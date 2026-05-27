México

Flan de dulce de leche: la receta cremosa y casera que sorprende en cada cucharada

Un postre suave y lleno de sabor que combina textura delicada y un toque caramelizado ideal para compartir en cualquier ocasión

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Flan de dulce de leche recién hecho con una porción cortada, servido en un plato oscuro con una cuchara. Fondo borroso con ingredientes de repostería.
El flan de dulce de leche destaca como uno de los postres tradicionales más populares por su sabor intenso y cremosidad única. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El flan de dulce de leche se mantiene como uno de los postres más elegidos por quienes disfrutan sabores intensos y preparaciones tradicionales. Su consistencia cremosa y su aroma dulce lo convierten en una opción perfecta para cerrar cualquier comida.

La mezcla entre leche, huevos y dulce de leche crea una textura suave que se funde fácilmente al probarla. Además, el caramelo aporta un contraste especial que realza cada porción con un acabado brillante y apetitoso.

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Otra de sus ventajas es que puede prepararse con ingredientes sencillos y conservarse refrigerado hasta el momento de servir. Esa practicidad permite disfrutarlo tanto en reuniones familiares como en celebraciones especiales.

Un clásico que nunca pierde protagonismo

Flan de dulce de leche sobre un plato blanco con una porción en una cuchara, salsa de caramelo, hoja de menta. Huevos, batidor y dulce de leche al fondo.
La combinación de leche, huevos y dulce de leche otorga al flan una textura suave y un aroma dulce inconfundible. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El flan se ha transformado con distintas versiones a lo largo del tiempo, pero el dulce de leche le aporta un sabor más profundo y una textura todavía más cremosa. Esa combinación logra un equilibrio ideal entre dulzura y suavidad.

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Su preparación requiere pocos pasos, aunque el secreto está en respetar los tiempos de cocción y enfriado. De esa manera, el resultado mantiene firmeza sin perder la delicadeza característica de este postre.

También puede acompañarse con crema batida, frutas o una capa extra de caramelo líquido. Cada detalle ayuda a potenciar la presentación y convierte una receta tradicional en una propuesta más atractiva.

Ingredientes y preparación del flan de dulce de leche

Un flan de dulce de leche con caramelo brillante en la parte superior, una porción ya cortada y una cuchara de metal a su lado, servido en un plato blanco.
El caramelo aporta un contraste especial y un acabado brillante al flan de dulce de leche, realzando su presentación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 500 mililitros de leche
  • 400 gramos de dulce de leche
  • 4 huevos
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 100 gramos de azúcar para el caramelo
  • Agua caliente para baño maría

Preparación

  1. Colocar el azúcar en una sartén y calentar hasta formar un caramelo dorado.
  2. Verter el caramelo en un molde para flan y distribuirlo por toda la base.
  3. Batir los huevos junto con el dulce de leche y la esencia de vainilla.
  4. Agregar la leche poco a poco mientras se mezcla.
  5. Verter la preparación en el molde acaramelado.
  6. Cocinar a baño maría en horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente una hora.
  7. Retirar, dejar enfriar y refrigerar al menos cuatro horas.
  8. Desmoldar antes de servir.

Consejos para lograr una textura perfecta

Un flan de dulce de leche completo con una porción separada en un plato blanco. La base está bañada en caramelo líquido. Al fondo, se ven una jarra de leche y un frasco de dulce de leche.
Un añadido extra de dulce de leche antes de servir intensifica el sabor y convierte cada cucharada en una experiencia irresistible. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evitar burbujas en la mezcla, es recomendable batir los ingredientes suavemente y no incorporar demasiado aire. Ese detalle ayuda a obtener un flan más uniforme y delicado.

El baño maría cumple una función clave, ya que permite una cocción lenta y pareja. Gracias a ese método, el postre conserva su cremosidad sin resecarse.

Si se desea un sabor más intenso, puede añadirse una pequeña cantidad extra de dulce de leche antes de servir. Ese toque final aporta mayor brillo y hace que cada cucharada resulte todavía más irresistible.

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