PAN amaga con movilización si “le ponen un dedo encima” a Maru Campos previo a comparecencia en la FGR

Jorge Romero propuso que se disminuya el cobro del IEPS a las gasolinas magna, premium y diésel. | PAN

Jorge Romero, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), amagó con realizar una movilización y “llegar hasta donde tope” si las autoridades “le ponen un dedo encima” a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, durante su compaerencia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de dos agentes de la CIA en dicho estado.

El dirigente nacional del PAN y políticos de oposición acompañaron a Maru Campos a su comparencia en las oficinas centrales de la FGR, ubicadas en la zona centro de la Ciudad de México.

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Entre los políticos está el senador Ricardo Anaya, el diputado Germán Martínez y Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, así como el edil de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe.

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