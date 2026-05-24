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Clara Brugada inaugura Utopía “La Heroica” en Venustiano Carranza: incluirá la primera residencia para adultos mayores en CDMX

Autoridades capitalinas destacaron que el complejo brindará atención integral y actividades gratuitas para la comunidad

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Clara Brugada inauguró la Utopía “La Heroica” en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Crédito: Clara Brugada
Clara Brugada inauguró la Utopía “La Heroica” en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Crédito: Clara Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró este fin de semana la Utopía “La Heroica” en la alcaldía Venustiano Carranza, un espacio público de casi 100 mil metros cuadrados que ofrecerá servicios deportivos, culturales, recreativos y de atención social para habitantes de la zona.

De acuerdo con autoridades capitalinas, el proyecto requirió una inversión de 266 millones de pesos y busca beneficiar a más de 100 mil personas de colonias cercanas como Morelos, Michoacana, Penitenciaría y Emiliano Carranza.

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Durante el acto inaugural, Brugada aseguró que el modelo de Utopías pretende ampliar el acceso gratuito a servicios comunitarios y recuperar espacios públicos para actividades sociales y recreativas.

El complejo ocupa casi 100 mil metros cuadrados en la Ciudad de México. Crédito: Clara Brugada
El complejo ocupa casi 100 mil metros cuadrados en la Ciudad de México. Crédito: Clara Brugada

La Heroica tendrá la primera Casa de Vida en una Utopía

Uno de los aspectos que más destacó el gobierno capitalino fue la incorporación de una “Casa de Vida”, un espacio de alojamiento permanente para personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad o sin redes de apoyo.

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Según explicó la mandataria, este modelo busca atender casos de soledad y aislamiento social mediante acompañamiento, alimentación y acceso a actividades dentro del complejo.

Además, la Utopía contará con áreas destinadas al Sistema Público de Cuidados, entre ellas centros infantiles, lavandería pública, comedor comunitario y espacios dirigidos a mujeres cuidadoras.

La Utopía “La Heroica” contará con una “Casa de Vida” para personas adultas mayores en situación vulnerable. Crédito: Clara Brugada
La Utopía “La Heroica” contará con una “Casa de Vida” para personas adultas mayores en situación vulnerable. Crédito: Clara Brugada

Instalaciones deportivas, culturales y de salud gratuitas

El complejo incluye infraestructura deportiva y cultural de acceso gratuito para la población. Entre los espacios habilitados se encuentran albercas, canchas deportivas, auditorios y áreas verdes.

Entre las principales instalaciones destacan:

  • Alberca olímpica y área de hidroterapia
  • Gimnasio de box y pista de atletismo
  • Canchas de fútbol, voleibol, pádel, squash y básquetbol
  • Biblioteca y foros culturales
  • Consultorios médicos y laboratorio clínico
  • Parque para perros y consultorio veterinario
  • Humedales, jardines polinizadores y zonas recreativas
  • Más de 250 actividades deportivas y culturales
La Utopía “La Heroica” cuenta con instalaciones deportivas, culturales y de salud. Crédito: Clara Brugada
La Utopía “La Heroica” cuenta con instalaciones deportivas, culturales y de salud. Crédito: Clara Brugada

Las autoridades señalaron que el objetivo es ofrecer actividades gratuitas que normalmente implican costos elevados en espacios privados.

Recuperan predio para actividades comunitarias

El secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Raúl Basulto Luviano, indicó que el proyecto permitió recuperar un espacio que ahora funcionará como centro de convivencia comunitaria y atención social.

Añadió que la Utopía también contará con atención psicológica, asesoría jurídica y espacios para actividades económicas comunitarias, como cocina popular y puntos de abasto.

El proyecto se desarrolló en un predio de casi 100 mil metros cuadrados en Venustiano Carranza. Crédito: Clara Brugada
El proyecto se desarrolló en un predio de casi 100 mil metros cuadrados en Venustiano Carranza. Crédito: Clara Brugada

El complejo incorpora además áreas recreativas como minigolf, pista de hielo ecológica y zonas destinadas al cuidado ambiental.

Gobierno capitalino defiende modelo de Utopías

Durante la inauguración, la consejera jurídica del Gobierno federal, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que las Utopías forman parte de una política pública enfocada en reducir desigualdades y fortalecer la convivencia social mediante el acceso gratuito a servicios y actividades.

Con la apertura de “La Heroica”, el Gobierno capitalino informó que suma alrededor de 750 mil metros cuadrados de espacios públicos recuperados durante la actual administración.

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