con siete unidades móviles de mastografía, sus direcciones y horarios de operación
El Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud Pública informan sobre la ubicación y horarios de sus unidades móviles para realizar mastografías en diversas alcaldías. (SSaludCdMx/X)

La cita puede solicitarse llamando al 55 50 38 17 09.

PUBLICIDAD

Dónde se pueden hacer mastografías gratis en CDMX

Unidad móvil 1

  • Alcaldía: Gustavo A. Madero
  • Dirección: Av 604, 95, Narciso Bassols, Gustavo A. Madero, 07980
  • Horario: 9 a 15 horas
  • Tipo de módulo: Unidad móvil
Póster informativo rosa con texto blanco. Muestra unidades móviles de mastografía en CDMX con direcciones y horarios en alcaldías como Tlalpan y Cuauhtémoc
La imagen detalla las ubicaciones y horarios de las unidades móviles de mastografía del Gobierno de la Ciudad de México para la detección oportuna. (SSaludCdMx/X)

Unidad móvil 2

  • Alcaldía: Benito Juárez
  • Dirección: Calz. de Tlalpan 1021, Américas Unidas, Benito Juárez, 03610
  • Horario: 9 a 15 horas
  • Tipo de módulo: Unidad móvil

Unidad móvil 3

  • Alcaldía: Tláhuac
  • Dirección: “Centro de Salud T-II Quiahuatla”, Quiahuatla, Tláhuac, 13090
  • Horario: 9 a 15 horas
  • Tipo de módulo: Unidad móvil

Unidad móvil 4

Fotografía de archivo del 10 de agosto de 2022 de una mujer realizándose un estudia de mastografía. EFE/ Quique Garcí
Fotografía de archivo del 10 de agosto de 2022 de una mujer realizándose un estudia de mastografía. EFE/ Quique Garcí
  • Alcaldía: Iztapalapa
  • Dirección: Villa Atuel esquina Villa Carlos, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, C.P. 09700
  • Horario: 9 a 15 horas
  • Tipo de módulo: Unidad móvil

Unidad móvil 5

  • Alcaldía: Iztacalco
  • Dirección: Guillermo Prieto 73, Campamento 2 de Octubre, Iztacalco, 08930
  • Horario: 9 a 15 horas
  • Tipo de módulo: Unidad móvil

Unidad móvil 6

  • Alcaldía: Magdalena Contreras
  • Dirección: Av. Luis Cabrera 3, San Jerónimo Lídice, La Magdalena Contreras, 10200
  • Horario: 9 a 15 horas
  • Tipo de módulo: Unidad móvil

Unidad móvil 7

  • Alcaldía: Milpa Alta
  • Dirección: Coord. de Enlace Territorial de San Pablo Oztotepec, Avenida Guerrero S/N, San Pablo Oztotepec, San Juan, Milpa Alta, 12410
  • Horario: 9 a 15 horas
  • Tipo de módulo: Unidad móvil

Unidad móvil 8

  • Alcaldía: Tlalpan
  • Dirección: Cda. 5 de Febrero 1983, San Miguel Xicalco, Tlalpan, 14490
  • Horario: 9 a 15 horas
  • Tipo de módulo: Unidad móvil

Unidad móvil 9

  • Alcaldía: Álvaro Obregón
  • Dirección: Franz Hals 47, Alfonso XIII, Álvaro Obregón, 01460
  • Horario: 9 a 15 horas
  • Tipo de módulo: Unidad móvil

Unidad móvil 11

  • Alcaldía: Coyoacán
  • Dirección: “Parque Cantera”, Ajusco, Coyoacán, 04300
  • Horario: 9 a 15 horas
  • Tipo de módulo: Unidad móvil

Unidad móvil 12

Infografía del Gobierno de CDMX en fondo rosa con detalles decorativos, listando cuatro unidades móviles y tres puntos fijos para mastografías, con direcciones y horarios
El Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud Pública informan sobre los módulos móviles de mastografía y otros puntos de atención para la detección oportuna en varias alcaldías. (SSaludCdMx/X)
  • Alcaldía: Cuauhtémoc
  • Dirección: Eje Central Lázaro Cárdenas 43, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, CDMX
  • Horario: 9 a 15 horas
  • Tipo de módulo: Unidad móvil

Unidad móvil 13

  • Alcaldía: Miguel Hidalgo
  • Dirección: Sanctorum 122, Argentina Poniente, Miguel Hidalgo, 11230
  • Horario: 9 a 15 horas
  • Tipo de módulo: Unidad móvil

Unidad móvil 14

  • Alcaldía: Xochimilco
  • Dirección: Cda. Francisco Villa 6, San Juan Tepepan, Xochimilco, 16020
  • Horario: 9 a 15 horas
  • Tipo de módulo: Unidad móvil

Unidad móvil 15

  • Alcaldía: Cuajimalpa
  • Dirección: 2a. Cda. Monte de Las Cruces 15, La Pila, Cuajimalpa de Morelos, 05750 San Lorenzo Acopilco
  • Horario: 9 a 15 horas
  • Tipo de módulo: Unidad móvil

Unidad móvil 16

  • Alcaldía: Venustiano Carranza
  • Dirección: Xaltocan esquina Xocoyote s/n, colonia Arenal 4a sección, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15640
  • Horario: 9 a 15 horas
  • Tipo de módulo: Unidad móvil

Unidad móvil 17

  • Alcaldía: Xochimilco
  • Dirección: Prol. Agustín Melgar & Av. Chapultepec, San Gregorio Atlapulco, 16600
  • Horario: 9 a 15 horas
  • Tipo de módulo: Unidad móvil

Unidad móvil 18

  • Alcaldía: Tlalpan
  • Dirección: Gral. Pedro Ma. Anaya 6-B, San Miguel Ajusco, Tlalpan, 14700 San Miguel Ajusco
  • Horario: 9 a 15 horas
  • Tipo de módulo: Unidad móvil

Unidad móvil 19

  • Alcaldía: Iztapalapa
  • Dirección: Av. Yucatán 21, San Sebastián Tecoloxtitla, Iztapalapa, 09520
  • Horario: 9 a 15 horas
  • Tipo de módulo: Unidad móvil

Casa de las 3Rs

  • Alcaldía: Coyoacán
  • Dirección: Av. Zihuatlán S/N, Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, 04369
  • Horario: No especificado
  • Tipo de módulo: Fijo

Utopía Cihuacóatl

  • Alcaldía: Iztapalapa
  • Dirección: La Purísima 230, Leyes de Reforma 1ra Secc., Iztapalapa, 09310
  • Horario: No especificado
  • Tipo de módulo: Fijo

Utopía Mixihuca

  • Alcaldía: Iztacalco
  • Dirección: Viad. Río de la Piedad 6, Granjas México, Iztacalco, 08400
  • Horario: No especificado
  • Tipo de módulo: Fijo

¿Qué es una mastografía?

La mastografía es un estudio de rayos X realizado con un mastógrafo, recomendado para mujeres de 40 a 69 años sin señales de cáncer.

Su objetivo es encontrar alteraciones que no se detectan mediante autoexploración o revisión médica. El estudio se realiza colocando cada seno entre dos placas que comprimen el tejido brevemente para obtener imágenes claras con la menor radiación posible.

Las imágenes son evaluadas por un médico radiólogo para identificar cualquier tumoración o cambio sospechoso.

Existen dos tipos principales de mastografía:

  • De detección: para mujeres sin signos ni síntomas, recomendada cada dos años.
  • Diagnóstica: indicada cuando ya existe una sospecha clínica, como la aparición de bultos o secreciones.

Temas Relacionados

MastografíaCDMXmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

FGR abre investigación tras asegurar 151 armas, 18 granadas y 687 paquetes de cocaína en pensión de Tapachula, Chiapas

Autoridades federales localizaron los indicios delictivos escondidos en un tractocamión con chatarra

FGR abre investigación tras asegurar 151 armas, 18 granadas y 687 paquetes de cocaína en pensión de Tapachula, Chiapas

Ramírez Bedolla celebra reforma electoral en Michoacán tras aprobación entre protestas y tensión en el Congreso

Mientras Morena celebró la validación, el Movimiento del Sombrero acusó un intento de frenar candidaturas ciudadanas

Ramírez Bedolla celebra reforma electoral en Michoacán tras aprobación entre protestas y tensión en el Congreso

Marcel Ruiz, Charly Rodríguez y Jordan Carrillo estarían prácticamente descartados para el Mundial 2026, según reportes

Aunque mostraron nivel y protagonismo con sus equipos en Liguilla, los mediocampistas no habrían cumplido con las exigencias de Javier Aguirre

Marcel Ruiz, Charly Rodríguez y Jordan Carrillo estarían prácticamente descartados para el Mundial 2026, según reportes

Cuánto cuestan las entradas al Mundial 2026 y cómo comprarlas en el sitio oficial de la FIFA

La FIFA habilitó la venta oficial de entradas al Mundial 2026 por su sitio web. Cuanto cuestan según la fase y la categoría, como registrarse y como evitar la reventa ilegal

Cuánto cuestan las entradas al Mundial 2026 y cómo comprarlas en el sitio oficial de la FIFA

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 27 de mayo? Avance lento en el STC por lluvia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 27 de mayo? Avance lento en el STC por lluvia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Comunidad de Ostula, Michoacán, denuncia ataques del CJNG con drones e intromisión de la Marina en el territorio

Comunidad de Ostula, Michoacán, denuncia ataques del CJNG con drones e intromisión de la Marina en el territorio

Procesan a cinco funcionarios de Morelos detenidos en la Operación Enjambre, entre ellos ediles de Atlatlahucan y Yecapixtla

Buscan en EEUU generar ley para combatir huachicol del CJNG y el Cártel de Sinaloa

Oaxaca se refuerza para el combate al narco y delitos de alto impacto: anuncia al grupo de Operaciones Especiales

El Chapo insiste con otras cartas a EEUU: invoca su frágil salud y niega daño al pueblo estadounidense

ENTRETENIMIENTO

Thalía dedica conmovedor mensaje a su mamá a 15 años de su muerte: “Sigo agarrando el teléfono para marcarte”

Thalía dedica conmovedor mensaje a su mamá a 15 años de su muerte: “Sigo agarrando el teléfono para marcarte”

‘El Guana’ exhibe humillaciones y maltrato de Israel Jaitovich a sus colaboradores: “Ofender al equipo y gritar”

¿Se viene sucesora de Fátima Bosch? Miss Universo México tendrá nueva reina: fechas horarios y dónde ver el concurso

Congreso de la CDMX aprueba veto a narcocorridos en espectáculos y escuelas

¿La guerra contra los narcocorridos podría empujar a grupos hacia fiestas del narco?

DEPORTES

Marcel Ruiz, Charly Rodríguez y Jordan Carrillo estarían prácticamente descartados para el Mundial 2026, según reportes

Marcel Ruiz, Charly Rodríguez y Jordan Carrillo estarían prácticamente descartados para el Mundial 2026, según reportes

Cuánto cuestan las entradas al Mundial 2026 y cómo comprarlas en el sitio oficial de la FIFA

Qué comer en Monterrey durante el Mundial 2026: guía gastronómica regia de la carne asada al cabrito

Esta es la lista de 26 jugadores de Sudáfrica que llegarán al Mundial 2026 para enfrentar a México en el partido inaugural

David Faitelson asegura que Julio Ibáñez estará con TUDN en el Mundial 2026 y aclara porqué guardó silencio sobre el caso