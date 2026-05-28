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El truco del bicarbonato y el azúcar que acaba con las cucarachas sin gastar en fumigación

Ante la aparición de estos insectos, muchas personas recurren a métodos caseros en busca de una solución práctica

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Ilustración de una caja de bicarbonato de sodio y una bolsa de azúcar sobre una mesa de cocina, con varias cucarachas alejándose de ellas.
La combinación de bicarbonato de sodio y azúcar se consolida como alternativa casera para controlar cucarachas, gracias a su bajo costo y a la ausencia de químicos agresivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla de bicarbonato de sodio y azúcar ha ganado popularidad como un remedio casero para combatir cucarachas en entornos domésticos.

Este método, sencillo y económico, ha sido respaldado por una investigación publicada en la revista científica The Journal of Basic and Applied Zoology (2025), que comprobó su eficacia para controlar la presencia de estos insectos sin exponer a los habitantes a sustancias químicas agresivas.

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A diferencia de los insecticidas comerciales, la efectividad de este truco reside en su composición accesible y en la reacción orgánica que se produce tras la ingestión por parte de los insectos.

Los alimentos dulces o grasos actúan como potentes atrayentes, mientras que el bicarbonato desencadena un proceso letal una vez ingerido.

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Cómo actúa el bicarbonato contra las cucarachas

El principio de este método radica en atraer a las cucarachas mediante cebos y, al mismo tiempo, administrarles una sustancia fulminante.

Según expone el estudio, cuando el insecto consume la mezcla, el bicarbonato de sodio ($NaHCO_3$) se ioniza en su sistema digestivo y reacciona formando ácido carbónico ($H_2CO_3$).

La subsecuente acumulación de gas de dióxido de carbono ($CO_2$) resultante disrumpe severamente sus órganos internos y su exoesqueleto, provocando la muerte del animal.

Los autores del estudio subrayan que la clave está en que las cucarachas ingieran directamente el cebo, ya que la mezcla no actúa por contacto superficial ni libera toxinas en el ambiente.

Por eso es fundamental colocar porciones pequeñas en lugares estratégicos, oscuros y de alta actividad, como debajo del fregadero, detrás de electrodomésticos y cerca de grietas.

El veredicto científico: Mantequilla de maní vs. Azúcar

Primer plano de dos tapas blancas sobre una mesa de madera clara; una contiene gránulos de cebo marrón y una porción de mantequilla de maní, y la otra gránulos blancos de bicarbonato de sodio.
Durante el experimento, se probaron dos tipos de cebos combinados con bicarbonato de sodio: mantequilla de maní y azúcar refinada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque popularmente se comparte este remedio utilizando únicamente azúcar refinada, la investigación de campo arrojó que las cucarachas muestran una alta respuesta ante texturas oleosas y aromáticas.

Durante el experimento, se probaron dos tipos de cebos combinados con bicarbonato de sodio:

  • Mantequilla de maní: Atrajo numéricamente a la mayor cantidad de individuos, capturando a 578 cucarachas (Blattella germanica y Periplaneta americana) debido a su fuerte estímulo olfativo.
  • Azúcar refinada: Funcionó como un eficaz estimulante del apetito, atrayendo a 326 insectos.

Los investigadores señalaron que, si bien la mantequilla de maní demostró una mayor capacidad de atracción en los conteos brutos, el análisis estadístico determinó que ambos alimentos son técnicamente comparables y altamente efectivos como cebos para ambas especies de cucarachas.

Guía práctica para aplicar el método en casa

  1. Dosificación: Mezclar partes iguales de bicarbonato de sodio con el cebo elegido (mantequilla de maní o azúcar). Una cucharada de cada ingrediente es suficiente para preparar varias dosis.
  2. Distribución: Colocar la mezcla homogénea en recipientes planos, tapas de plástico o trozos de papel en los puntos críticos de tránsito (zonas húmedas, almacenes y motores de electrodomésticos).
  3. Mantenimiento: El estudio implementó un protocolo de revisión y rotación cada 48 horas. Para replicar su efectividad en el hogar, se aconseja renovar el cebo con esta frecuencia, especialmente en ambientes húmedos donde la mezcla puede apelmazarse o perder frescura. Es indispensable situar las trampas lejos del alcance de niños y mascotas para evitar ingestas accidentales.

Resultados documentados

La investigación evaluó el cebo en condiciones reales (dormitorios, cocinas y almacenes domésticos).

Los resultados de la publicación muestran que las tasas de mortalidad de los insectos que consumieron el bicarbonato oscilaron entre un 78.6% y un 85.2% en los dormitorios y cocinas, una efectividad rotundamente superior en comparación con los grupos de control que no consumieron el compuesto alcalino.

Infografía con ilustraciones de una cocina, cucarachas, mano enguantada con cebo, e iconos que detallan los pasos y limitaciones del método casero para plagas.
Infografía detallada que explica cómo preparar y aplicar un método casero con bicarbonato y cebo para controlar cucarachas, incluyendo sus limitaciones y la importancia de la seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitaciones del método casero

Aunque la mezcla de bicarbonato con cebo alimenticio reduce la población de cucarachas en el hogar, existen escenarios donde este remedio resulta insuficiente.

Determinadas condiciones, como la presencia de nidos ocultos o infestaciones masivas, requieren estrategias complementarias y, en muchos casos, la intervención de especialistas en control de plagas para lograr una erradicación completa.

  • No afecta el nido profundo: El bicarbonato actúa de forma individual y no destruye los huevos (ootecas) ni los nidos ocultos, por lo que su uso debe acompañarse obligatoriamente de medidas de higiene como sellar grietas, eliminar restos de comida y controlar la humedad.
  • Infestaciones graves: Ante una presencia masiva de la plaga, los tratamientos domésticos son insuficientes. Los especialistas recomiendan recurrir a geles industriales de transferencia secundaria o a la intervención de servicios profesionales de control de plagas para erradicar la colonia por completo.

La combinación de bicarbonato de sodio con cebos alimenticios se presenta como una alternativa sencilla, económica y científicamente avalada para disminuir la presencia de cucarachas en espacios domésticos.

Sin embargo, su eficacia máxima se alcanza solo cuando se integra a rutinas estrictas de higiene y prevención.

Frente a infestaciones persistentes o extensas, la consulta con profesionales sigue siendo la vía más segura para proteger la salud y el bienestar en el hogar.

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