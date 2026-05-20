Plantas de interior que repelen insectos y huelen bien: la guía para el departamento

Plantas aromáticas pueden ayudar a repeler insectos y mejorar el ambiente en departamentos sin necesidad de insecticidas químicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La instalación de plantas aromáticas en departamentos se ha convertido en una estrategia recomendada por entidades científicas para enfrentar dos desafíos urbanos clave: la presencia persistente de insectos que pueden transmitir enfermedades y la contaminación del aire interior.

Instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y organismos internacionales como la Agencia de Protección Ambiental (EPA) han validado el uso de especies vegetales capaces de repeler plagas y, al mismo tiempo, contribuir a la purificación ambiental en espacios reducidos.

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El interés creciente por este método botánico responde a la búsqueda de alternativas a los insecticidas químicos tradicionales, cuyos efectos secundarios incluyen tanto la generación de resistencias en las plagas como la exposición a compuestos potencialmente dañinos para la salud humana.

Los estudios oficiales coinciden en que la implementación de plantas seleccionadas, acompañada de un manejo agronómico adecuado, puede generar entornos más saludables y reducir la recurrencia de mosquitos, moscas y hormigas en interiores.

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Plantas aromáticas: eficacia y mecanismo de acción

La ciencia agronómica ha desmitificado la idea de que la sola presencia de una planta aromática basta para repeler a los insectos.

Estudios de la Universidad de Florida, explican que los compuestos activos responsables de la repelencia —aceites esenciales ricos en terpenoides y otros fitoquímicos— permanecen “encapsulados” en la planta hasta que se produce una ruptura mecánica de sus estructuras glandulares.

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Esto significa que solo al frotar las hojas, triturarlas o extraer sus aceites se logra liberar una cantidad significativa de sustancias repelentes al ambiente.

La eficacia de las plantas como barrera natural depende, entonces, de acciones directas: fricción de hojas sobre la piel, uso de difusores con aceites esenciales o una densidad vegetal suficiente para modificar los gradientes químicos del aire.

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El uso de plantas aromáticas y su manejo adecuado disminuye la presencia de insectos y mejora la calidad del aire en espacios cerrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Principales especies recomendadas y advertencias de uso

El éxito de un jardín de interior orientado a la repelencia de insectos exige una selección informada. De acuerdo con organismos oficiales, las mejores plantas de interior para repeler insectos y aportar aroma agradable en un departamento son:

Melisa

Albahaca

Romero

Tomillo

Menta

Crisantemo

El INTA y el Real Jardín Botánico de Madrid recomiendan especies de la familia Lamiaceae, como la melisa, la albahaca y la menta, por su producción de aceites esenciales con comprobada eficacia entomológica.

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La hierba gatera (Nepeta cataria) y la lavanda (Lavandula angustifolia) también figuran entre las favoritas por su perfil aromático y sus propiedades repelentes.

El crisantemo se destaca por su doble función: además de repeler insectos, contribuye a la fitorremediación del aire, eliminando compuestos orgánicos volátiles perjudiciales que suelen acumularse en ambientes cerrados.

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Esto ha sido confirmado por estudios financiados por la NASA, que resaltan la capacidad de ciertas plantas para reducir la concentración de formaldehído, benceno y otros contaminantes.

Estas especies, bien cuidadas y adecuadamente manipuladas para liberar sus aceites, pueden reducir significativamente el ingreso y la permanencia de mosquitos, moscas y hormigas en espacios domésticos.

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Cómo cultivar y mantener estas especies en interiores urbanos

La agronomía urbana requiere adaptar las condiciones de cultivo de estas plantas a los límites de luz, espacio y humedad típicos de los departamentos.

Instituciones como el INTA y la Universidad de Navarra recomiendan proveer a las plantas de sol pleno o, en su defecto, luz artificial de espectro completo durante al menos seis horas diarias.

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Las especies como el romero y la lavanda necesitan suelos áridos y drenaje eficiente, preferiblemente en macetas de terracota con sustratos ligeros y buen flujo de agua.

Por el contrario, la melisa, la menta y la albahaca prosperan en suelos húmedos y ricos, combinando fibra de coco y humus de lombriz para mantener la humedad sin asfixiar las raíces.

Es fundamental evitar el hacinamiento: cada planta debe tener un volumen de sustrato adecuado según su desarrollo.

Para maximizar la eficacia repelente y aromática, se recomienda la poda regular y el trasplante periódico a recipientes más amplios.

Una mujer riega sus plantas en un departamento, ilustrando cómo estas especies pueden repeler insectos y mejorar la calidad del aire interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fitorremediación y calidad del aire interior

La instalación de plantas aromáticas en departamentos no solo contribuye a la gestión de plagas, sino que también mejora la calidad del aire.

Investigaciones de la NASA y otros centros universitarios han demostrado que especies como el crisantemo y la cinta (Chlorophytum comosum) son capaces de absorber y descomponer compuestos tóxicos presentes en barnices, pinturas y productos de limpieza.

Esta función convierte a ciertas plantas en aliadas para la salud respiratoria y el bienestar en espacios cerrados.

Toxicidad para mascotas: criterios de bioseguridad

Uno de los aspectos más críticos señalados por la ASPCA y el Centro de Control de Envenenamiento Animal es la necesidad de evitar especies con toxicidad comprobada para perros y gatos.

El geranio oloroso (Pelargonium graveolens) y el crisantemo presentan riesgos graves para felinos y caninos debido a los monoterpenos y piretrinas que acumulan en sus tejidos.

Los síntomas de intoxicación pueden variar desde dermatitis hasta fallos orgánicos severos.

En cambio, la melisa, el romero, la albahaca, el tomillo y la caléndula son consideradas seguras para animales domésticos según las bases de datos clínicas y veterinarias oficiales.

Esto permite su uso en viviendas donde conviven mascotas, siempre bajo la premisa de evitar el consumo excesivo de cualquier parte vegetal, ya que la ingesta de grandes cantidades de material vegetal puede provocar molestias digestivas, independientes de la toxicidad química.

Infografía detallada que muestra plantas tóxicas como el geranio y el crisantemo, y opciones seguras como la melisa y el romero, esenciales para la bioseguridad de mascotas en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plantas aromáticas de interior, correctamente seleccionadas y manejadas, ofrecen una alternativa eficaz y segura para reducir la presencia de insectos y mejorar el ambiente en departamentos urbanos.

El rigor en la selección de especies, el conocimiento de sus requerimientos agronómicos y el respeto por los riesgos toxicológicos son la clave para lograr un equilibrio entre estética y bioseguridad en el hogar.