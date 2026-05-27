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Las plantas que ahuyentan a los ratones y que en México se usan desde siempre sin saber por qué funcionan

Estas son las plantas que muchas familias mexicanas colocan en casa para alejar a los ratones

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Seis plantas aromáticas en macetas de terracota y cerámica alineadas en el alféizar de una ventana; tres ratones pequeños corren por debajo.
Plantas como la menta, ruda, lavanda y romero se usan en México para mantener el hogar libre de ratones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de plantas aromáticas para repeler ratones ha sido una práctica tradicional en muchos hogares de México.

A lo largo de generaciones, familias han recurrido a especies como la menta piperita, la ruda, la lavanda, el romero, la albahaca y el tártago para mantener sus casas libres de roedores, confiando en la sabiduría popular y en la experiencia cotidiana.

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Diversos expertos en control de plagas y en botánica han señalado que el secreto radica en los aromas intensos y compuestos naturales que estas plantas desprenden.

El fuerte olor interfiere en el sistema olfativo de los ratones, dificultando su orientación y su permanencia en espacios cerrados o cerca de fuentes de alimento.

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Propiedades y funciones de cada planta

La menta piperita destaca por su aroma refrescante, producto de una alta concentración de mentol.

Este compuesto crea una barrera olfativa que resulta insoportable para los ratones, quienes evitan las áreas donde perciben su presencia.

Según especialistas en manejo ecológico, plantar menta en las zonas de acceso o colocar macetas en la cocina y los rincones problemáticos potencia el efecto repelente. Además, la menta es útil para la elaboración de infusiones y aporta frescura al ambiente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La menta piperita destaca por su aroma refrescante, producto de una alta concentración de mentol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ruda es reconocida por su fragancia fuerte y penetrante, que suele ser rechazada no solo por los roedores, sino también por insectos.

Las hojas de ruda pueden colocarse en puertas, ventanas y puntos donde se sospecha la entrada de ratones.

Algunos expertos recomiendan preparar infusiones con las hojas y pulverizar el líquido en zócalos y rincones para reforzar su efecto.

La ruda, además de proteger de los ratones, actúa como barrera contra pulgones y otros insectos comunes en jardines y huertos.

La ruda es reconocida por su fragancia fuerte y penetrante, que suele ser rechazada no solo por los roedores, sino también por insectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La ruda es reconocida por su fragancia fuerte y penetrante, que suele ser rechazada no solo por los roedores, sino también por insectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lavanda combina efectividad y valor ornamental. Su aroma floral intenso, aunque agradable para las personas, incomoda a los roedores y otros animales invasores.

Se aconseja plantar lavanda en macetas, jardines o canteros, y secar sus flores para distribuir ramilletes en armarios o cajones.

De este modo, se mantiene la protección en espacios cerrados, incrementando la acción repelente sin recurrir a productos químicos.

Primer plano de una lavanda dentada en maceta de terracota sobre un alféizar de madera, con una ventana y cortina oscura al fondo.
Su aroma floral intenso, aunque agradable para las personas, incomoda a los roedores y otros animales invasores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El romero, empleado tanto en la cocina como en remedios tradicionales, también actúa como barrera natural contra los ratones.

Su fragancia, resultado de aceites esenciales como el cineol y el eucaliptol, es repelente para los roedores. Se recomienda ubicar macetas de romero en ventanas, puertas y áreas de tránsito frecuente.

Frotar ramas de romero en las zonas de paso refuerza la protección, y podar la planta en primavera y verano mantiene su aroma intenso.

Rama de romero creciendo en un jardín, con hojas verdes y fragantes, ideal para uso culinario y medicinal. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Su fragancia, resultado de aceites esenciales como el cineol y el eucaliptol, es repelente para los roedores. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La albahaca sobresale por su doble función: aromatiza el hogar y repele insectos y roedores.

El eugenol, presente en su aceite esencial, actúa como repelente natural. Colocar macetas de albahaca cerca de ventanas y puertas o preparar sprays con su aceite ayuda a mantener alejados a los ratones.

Además, la albahaca contribuye a purificar el aire, sumando beneficios extra para la salud y el ambiente del hogar.

Es un excelente repelente de insectos
El eugenol, presente en su aceite esencial, actúa como repelente natural. (Freepik)

El tártago (Euphorbia lathyris), conocido en algunas regiones como euforbia, sus hojas y raíces contienen sustancias que resultan tóxicas para los ratones y otros roedores pequeños

Aunque tradicionalmente se emplea en jardines como repelente de plagas, requiere máxima precaución.

Su látex contiene compuestos altamente tóxicos y puede causar vómitos, diarrea severa o ceguera en mascotas o niños que tengan contacto con la planta.

Por ello, especialistas advierten que no debe usarse tártago en espacios accesibles para animales domésticos o menores, y su manipulación exige guantes y especial cuidado.

Vista frontal de una planta de tártago con grandes hojas verdes y rojizas, y racimos de frutos rojos espinosos. La planta está en tierra bajo un cielo nublado.
Sus hojas y raíces contienen sustancias que resultan tóxicas para los ratones y otros roedores pequeños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo y dónde aplicar estas plantas para proteger el hogar

La clave para que estas plantas sean efectivas está en su correcta ubicación y cuidado.

Especialistas en jardinería y control de plagas coinciden en que la combinación de varias especies con aromas fuertes genera una barrera olfativa más robusta que el uso de una sola planta.

Se sugiere plantar o colocar macetas cerca de entradas, ventanas, rincones oscuros, alacenas, garajes y sótanos, donde los ratones suelen buscar refugio y alimento.

Para mantener la eficacia, es fundamental que las plantas se encuentren sanas y bien cuidadas. Las hojas secas o marchitas pierden su capacidad aromática y, con ello, su efecto repelente.

Además, es importante renovar regularmente las hojas, secar flores y distribuirlas en armarios o rincones poco ventilados.

En jardines y patios, plantar estas especies en el perímetro o en zonas de tránsito frecuente crea una barrera natural que impide el acceso de los roedores desde el exterior.

Los especialistas sugieren combinar el uso de plantas con la limpieza regular de residuos, el sellado de grietas y la correcta gestión de basura, para evitar que los ratones encuentren condiciones propicias para instalarse.

Infografía que ilustra cómo usar plantas aromáticas como menta, lavanda y ruda para repeler ratones en casa y jardín, con consejos de ubicación y cuidado.
Infografía detallada que muestra cómo utilizar diversas plantas aromáticas como menta, ruda, lavanda y romero para crear una barrera natural y efectiva contra ratones en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios adicionales y recomendaciones de seguridad

El uso de plantas aromáticas como barrera contra los ratones ofrece ventajas adicionales.

No solo evita la exposición a productos químicos y venenos, sino que también contribuye a la mejora del ambiente interior y exterior, perfuma los espacios y preserva la biodiversidad del entorno.

Estas plantas también resultan accesibles y sencillas de cultivar, por lo que son una opción económica y sostenible para proteger el hogar.

Especialistas sugieren mantener fuera del alcance de niños y mascotas plantas como el tártago y la ruda, debido a su potencial irritante o tóxico.

Al preparar infusiones o sprays naturales, es conveniente ventilar los ambientes y evitar la aplicación directa sobre alimentos o superficies de uso frecuente.

Tres plantas en macetas se exhiben en el alféizar de una ventana: lavanda con flores moradas, menta de hojas verdes y ruda con flores amarillas.
El uso de plantas aromáticas como barrera contra los ratones no solo evita la exposición a productos químicos y venenos, sino que también contribuye a la mejora del ambiente interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las plantas aromáticas como la menta, ruda, lavanda, romero, albahaca y tártago representan una alternativa natural, segura y tradicional para mantener alejados a los ratones.

Sin embargo, los expertos aconsejan emplearlas siempre en conjunto con otras medidas preventivas, como la limpieza regular, el sellado de grietas y la adecuada gestión de residuos, para lograr una protección integral y duradera.

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