México

Adrián Rubalcava aclara polémica por imagen con IA en estación Hidalgo del Metro CDMX y confirma supervisión de obras

Usuarios cuestionaron la autenticidad de una imagen compartida por el titular del STC Metro en medio de las remodelaciones rumbo al Mundial 2026

Guardar
Google icon
La polémica por una imagen con IA de Rubalcava reaviva el debate sobre las prioridades en la remodelación del Metro CDMX rumbo al Mundial 2026.
La polémica por una imagen con IA de Rubalcava reaviva el debate sobre las prioridades en la remodelación del Metro CDMX rumbo al Mundial 2026.

El director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, se colocó en el centro de la conversación digital luego de publicar una imagen aparentemente creada con Inteligencia Artificial (IA) durante una supervisión en la estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México.

La fotografía fue compartida la noche del 26 de mayo en la red social X y mostraba al funcionario frente a los nuevos candelabros instalados en la estación, como parte de las remodelaciones que el Gobierno capitalino realiza rumbo al Mundial de Futbol 2026.

PUBLICIDAD

En el mensaje, Rubalcava ironizó sobre la estética del lugar y retomó algunos memes difundidos por usuarios, quienes compararon la estación con escenarios franceses y palacios europeos.

La publicación de Adrián Rubalcava en X sobre la estación Hidalgo del Metro CDMX desató una fuerte polémica en redes sociales.
La publicación de Adrián Rubalcava en X sobre la estación Hidalgo del Metro CDMX desató una fuerte polémica en redes sociales.

“Estoy supervisando las obras de Línea 2 y al llegar a Hidalgo… sí dan ganas de hablar francés”, escribió el funcionario junto al hashtag #EleganciaLaDeHidalgo.

PUBLICIDAD

Usuarios cuestionan autenticidad de la imagen publicada por Rubalcava

Horas después de la publicación, usuarios en redes sociales comenzaron a señalar inconsistencias visuales en la fotografía, principalmente en el logotipo del Metro y en el texto de la chamarra del funcionario, por lo que acusaron que la imagen habría sido generada con IA.

Usuarios detectaron detalles en la foto compartida por Rubalcava que hicieron sospechar el uso de IA.
Usuarios detectaron detalles en la foto compartida por Rubalcava que hicieron sospechar el uso de IA.

Aunque los comentarios permanecían restringidos en la cuenta oficial de Rubalcava, las críticas y burlas se multiplicaron en otras plataformas digitales.

Algunos usuarios consideraron que el uso de una imagen alterada minimizaba las molestias que enfrentan diariamente los pasajeros por las obras y fallas del sistema.

Ante la controversia, el titular del Metro publicó posteriormente nuevas fotografías en la estación Hidalgo acompañado de usuarios.

El Gobierno de la CDMX defendió las obras en la Línea 2 del Metro al señalar que buscan mejorar la movilidad y la imagen urbana rumbo al Mundial 2026.
El Gobierno de la CDMX defendió las obras en la Línea 2 del Metro al señalar que buscan mejorar la movilidad y la imagen urbana rumbo al Mundial 2026.

En ese mensaje aclaró que sí acudió al lugar y escribió en tono irónico que incluso ya le habían preguntado “de parte de su jefa” si realmente había estado en la estación.

Remodelación de la Línea 2 del Metro rumbo al Mundial 2026

La polémica ocurre en medio de las remodelaciones aceleradas que se realizan en distintas estaciones del Metro previo al Mundial de Futbol 2026, torneo que tendrá partidos en la Ciudad de México.

Las intervenciones en la estación Hidalgo incluyen luminarias ornamentales, recubrimientos que simulan mármol, iluminación LED y mejoras visuales que han dividido opiniones entre usuarios del transporte público.

Tren del Metro CDMX en vía elevada con nueva fachada de paneles naranjas sobre una avenida con múltiples coches y un cielo nublado al atardecer
La Línea 2 del Metro CDMX avanza en un proceso de modernización rumbo al Mundial de Futbol 2026. (X/ @AdrianRubalcava)

Obras anunciadas para el Metro y movilidad rumbo al Mundial 2026

  • Remodelación de 20 estaciones del Metro
  • Modernización de la Línea 2
  • Instalación de iluminación LED y nuevos torniquetes
  • Colocación de señalética bilingüe en español e inglés
  • Reparación de filtraciones y mantenimiento eléctrico
  • Construcción de muros verdes en estaciones
  • Nuevas rutas de Trolebús hacia zonas mundialistas
  • Mejoras en CETRAM y accesos cercanos al Estadio Ciudad de México

Gobierno de CDMX defiende inversión en el Metro

Autoridades capitalinas han señalado que las obras no sólo buscan mejorar la imagen urbana ante la llegada de turistas internacionales, sino también fortalecer el funcionamiento del sistema de transporte.

Metro Hidalgo
El Gobierno de la CDMX defendió la inversión en el Metro al asegurar que busca mejorar la movilidad y la infraestructura rumbo al Mundial 2026. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El Gobierno de la Ciudad de México informó que se destinaron mil 500 millones de pesos provenientes de recursos federales para trabajos relacionados con el Mundial, de los cuales mil millones fueron dirigidos al mantenimiento integral del Metro y 500 millones a la remodelación de estaciones.

Además, se indicó que el presupuesto total asignado este año al STC Metro supera los 25 mil millones de pesos para atender trenes, sistema eléctrico, filtraciones, material rodante y sistemas contra incendios.

Persisten críticas por prioridades en las obras del Metro CDMX

Pese a las explicaciones oficiales, usuarios han cuestionado que las remodelaciones prioricen aspectos estéticos mientras continúan problemas como retrasos, goteras y saturación en diversas líneas del Metro.

Metro Hidalgo
Junto a los memes, varios usuarios cuestionaron las prioridades del gasto. (Captura de pantalla X)

La estación Hidalgo se convirtió en uno de los principales puntos de debate por la instalación de candelabros dorados y elementos decorativos poco habituales en la imagen tradicional del transporte capitalino.

Mientras algunos usuarios tomaron con humor la nueva apariencia del lugar y participaron en la tendencia de memes, otros consideraron que las autoridades deberían concentrarse primero en resolver las fallas operativas del servicio antes de impulsar cambios visuales.

Las autoridades capitalinas aseguraron que las remodelaciones concluirán antes del inicio del Mundial 2026 y reiteraron que las mejoras permanecerán como parte de la infraestructura pública una vez terminado el torneo.

Temas Relacionados

Adrián RubalcavaMetro CDMXHidalgoIAMundial 2026STC MetroPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Congreso de la CDMX aprueba veto a narcocorridos en espectáculos y escuelas

El nuevo marco obliga a alcaldías y áreas capitalinas a vigilar festivales, ferias, palenques, auditorios y plazas

Congreso de la CDMX aprueba veto a narcocorridos en espectáculos y escuelas

Procesan a cinco funcionarios de Morelos detenidos en la Operación Enjambre, entre ellos ediles de Atlatlahucan y Yecapixtla

La FEMDO presentó datos de prueba que el juez consideró suficientes para mantener la prisión preventiva y abrir una investigación complementaria de 15 días contra los imputados

Procesan a cinco funcionarios de Morelos detenidos en la Operación Enjambre, entre ellos ediles de Atlatlahucan y Yecapixtla

Kenia López Rabadán responde al PT luego que le exigieron ceder su cargo a Morena

La diputada Lilia Aguilar pidió a la panista dejarle la Presidencia de la Mesa Directiva a Sergio Gutiérrez Luna

Kenia López Rabadán responde al PT luego que le exigieron ceder su cargo a Morena

Adiós a la lengua de suegra: las plantas frondosas y tropicales que dominan la decoración en 2026

Ambientes más cálidos, verdes y llenos de vida se imponen como tendencia

Adiós a la lengua de suegra: las plantas frondosas y tropicales que dominan la decoración en 2026

Entre protestas del Movimiento del Sombrero, aprueban reforma electoral en Michoacán

La modificación legal establece requisitos más estrictos para quienes deseen contender por cargos públicos

Entre protestas del Movimiento del Sombrero, aprueban reforma electoral en Michoacán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a cinco funcionarios de Morelos detenidos en la Operación Enjambre, entre ellos ediles de Atlatlahucan y Yecapixtla

Procesan a cinco funcionarios de Morelos detenidos en la Operación Enjambre, entre ellos ediles de Atlatlahucan y Yecapixtla

Buscan en EEUU generar ley para combatir huachicol del CJNG y el Cártel de Sinaloa

Oaxaca se refuerza para el combate al narco y delitos de alto impacto: anuncia al grupo de Operaciones Especiales

El Chapo insiste con otras cartas a EEUU: invoca su frágil salud y niega daño al pueblo estadounidense

Delincuentes se hacen pasar por miembros del CJNG para realizar secuestros, revela policía de Honduras

ENTRETENIMIENTO

Congreso de la CDMX aprueba veto a narcocorridos en espectáculos y escuelas

Congreso de la CDMX aprueba veto a narcocorridos en espectáculos y escuelas

¿La guerra contra los narcocorridos podría empujar a grupos hacia fiestas del narco?

Raphael anuncia nuevo proyecto en honor a México: “Tengo algunas ideas”

Por sugerencia de su ex suegro Eugenio Derbez, Kalimba invita a Aislinn a cantar

Stray Kids en México: esta es la lista oficial de precios y paquete VIP para STRAYCITY

DEPORTES

Hugo Sánchez se opone al nombre del Estadio Ciudad de México: “lo seguiré llamando Azteca”

Hugo Sánchez se opone al nombre del Estadio Ciudad de México: “lo seguiré llamando Azteca”

Santiago Giménez estaría en la mira del Tottenham

El Estadio Ciudad de México ya luce logo de la FIFA e imagen oficial para el Mundial 2026

Checo Pérez es el único mexicano que ha ganado en Mónaco, este 7 de junio tratará de ganar con Cadillac

Aficionados de Pumas estallan contra Coco Carrasquilla por mensaje del seleccionado panameño