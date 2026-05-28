México

Pese a los conflictos globales, la economía mexicana se mantiene positiva: Sheinbaum destaca 12 factores clave

“Han salido noticias que hacen que mucha gente hable de que estamos muy mal, pero les voy a dar doce noticias, doce argumentos de por qué vamos bien”, manifestó la jefa de Estado

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Claudia Sheinbaum habla en un podio con el escudo de México, bandera de fondo y un círculo en la esquina superior derecha con billetes de pesos mexicanos.
Claudia Sheinbaum habla sobre la economía mexicana.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó sobre 12 puntos clave que han ayudado a la economía mexicana a mantenerse positiva pese a los conflictos internacionales.

“Les voy a dar doce buenas noticias, doce, que muestran la fortaleza de la economía mexicana, porque han salido noticias que hacen que mucha gente hable de que estamos muy mal, pero les voy a dar doce noticias, doce argumentos de por qué vamos bien, en medio de una circunstancia internacional dificil”, declaró la mandataria durante la mañanera del pueblo de este 28 de mayo en Palacio Nacional.

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