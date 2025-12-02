Bad Bunny abre venta para la nueva sección de sus conciertos en México

Bad Bunny - Estadio GNP Seguros México. (Instagram / Ocesa / Ticketmaster)

El tour DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny incluye una instalación que asemeja una casa de Puerto Rico, tierra natal del cantante, por lo general, la instalación se coloca alejado de la sección VIP —más cerca del escenario— por lo que ha causado polémica, ya que desde ahí interpreta gran parte del concierto.

Ahora los conciertos de Bad Bunny en México tendrán tanto esta zona como Los Vecinos, una nueva sección que está justo detrás del escenario principal.

La Casita estará al centro de General B y Los Vecinos detrás del escenario. (Instagram//ocesa)

A diferencia del Pit A y Pit B, este espacio sí ofrece una vista por arriba del escenario.

La venta para la nueva sección Los Vecinos se realizará el miércoles 3 de diciembre en la plataforma Ticketmaster. Los Vecinos tendrán una vista privilegiada del concierto mientras Bad Bunny esté en el escenario principal; sin embargo, deberán tomar en cuenta lo siguiente:

Los asientos forman parte del montaje del escenario

NO estarán numerados, es una zona GENERAL

Venta disponible en Ticketmaster

NO incluye beneficios adicionales

Los costos serán anunciados durante la venta

La Casita de Bad Bunny

La sección de La Casita de Bad Bunny — que ya se ha instalado en otras fechas de distintos países— ha generado controversia, pues se coloca cerca de las localidades más accesibles, mientras que en la mayoría de los conciertos los lugares más caros son los que garantizan ver al artista en primera fila.

En México, La Casita de Bad Bunny se instalará en General B, servirá como segundo escenario.

En los conciertos realizados en diversas ciudades de Latinoamérica, la disposición de “La Casita” ha sido motivo de controversia. El escenario suele ubicarse en el extremo opuesto al principal, lo que ha favorecido a los asistentes con boletos de menor costo, mientras que quienes pagaron entradas VIP, PIT o General A han quedado alejados del artista durante una parte significativa del espectáculo.

Esta situación ha provocado descontento entre los fanáticos que invirtieron sumas elevadas para acceder a las zonas preferenciales.

Las quejas se han hecho especialmente visibles en países como Costa Rica y Chile, donde asistentes manifestaron su inconformidad a través de redes sociales. Una usuaria chilena expresó en TikTok: “Tengo entendido que son treinta o cuarenta minutos que va a cantar en la casita y de hecho, las mejores canciones las canta ahí y aún así me van a cobrar cuatrocientos mil pesos. Me parece injusto, devuélveme una parte de mi entrada, lo que me van a dar no equivale a lo que pagué”.

Por otra parte, estos fueron comentarios tras la confirmación de La Casita en el estadio GNP Seguros de México y el anuncio de la sección Los Vecinos.

“Alch que bueno, por todos los que creen que si pagan más, merecen más, cuando todos merecen un concierto de calidad”; “Mis todo tibios que no vieron la residencia de PR y que claramente la casita se veía hasta atrás:”; “Porque se queja el General A de que pusieron la casita en General B, ellos pueden llegar temprano y estar hasta adelante es igual para todos!” y “Demanda colectiva .... esas jaladas qué”