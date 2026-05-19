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México registra “la mayor mejora en la paz” en una década durante 2025, pero violencia sexual y familiar crecen

Aunque el índice de paz mejoró un 5.1%, la violencia sexual aumentó un 176% durante la última década, mientras la familiar se convirtió en la forma más común de delitos con violencia en el país

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México experimentó en 2025 su “mayor mejora” en la paz desde hace trece años al registrar una “reducción considerable” en la cifra de homicidios, aunque persiste un temor generalizado a la inseguridad, según el estudio anual del Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

Durante la presentación del Índice de Paz México 2026, realizada este martes en la capital del país, el director ejecutivo del instituto para las Américas, Michael Collins, explicó que la “idea central” del informe es que la paz ha mejorado por sexto año consecutivo gracias a una reducción generalizada de la violencia.

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“Hemos visto una reducción considerable en homicidios en el país, una reducción del 22,7 %. Hubo 7.000 homicidios menos el año pasado que en 2024”, aseguró Collins.

Por su parte, Lucía Carmina Jasso, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que la mejora de la paz en un 5.1 % representa la “mayor de la historia” desde que el IEP realiza este índice.

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Sin embargo, advirtió que la situación de violencia se “deterioró” en 10 de las 32 entidades federativas del país.

Cifras alarmantes de desapariciones

Pese a la mejora en los indicadores de paz, el informe advierte que algunas cifras continúan siendo “muy altas”, especialmente el número de personas desaparecidas.

Datos clave sobre desapariciones

  • Más de 35 mil personas desaparecidas en 2025.
  • Alrededor de 12 mil personas siguen sin ser localizadas.
  • El informe señala que la desaparición continúa siendo utilizada por grupos criminales como mecanismo de control.

Ante este panorama, los especialistas llamaron a fortalecer la paz mediante una mayor inversión en:

  • Seguridad pública
  • Sistema de justicia
  • Prevención del delito

Violencia familiar y sexual en aumento

Aunque la violencia letal ha disminuido, otras formas de inseguridad muestran una tendencia preocupante.

El estudio indica que la violencia familiar y la violencia sexual han aumentado considerablemente en los últimos diez años. De hecho, la violencia familiar se convirtió en 2025 en la forma más común de delitos con violencia en México.

Principales hallazgos

  • La violencia familiar tuvo su primera mejora desde la creación del índice.
  • La mejora fue mínima tras casi una década de deterioro.
  • Entre 2015 y 2025, la violencia sexual aumentó 176 %.

El informe también subraya que el incremento de personas desaparecidas refleja el uso persistente de este delito por parte del crimen organizado, lo que contribuye a un clima de temor y preocupación social.

Infografía muestra datos sobre el aumento de la violencia familiar y sexual en México, incluyendo una mujer afligida, una casa dañada y el porcentaje 176%.
Una infografía detalla el alarmante aumento de la violencia familiar y sexual en México, con un incremento del 176% en violencia sexual entre 2015 y 2025, según el Instituto para la Economía y la Paz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crimen organizado recluta a más jóvenes

Otro de los focos de preocupación identificados por el Índice de Paz México 2026 es el aumento en el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado.

Actividades delictivas relacionadas

  • Reclutamiento criminal
  • Extorsión
  • Narcomenudeo

Estados más y menos pacíficos de México

El documento también analiza la situación de paz en las entidades del país.

Estados menos pacíficos

  1. Colima
  2. Sinaloa
  3. Guanajuato

Estados con mayor índice de paz

  1. Yucatán
  2. Chiapas
  3. Tlaxcala

El miedo a la violencia

El estudio revela que el 75.6 % de la población mantiene miedo a la violencia, situación que impacta tanto en la calidad de vida como en el desarrollo económico y social.

“El miedo a la violencia no solamente es a nivel personal, también se da en las empresas o en las ciudades. Hay literatura que habla de las ciudades asustadas, donde se invierte más en proteger que en otras cuestiones que podrían ser más importantes”, explicó Lucía Carmina Jasso.

Reconocen estrategia de seguridad

La directora del Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia, Ana Laura Magaloni, consideró que la estrategia de seguridad del actual Gobierno, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, es la “mejor” de los últimos años.

Según Magaloni, el modelo actual se distingue por:

  • Focalizarse en los responsables de la violencia.
  • Evitar el “uso indiscriminado de la fuerza”.
  • Priorizar acciones más dirigidas en materia de seguridad.

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