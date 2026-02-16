México

BTS en México: Profeco presentará nuevos lineamientos para venta de boletos tras proceso legal

ARMY señaló a la boletera Ticketmaster por supuestamente realizar prácticas desleales

La PROFECO ha tomado cartas
La PROFECO ha tomado cartas en el asunto respecto a las quejas de los fans de BTS por la venta de boletos de Ticketmaster (Jesús Avilés/Infobae México)

Después de que el fandom de BTS señaló irregularidades durante la venta de boletos en México, Profeco comenzó un Procedimiento por Infracción a la Ley (PIL) contra Ticketmaster.

Ahora las vendedoras de boleteras deberán anunciar precios con al menos 24 horas de anticipación, tampoco se permitirá la tarifa dinámica, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Nuevos lineamientos de Profeco para Ticketmaster

La venta de boletos cambiará
La venta de boletos cambiará en México (X/@Profeco)

Tras lo ocurrido con BTS, la venta de entradas para conciertos en México cambiará, pues las boleteras deberán informar los siguientes aspectos de forma clara y con al menos 24 horas de anticipación:

  • Lugar, fecha, horarios y artistas, de acuerdo con el tipo de concierto masivo.
  • Mapa o plano del evento, con las secciones que lo integran y el número de asientos disponibles.
  • Precio total a pagar por sección, el cual no podrá incrementarse al momento de la compra.
  • En caso de cancelación del concierto, las vías y mecanismos de devolución de la cantidad pagada.
Modificaciones como La Casita de
Modificaciones como La Casita de Bad Bunny debrán informarse con al menos 24 horas de anticipación (Infobae México)

Adicionalmente, 24 horas antes del inicio del concierto, deberá informarse cualquier modificación a las condiciones o características del evento previamente publicadas.

¿Ticketmaster será multado?

La boletera podría haber enfrentado una multa de 5 millones de pesos en caso de haber incurrido en prácticas desleales en la venta de BTS, pero Ticketmaster dio respuesta el 11 de febrero —día límite—.

Profeco señaló que Ticketmaster tiene hasta el 17 de febrero para presentar alegatos.

En 15 días, Profeco anunciará
En 15 días, Profeco anunciará su resolución respecto a la boletera REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

“Profeco dispondrá de 15 días hábiles para emitir la resolución correspondiente y determinar si procede una sanción o un ajuste en el monto de la multa”, se pudo leer.

Boletos en reventa de BTS

ARMY —como es conocido el fandom de la banda surcoreana—, señaló que algunos sitios de reventa ya contaban con oferta de boletos horas antes de que estuvieran disponibles para el público.

En ese sentido, Profeco hizo un exhorto a plataformas como StubHub y Viagogo, además de que se puso en contacto con dichas páginas.

Las plataformas de reventa recibieron
Las plataformas de reventa recibieron un exhorto (México). EFE/Mario Guzmán

Las plataformas internacionales StubHub y Viagogo ya recibieron notificaciones formales por parte de la autoridad mexicana, advirtiendo sobre la necesidad de ajustarse a la normativa vigente.

De no hacerlo, podrían enfrentar un procedimiento formal por infracción a la ley.

En el caso de HelloTicket, la localización reciente de su representación en territorio nacional permitirá que esta semana reciba una notificación física que dará inicio al proceso administrativo correspondiente.

¿Qué pasará con los paquetes VIP?

En algunos conciertos como Madonna o incluso BLACKPINK, algunos asientos o localidades sólo podían seleccionarse con un costo adicional por paquete VIP —que incluía acceso preferencial o un lanyard—.

Los siete miembros de BTS
Los siete miembros de BTS volverán con su gira y estreno del álbum ARIRANG (Instagram/@uarmyhope)

Dichos paquetes en algunas ocasiones eran vendidos sin que el asistente supiera su contenido.

Profeco indica que ahora queda prohibida la preselección de servicios complementarios; cualquier servicio adicional deberá ser estrictamente opcional.

Con el nuevo marco regulatorio, las empresas ya no podrán imponer la preselección obligatoria de servicios complementarios, como paquetes VIP o cargos extra vinculados a la compra del boleto.

Estos servicios adicionales solo podrán ofrecerse bajo el principio de estricta voluntariedad y con información previa al consumidor.

