Mujer se arroja de puente peatonal cerca de Metro Agrícola Oriental, al oriente de la CDMX

Cuerpos de emergencia trataron de ayudar a la joven. (X @RaulGtzNR)

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la mañana de este miércoles en las inmediaciones de la estación Agrícola Oriental de la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la Ciudad de México, luego de que una mujer se arrojó desde un puente peatonal ubicado cerca del acceso al transporte público.

El incidente provocó afectaciones importantes en la operación de la línea, además de retrasos y complicaciones para miles de usuarios que se dirigían a sus actividades cotidianas durante las primeras horas del día.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer se encontraba sobre un puente peatonal cercano a la estación Agrícola Oriental cuando presuntamente decidió lanzarse al vacío, situación que generó alarma entre peatones y pasajeros que transitaban por la zona.

Testigos solicitaron apoyo inmediato a los servicios de emergencia y elementos de seguridad acudieron rápidamente al lugar para tratar de intervenir. Sin embargo, pese a los intentos por evitar la situación, no lograron impedir que la mujer se arrojara.

PUBLICIDAD

Paramédicos, policías capitalinos y personal de emergencia acordonaron el área para brindar atención médica inmediata y realizar las maniobras correspondientes, mientras decenas de personas observaban la movilización desde las inmediaciones de la estación.

Una mujer se arrojó desde un puente peatonal cercano a la estación Agrícola Oriental, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones en la Línea A del Metro CDMX

Suspenden servicio y colapsa movilidad en Línea A

Tras el incidente, el servicio en la Línea A del Metro CDMX presentó afectaciones importantes, principalmente en la estación Agrícola Oriental, donde usuarios reportaron largos tiempos de espera, saturación en andenes y avance lento de los trenes.

PUBLICIDAD

Algunos pasajeros señalaron que permanecieron detenidos durante varios minutos dentro de los convoyes mientras personal de emergencia realizaba labores en el exterior de la estación.

La situación también generó complicaciones vehiculares en avenidas cercanas debido a la presencia de ambulancias, patrullas y unidades de rescate que bloquearon parcialmente la circulación para facilitar las maniobras de atención.

PUBLICIDAD

A través de redes sociales, usuarios compartieron fotografías y videos del operativo desplegado en la zona, así como las largas filas registradas en accesos y andenes de la Línea A.

Ante la situación, varias personas optaron por buscar alternativas de transporte para llegar a tiempo a sus destinos, mientras autoridades recomendaron tomar previsiones y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre el avance del servicio.

PUBLICIDAD

Los hechos ocurrieron muy cerca del metro Agrícola Oriental. Credito: WikimediaCommons/Dge

Autoridades mantienen investigaciones

Hasta el momento, autoridades capitalinas no han dado a conocer oficialmente el estado de salud de la mujer involucrada en el incidente, ni detalles relacionados con su identidad.

Tampoco se ha informado sobre las posibles causas que originaron el hecho ocurrido en las inmediaciones de la estación Agrícola Oriental.

PUBLICIDAD

Elementos de emergencia permanecieron durante varios minutos en el sitio realizando labores de resguardo y atención para evitar riesgos tanto a usuarios del Metro como a peatones que transitaban por la zona.

El incidente generó preocupación entre habitantes y usuarios frecuentes de la Línea A, una de las rutas de transporte más utilizadas por personas que diariamente se trasladan entre el oriente de la Ciudad de México y municipios del Estado de México.

PUBLICIDAD

La suspensión parcial y los retrasos registrados durante varias horas impactaron especialmente en horario de alta demanda, cuando cientos de pasajeros utilizan esta línea para acudir a escuelas, centros de trabajo y otros puntos de la capital.