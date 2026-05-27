Junto a Maru Campos, Ricardo Anaya llama a Morena “narcopartido” y arremete contra Rocha Moya

Anaya calificó como histórico el 27 de mayo tras la comparecencia de Maru Campos ante la Fiscalía General de la República. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ricardo Anaya publicó este 27 de mayo un video en redes sociales tras la comparecencia de Maru Campos en la FGR, y acusó que el país está “gobernado por un narcopartido” que “protege a los narcogobernadores” y “ataca a la gobernadora valiente” de Chihuahua.

En el mensaje, Anaya calificó la fecha como “un día histórico” y sostuvo que la presencia de Campos en las instalaciones de la Fiscalía “pinta de cuerpo entero la realidad política nacional”. “Fuera máscaras. Estamos gobernados por un narcopartido que protege a los narcogobernadores y que ataca a la gobernadora valiente que desmantela narcolaboratorios”, dijo.

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El excandidato presidencial afirmó que en Sinaloa hay un “narcogobernador de Morena” con “orden de aprehensión”, acusado “por un gran jurado” y “por una juez de Estados Unidos”, además de contar con “ficha roja de Interpol”, al referirse a Rubén Rocha Moya.

Según su dicho, “al país que vaya se le detiene” porque habría pactado con el crimen organizado y entregado a los narcos el control de la policía y la fiscalía estatales.

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Respecto a la mandataria panista, Anaya aseguró que Maru Campos “desmanteló un narcolaboratorio”, no pacta con criminales y actúa “con todo el peso de la ley”. En contraste, sostuvo que Rocha Moya “recibe protección”, mientras que Campos recibió “un citatorio” de la Fiscalía General de la República.

“No está sola la gobernadora de Chihuahua y que le quede claro al régimen”, agregó Anaya, quien afirmó que la acompañarán “millones de mexicanas y mexicanos tope donde tope”.

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La gobernadora de Chihuahua comparece ante la FGR por operativo en narcolaboratorio

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, comparece fuera de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad de México.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, compareció este miércoles 27 de mayo ante la FGR por la investigación sobre la presencia de agentes de la CIA en un operativo donde fue localizado un narcolaboratorio en Morelos, y al salir acusó que el citatorio habría buscado “fabricarle un caso” y exhibió lo que considera un uso político de las instituciones federales.

Campos declaró en calidad de testigo en las instalaciones de la FGR en la colonia Doctores, en CDMX. Su testimonio ocurrió mientras también enfrenta un segundo citatorio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y una solicitud de juicio político promovida por 11 legisladores de Morena en el Congreso de Chihuahua.

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A las afueras de la fiscalía la esperaban el presidente nacional del PAN Jorge Romero Herrera; los alcaldes Mauricio Tabe Echartea, de Miguel Hidalgo, y Alessandra Rojo de la Vega, de Cuauhtémoc; además del exsecretario de Gobernación Roberto Gil Zuarth, el excandidato presidencial Ricardo Anaya y el senador Germán Martínez, quienes acudieron a respaldarla.

Campos sostiene que el citatorio buscó simular una declaración como testigo

Maru Campos denuncia uso político de instituciones federales tras su citatorio en la FGR, vinculando el caso con persecución hacia mandatarios estatales. (X: @JorgeRoHe)

Maru Campos también señaló que, a su juicio, no se guardaron las formas ni se respetó la protección constitucional que le corresponde como mandataria estatal. En su mensaje, definió ese trato como “autoritarismo disfrazado de justicia”.

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Uno de los ejes de su defensa fue la comparación con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a quien mencionó como ejemplo de trato desigual. Campos sostuvo que mientras a ella se le persigue “sin pruebas”, a otros funcionarios en circunstancias similares se les trata con lo que describió como “impunidad absoluta”.