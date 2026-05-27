Flan de dulce de leche: la receta cremosa y casera que sorprende en cada cucharada

El flan de dulce de leche destaca como uno de los postres tradicionales más populares por su sabor intenso y cremosidad única. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El flan de dulce de leche se mantiene como uno de los postres más elegidos por quienes disfrutan sabores intensos y preparaciones tradicionales. Su consistencia cremosa y su aroma dulce lo convierten en una opción perfecta para cerrar cualquier comida.

La mezcla entre leche, huevos y dulce de leche crea una textura suave que se funde fácilmente al probarla. Además, el caramelo aporta un contraste especial que realza cada porción con un acabado brillante y apetitoso.

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Otra de sus ventajas es que puede prepararse con ingredientes sencillos y conservarse refrigerado hasta el momento de servir. Esa practicidad permite disfrutarlo tanto en reuniones familiares como en celebraciones especiales.

Un clásico que nunca pierde protagonismo

La combinación de leche, huevos y dulce de leche otorga al flan una textura suave y un aroma dulce inconfundible. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El flan se ha transformado con distintas versiones a lo largo del tiempo, pero el dulce de leche le aporta un sabor más profundo y una textura todavía más cremosa. Esa combinación logra un equilibrio ideal entre dulzura y suavidad.

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Su preparación requiere pocos pasos, aunque el secreto está en respetar los tiempos de cocción y enfriado. De esa manera, el resultado mantiene firmeza sin perder la delicadeza característica de este postre.

También puede acompañarse con crema batida, frutas o una capa extra de caramelo líquido. Cada detalle ayuda a potenciar la presentación y convierte una receta tradicional en una propuesta más atractiva.

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Ingredientes y preparación del flan de dulce de leche

El caramelo aporta un contraste especial y un acabado brillante al flan de dulce de leche, realzando su presentación. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

500 mililitros de leche

400 gramos de dulce de leche

4 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

100 gramos de azúcar para el caramelo

Agua caliente para baño maría

Preparación

Colocar el azúcar en una sartén y calentar hasta formar un caramelo dorado. Verter el caramelo en un molde para flan y distribuirlo por toda la base. Batir los huevos junto con el dulce de leche y la esencia de vainilla. Agregar la leche poco a poco mientras se mezcla. Verter la preparación en el molde acaramelado. Cocinar a baño maría en horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente una hora. Retirar, dejar enfriar y refrigerar al menos cuatro horas. Desmoldar antes de servir.

Consejos para lograr una textura perfecta

Un añadido extra de dulce de leche antes de servir intensifica el sabor y convierte cada cucharada en una experiencia irresistible. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evitar burbujas en la mezcla, es recomendable batir los ingredientes suavemente y no incorporar demasiado aire. Ese detalle ayuda a obtener un flan más uniforme y delicado.

El baño maría cumple una función clave, ya que permite una cocción lenta y pareja. Gracias a ese método, el postre conserva su cremosidad sin resecarse.

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Si se desea un sabor más intenso, puede añadirse una pequeña cantidad extra de dulce de leche antes de servir. Ese toque final aporta mayor brillo y hace que cada cucharada resulte todavía más irresistible.