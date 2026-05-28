Adrián Rubalcava aclara polémica por imagen con IA en estación Hidalgo del Metro CDMX y confirma supervisión de obras

La polémica por una imagen con IA de Rubalcava reaviva el debate sobre las prioridades en la remodelación del Metro CDMX rumbo al Mundial 2026.

El director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, se colocó en el centro de la conversación digital luego de publicar una imagen aparentemente creada con Inteligencia Artificial (IA) durante una supervisión en la estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México.

La fotografía fue compartida la noche del 26 de mayo en la red social X y mostraba al funcionario frente a los nuevos candelabros instalados en la estación, como parte de las remodelaciones que el Gobierno capitalino realiza rumbo al Mundial de Futbol 2026.

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En el mensaje, Rubalcava ironizó sobre la estética del lugar y retomó algunos memes difundidos por usuarios, quienes compararon la estación con escenarios franceses y palacios europeos.

La publicación de Adrián Rubalcava en X sobre la estación Hidalgo del Metro CDMX desató una fuerte polémica en redes sociales.

“Estoy supervisando las obras de Línea 2 y al llegar a Hidalgo… sí dan ganas de hablar francés”, escribió el funcionario junto al hashtag #EleganciaLaDeHidalgo.

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Usuarios cuestionan autenticidad de la imagen publicada por Rubalcava

Horas después de la publicación, usuarios en redes sociales comenzaron a señalar inconsistencias visuales en la fotografía, principalmente en el logotipo del Metro y en el texto de la chamarra del funcionario, por lo que acusaron que la imagen habría sido generada con IA.

Usuarios detectaron detalles en la foto compartida por Rubalcava que hicieron sospechar el uso de IA.

Aunque los comentarios permanecían restringidos en la cuenta oficial de Rubalcava, las críticas y burlas se multiplicaron en otras plataformas digitales.

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Algunos usuarios consideraron que el uso de una imagen alterada minimizaba las molestias que enfrentan diariamente los pasajeros por las obras y fallas del sistema.

Ante la controversia, el titular del Metro publicó posteriormente nuevas fotografías en la estación Hidalgo acompañado de usuarios.

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El Gobierno de la CDMX defendió las obras en la Línea 2 del Metro al señalar que buscan mejorar la movilidad y la imagen urbana rumbo al Mundial 2026.

En ese mensaje aclaró que sí acudió al lugar y escribió en tono irónico que incluso ya le habían preguntado “de parte de su jefa” si realmente había estado en la estación.

Remodelación de la Línea 2 del Metro rumbo al Mundial 2026

La polémica ocurre en medio de las remodelaciones aceleradas que se realizan en distintas estaciones del Metro previo al Mundial de Futbol 2026, torneo que tendrá partidos en la Ciudad de México.

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Las intervenciones en la estación Hidalgo incluyen luminarias ornamentales, recubrimientos que simulan mármol, iluminación LED y mejoras visuales que han dividido opiniones entre usuarios del transporte público.

La Línea 2 del Metro CDMX avanza en un proceso de modernización rumbo al Mundial de Futbol 2026. (X/ @AdrianRubalcava)

Obras anunciadas para el Metro y movilidad rumbo al Mundial 2026

Remodelación de 20 estaciones del Metro

Modernización de la Línea 2

Instalación de iluminación LED y nuevos torniquetes

Colocación de señalética bilingüe en español e inglés

Reparación de filtraciones y mantenimiento eléctrico

Construcción de muros verdes en estaciones

Nuevas rutas de Trolebús hacia zonas mundialistas

Mejoras en CETRAM y accesos cercanos al Estadio Ciudad de México

Gobierno de CDMX defiende inversión en el Metro

Autoridades capitalinas han señalado que las obras no sólo buscan mejorar la imagen urbana ante la llegada de turistas internacionales, sino también fortalecer el funcionamiento del sistema de transporte.

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El Gobierno de la CDMX defendió la inversión en el Metro al asegurar que busca mejorar la movilidad y la infraestructura rumbo al Mundial 2026. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

El Gobierno de la Ciudad de México informó que se destinaron mil 500 millones de pesos provenientes de recursos federales para trabajos relacionados con el Mundial, de los cuales mil millones fueron dirigidos al mantenimiento integral del Metro y 500 millones a la remodelación de estaciones.

Además, se indicó que el presupuesto total asignado este año al STC Metro supera los 25 mil millones de pesos para atender trenes, sistema eléctrico, filtraciones, material rodante y sistemas contra incendios.

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Persisten críticas por prioridades en las obras del Metro CDMX

Pese a las explicaciones oficiales, usuarios han cuestionado que las remodelaciones prioricen aspectos estéticos mientras continúan problemas como retrasos, goteras y saturación en diversas líneas del Metro.

Junto a los memes, varios usuarios cuestionaron las prioridades del gasto. (Captura de pantalla X)

La estación Hidalgo se convirtió en uno de los principales puntos de debate por la instalación de candelabros dorados y elementos decorativos poco habituales en la imagen tradicional del transporte capitalino.

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Mientras algunos usuarios tomaron con humor la nueva apariencia del lugar y participaron en la tendencia de memes, otros consideraron que las autoridades deberían concentrarse primero en resolver las fallas operativas del servicio antes de impulsar cambios visuales.

Las autoridades capitalinas aseguraron que las remodelaciones concluirán antes del inicio del Mundial 2026 y reiteraron que las mejoras permanecerán como parte de la infraestructura pública una vez terminado el torneo.