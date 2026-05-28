Mastografías gratis en CDMX: requisitos y módulos por alcaldía para el estudio

En la Ciudad de México, mujeres de entre 40 y 69 años sin síntomas pueden acceder a mastografías gratuitas el 18 de mayo.
Esta oportunidad busca acercar la detección temprana del cáncer de mama a quienes más lo necesitan, eliminando barreras económicas y facilitando el acceso a un estudio fundamental para la salud.
Enfermedades que se pueden detectar con una mastografía
- Cáncer de mama
- Quistes mamarios
- Tumores benignos (fibroadenomas)
- Microcalcificaciones
- Cambios en la estructura del tejido mamario
- Mastitis o infecciones mamarias
Requisitos para acceder a la mastografía gratuita y registro
Para aprovechar la jornada gratuita el 18 de mayo en la Ciudad de México, es necesario cumplir con algunos requisitos básicos:
- Presentar identificación oficial (INE) o CURP.
- Proporcionar un número telefónico para la entrega de resultados.
- Asistir el día del estudio sin desodorante, crema, talco ni perfume.
- Haberse bañado el mismo día.
- Depilar las axilas previamente.
La cita puede solicitarse llamando al 55 50 38 17 09.
Dónde se pueden hacer mastografías gratis en CDMX
Unidad móvil 1
- Alcaldía: Gustavo A. Madero
- Dirección: Av 604, 95, Narciso Bassols, Gustavo A. Madero, 07980
- Horario: 9 a 15 horas
- Tipo de módulo: Unidad móvil
Unidad móvil 2
- Alcaldía: Benito Juárez
- Dirección: Calz. de Tlalpan 1021, Américas Unidas, Benito Juárez, 03610
- Horario: 9 a 15 horas
- Tipo de módulo: Unidad móvil
Unidad móvil 3
- Alcaldía: Tláhuac
- Dirección: “Centro de Salud T-II Quiahuatla”, Quiahuatla, Tláhuac, 13090
- Horario: 9 a 15 horas
- Tipo de módulo: Unidad móvil
Unidad móvil 4
- Alcaldía: Iztapalapa
- Dirección: Villa Atuel esquina Villa Carlos, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, C.P. 09700
- Horario: 9 a 15 horas
- Tipo de módulo: Unidad móvil
Unidad móvil 5
- Alcaldía: Iztacalco
- Dirección: Guillermo Prieto 73, Campamento 2 de Octubre, Iztacalco, 08930
- Horario: 9 a 15 horas
- Tipo de módulo: Unidad móvil
Unidad móvil 6
- Alcaldía: Magdalena Contreras
- Dirección: Av. Luis Cabrera 3, San Jerónimo Lídice, La Magdalena Contreras, 10200
- Horario: 9 a 15 horas
- Tipo de módulo: Unidad móvil
Unidad móvil 7
- Alcaldía: Milpa Alta
- Dirección: Coord. de Enlace Territorial de San Pablo Oztotepec, Avenida Guerrero S/N, San Pablo Oztotepec, San Juan, Milpa Alta, 12410
- Horario: 9 a 15 horas
- Tipo de módulo: Unidad móvil
Unidad móvil 8
- Alcaldía: Tlalpan
- Dirección: Cda. 5 de Febrero 1983, San Miguel Xicalco, Tlalpan, 14490
- Horario: 9 a 15 horas
- Tipo de módulo: Unidad móvil
Unidad móvil 9
- Alcaldía: Álvaro Obregón
- Dirección: Franz Hals 47, Alfonso XIII, Álvaro Obregón, 01460
- Horario: 9 a 15 horas
- Tipo de módulo: Unidad móvil
Unidad móvil 11
- Alcaldía: Coyoacán
- Dirección: “Parque Cantera”, Ajusco, Coyoacán, 04300
- Horario: 9 a 15 horas
- Tipo de módulo: Unidad móvil
Unidad móvil 12
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Dirección: Eje Central Lázaro Cárdenas 43, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, CDMX
- Horario: 9 a 15 horas
- Tipo de módulo: Unidad móvil
Unidad móvil 13
- Alcaldía: Miguel Hidalgo
- Dirección: Sanctorum 122, Argentina Poniente, Miguel Hidalgo, 11230
- Horario: 9 a 15 horas
- Tipo de módulo: Unidad móvil
Unidad móvil 14
- Alcaldía: Xochimilco
- Dirección: Cda. Francisco Villa 6, San Juan Tepepan, Xochimilco, 16020
- Horario: 9 a 15 horas
- Tipo de módulo: Unidad móvil
Unidad móvil 15
- Alcaldía: Cuajimalpa
- Dirección: 2a. Cda. Monte de Las Cruces 15, La Pila, Cuajimalpa de Morelos, 05750 San Lorenzo Acopilco
- Horario: 9 a 15 horas
- Tipo de módulo: Unidad móvil
Unidad móvil 16
- Alcaldía: Venustiano Carranza
- Dirección: Xaltocan esquina Xocoyote s/n, colonia Arenal 4a sección, Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15640
- Horario: 9 a 15 horas
- Tipo de módulo: Unidad móvil
Unidad móvil 17
- Alcaldía: Xochimilco
- Dirección: Prol. Agustín Melgar & Av. Chapultepec, San Gregorio Atlapulco, 16600
- Horario: 9 a 15 horas
- Tipo de módulo: Unidad móvil
Unidad móvil 18
- Alcaldía: Tlalpan
- Dirección: Gral. Pedro Ma. Anaya 6-B, San Miguel Ajusco, Tlalpan, 14700 San Miguel Ajusco
- Horario: 9 a 15 horas
- Tipo de módulo: Unidad móvil
Unidad móvil 19
- Alcaldía: Iztapalapa
- Dirección: Av. Yucatán 21, San Sebastián Tecoloxtitla, Iztapalapa, 09520
- Horario: 9 a 15 horas
- Tipo de módulo: Unidad móvil
Casa de las 3Rs
- Alcaldía: Coyoacán
- Dirección: Av. Zihuatlán S/N, Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, 04369
- Horario: No especificado
- Tipo de módulo: Fijo
Utopía Cihuacóatl
- Alcaldía: Iztapalapa
- Dirección: La Purísima 230, Leyes de Reforma 1ra Secc., Iztapalapa, 09310
- Horario: No especificado
- Tipo de módulo: Fijo
Utopía Mixihuca
- Alcaldía: Iztacalco
- Dirección: Viad. Río de la Piedad 6, Granjas México, Iztacalco, 08400
- Horario: No especificado
- Tipo de módulo: Fijo
¿Qué es una mastografía?
La mastografía es un estudio de rayos X realizado con un mastógrafo, recomendado para mujeres de 40 a 69 años sin señales de cáncer.
Su objetivo es encontrar alteraciones que no se detectan mediante autoexploración o revisión médica. El estudio se realiza colocando cada seno entre dos placas que comprimen el tejido brevemente para obtener imágenes claras con la menor radiación posible.
Las imágenes son evaluadas por un médico radiólogo para identificar cualquier tumoración o cambio sospechoso.
Existen dos tipos principales de mastografía:
- De detección: para mujeres sin signos ni síntomas, recomendada cada dos años.
- Diagnóstica: indicada cuando ya existe una sospecha clínica, como la aparición de bultos o secreciones.
