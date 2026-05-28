Así se rompió el PAN en Chihuahua: el día que Corral le dijo a Maru Campos “te voy a meter a la cárcel”

Un enfrentamiento que nació en el PAN y hoy involucra investigaciones federales y acusaciones cruzadas entre ambos actores.

La relación política entre la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el exgobernador y actual senador de Morena, Javier Corral, evolucionó en los últimos años de una disputa interna dentro del PAN a un conflicto político y judicial que continúa vigente.

La confrontación comenzó durante el proceso electoral de 2021, cuando ambos formaban parte del Partido Acción Nacional, y se intensificó con investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción, denuncias de persecución política y posteriores acusaciones cruzadas desde ambos grupos políticos.

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Actualmente, la disputa involucra investigaciones federales, procedimientos judiciales y señalamientos públicos relacionados con casos como la llamada “nómina secreta”, el operativo en el restaurante Gin Gin y la investigación sobre la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua.

La disputa interna que dividió al PAN en Chihuahua

Las diferencias entre ambos liderazgos se hicieron visibles durante la definición de la candidatura del PAN al gobierno de Chihuahua en 2021.

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La disputa entre Maru Campos y Javier Corral provocó una fractura interna que debilitó al PAN en Chihuahua.

En ese momento, Javier Corral era gobernador del estado y Maru Campos buscaba convertirse en candidata panista a la gubernatura. Paralelamente, la Fiscalía General del Estado impulsaba investigaciones relacionadas con la denominada “nómina secreta” del exgobernador priista César Duarte.

Las investigaciones señalaban presuntos pagos irregulares a actores políticos y exfuncionarios durante la administración de Duarte.

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Entre las personas mencionadas por las autoridades estatales se encontraba Maru Campos, entonces alcaldesa con licencia de Chihuahua capital y exdiputada local.

Campos rechazó las acusaciones y sostuvo que existía una persecución política para impedir su llegada a la gubernatura.

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Por su parte, Corral afirmó públicamente que las investigaciones formaban parte de los procesos anticorrupción iniciados durante su administración y que no habría excepciones por militancia partidista.

Javier Corral defendió las investigaciones al señalar que formaban parte de su estrategia anticorrupción en Chihuahua. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

La confrontación aumentó conforme avanzó el proceso interno del PAN, particularmente después de que la dirigencia nacional del partido respaldara la candidatura de Campos.

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Elementos que marcaron la confrontación en 2021

La Fiscalía estatal abrió investigaciones relacionadas con la “nómina secreta” .

Maru Campos denunció persecución política y negó haber cometido irregularidades.

Javier Corral defendió públicamente las investigaciones impulsadas por su gobierno.

La dirigencia nacional del PAN respaldó la candidatura de Campos .

La disputa generó una división interna dentro del panismo chihuahuense.

El cambio de escenario tras la llegada de Maru Campos al gobierno

A pesar del proceso judicial abierto en su contra, Maru Campos ganó la elección de 2021 y asumió la gubernatura de Chihuahua.

Tras el cambio de administración, la confrontación política continuó. Campos acusó a Corral de haber operado políticamente contra el PAN durante el proceso electoral y cuestionó el manejo de la transición gubernamental.

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En 2021, la disputa por la candidatura del PAN a la gubernatura detonó la fractura interna en el partido.

Al mismo tiempo, comenzaron nuevas investigaciones relacionadas con exfuncionarios y exintegrantes de la administración corralista, particularmente en torno al programa “Justicia para Chihuahua”, estrategia impulsada durante el gobierno anterior para investigar presuntos actos de corrupción.

En respuesta, Javier Corral acusó al nuevo gobierno estatal de intentar desacreditar las investigaciones realizadas durante su administración y de favorecer a personajes vinculados con el exgobernador César Duarte

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En 2023 Corral deja el PAN para unirse a Morena.

Las acusaciones sobre tortura y debido proceso

En febrero de 2026, la gobernadora Maru Campos aseguró que investigaciones posteriores documentaron presuntas violaciones al debido proceso y posibles actos de tortura durante algunos procedimientos relacionados con “Justicia para Chihuahua”.

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Maru Campos aseguró que investigaciones posteriores detectaron posibles actos de tortura y violaciones al debido proceso en casos ligados al gobierno de Javier Corral. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM

De acuerdo con la mandataria estatal, existían al menos seis casos donde se habrían detectado irregularidades en la obtención de testimonios y procesos judiciales vinculados con exfuncionarios del gobierno de César Duarte.

Campos señaló que los casos debían revisarse sin dejar de investigar posibles hechos de corrupción. Las declaraciones ocurrieron luego de resoluciones judiciales relacionadas con exfuncionarios del gobierno de Javier Corral.

El exgobernador rechazó los señalamientos y sostuvo que las investigaciones impulsadas durante su administración se realizaron conforme a derecho.

El caso de los agentes estadounidenses elevó nuevamente la tensión

En 2026, la disputa volvió a escalar tras el operativo realizado en la Sierra Tarahumara, donde murieron agentes estadounidenses presuntamente vinculados a labores de inteligencia y elementos estatales de Chihuahua.

La gobernadora de Chihuahua declaró que es respetuosa de la Constitución. Crédito: X/@MaruCampos_G

A partir de ese caso, la Fiscalía General de la República abrió investigaciones relacionadas con la posible participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad dentro del estado.

Además, legisladores de Morena promovieron una solicitud de juicio político contra Maru Campos.

La gobernadora acudió a instalaciones de la FGR para atender un citatorio relacionado con el caso, aunque rechazó rendir declaración al argumentar que cuenta con inmunidad constitucional derivada de su cargo.

Campos sostuvo públicamente que existía una intención de construir un caso en su contra, mientras que Javier Corral cuestionó las versiones oficiales presentadas por el gobierno estatal sobre la participación de agentes estadounidenses en Chihuahua.

El senador señaló que las contradicciones alrededor del caso debían aclararse y consideró necesario que las autoridades federales profundizaran las investigaciones.

El caso Gin Gin volvió a colocar el conflicto en tribunales

Otro de los episodios que mantuvo vigente la confrontación ocurrió a partir del operativo realizado en agosto de 2024 en el restaurante Gin Gin, en la Ciudad de México.

El exgobernador de Chihuahua fue objeto de insultos y golpes por parte de presuntos exfuncionarios Crédito:X/@Amaravith

En aquella ocasión, autoridades de Chihuahua intentaron ejecutar una orden de aprehensión contra Javier Corral por presuntos delitos relacionados con corrupción y peculado. El operativo no se concretó tras la intervención de autoridades capitalinas.

Posteriormente, Corral promovió recursos legales y denunció irregularidades en el procedimiento.

En mayo de 2026, el tema volvió al debate público luego de que una jueza ordenara notificar a Maru Campos y a otros funcionarios sobre una audiencia derivada de una impugnación presentada por el senador.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, dio a conocer que enfrentará un nuevo procedimiento en su contra tras una denuncia del senador de Morena, Javier Corral. (Crédito: X/@MaruCampos_G)

Más tarde, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aclaró que la gobernadora no enfrenta imputaciones penales y que la audiencia únicamente forma parte de un procedimiento relacionado con la revisión de la decisión de no ejercer acción penal en el caso.

Un conflicto político que trascendió al PAN

La confrontación entre Maru Campos y Javier Corral dejó de limitarse hace tiempo a una disputa interna del PAN en Chihuahua.

Con el paso de los años, el conflicto incorporó investigaciones estatales y federales, procesos judiciales, señalamientos de persecución política y diferencias públicas relacionadas con temas de seguridad y combate a la corrupción.

Actualmente, el enfrentamiento involucra a instituciones estatales y federales, así como a actores de Morena y del PAN, en un contexto donde ambas partes mantienen posiciones encontradas sobre el origen y desarrollo de las investigaciones que los han enfrentado desde 2021.