México

Dichos contra TV Azteca son una opinión, no censura, afirma Sheinbaum: propone a Fiscalía investigar origen de recursos de la televisora

Subrayó que no está ocupando la capacidad del Estado para censurar a una televisora, como ocurría en gobiernos anteriores

Guardar
Google icon
Ilustración acuarela de Claudia Sheinbaum frente a un podio con el escudo nacional mexicano, junto a un televisor vintage con antena sobre un fondo aguamarina.
La política Claudia Sheinbaum afirmó que sus declaraciones sobre la televisora mexicana representan una opinión, no un acto de censura, enfatizando la libertad de expresión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que haya censurado a la televisora mexicana TV Azteca al recomendar no sintonizar su programación. Aclaró que fue una opinión, no censura y resaltó que su gobierno defiende la libertad de expresión del ejercicio periodístico en el país.

“No es una censura, es una opinión, no los estamos censurando, pudieron decir todo lo que quisieron en sus programas de opinión”, subrayó la mandataria desde Palacio Nacional.

PUBLICIDAD

Durante la conferencia de prensa del 26 de mayo, la mandataria fue cuestionada sobre los dichos que emitió un día anterior, el 25 de mayo, donde sugirió que “no vean TV Azteca” al considerar que “hay muchas mentiras”. La mandataria aclaró que sus comentarios no eran censura, sino que era únicamente una opinión.

Claudia Sheinbaum defendió sus dichos al asegurar que en ningún momento ha utilizado el poder del Estado para limitar la libertad de expresión o para interferir en la labor de los medios de comunicación, a diferencia de lo que ocurría en sexenios anteriores.

PUBLICIDAD

“Cuando digo: ‘No vean una televisora’, pues es una opinión, pero no estoy ejerciendo el poder del Estado para censurar a una televisora”, puntualizó.

Polémica tras sugerir que “no vean TV Azteca”

Estos comentarios se dieron luego de que la televisora respondiera a los dichos de la mandataria y a través de un comunicado acusara censura mediática orquestada desde Palacio Nacional.

No es un debate nuevo, desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se inauguraron las conferencias matutinas conocidas como “mañaneras”, constantemente ocurrían acusaciones de censura. No obstante, los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación han defendido sus comentarios como posturas políticas, y como llamados a la verdad en contraste con la difusión de noticias falsas que circulan en medios.

(Prensa TV Azteca)
(Prensa TV Azteca)

La sugerencia de no ver TV Azteca —de la cual la mandataria advirtió que Ricardo Salinas Pliego podría enojarse— se dio en un contexto en el que acusó que recientemente el movimiento morenista ha recibido múltiples golpes de la prensa tras las recientes acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios de la 4T por vínculos con el narcotráfico en Sinaloa.

Sin embargo, la presidenta Sheinbaum se defendió. Enfatizó que, a diferencia del pasado, su gobierno no realiza llamadas a directivos ni periodistas para influir en la línea editorial, ni concede privilegios o concesiones a cambio de cobertura favorable. Recordó que, en administraciones anteriores, era común que los presidentes intervinieran directamente en los contenidos de los medios, ya fuera mediante presiones, favores, canonjías o el uso de recursos públicos.

Insistió en que la diferencia actual está en la transparencia y el derecho de réplica abierto a la ciudadanía. “Ellos están haciendo política desde su televisora. No están ejerciendo el derecho a la información, sino están haciendo política. Nosotros también desde aquí damos información y también hacemos política, porque la política es la transformación”, afirmó.

Sheinbaum también puso sobre la mesa la necesidad de que la Fiscalía investigue el origen de los recursos de las televisoras, señalando que es legítimo revisar cómo se financiaron históricamente los medios y su relación con el poder público. Reiteró que su administración ha reducido significativamente el gasto en medios y que ahora las relaciones se rigen por la legalidad y la transparencia.

La mandataria concluyó que, aunque TV Azteca y otros medios mantengan posturas críticas, su gobierno no recurrirá a la censura ni a prácticas del pasado, y seguirá defendiendo el derecho a la información y la transformación democrática del país.

El presidente de Grupo Salinas desestimó que el presentador fuera desvinculado de TV Azteca
(Infobae México / Jovani Pérez)

Sheinbaum invita a que Fiscalía indague el origen de los recursos de la televisora

En respuesta a cuestionamientos sobre el origen de los recursos utilizados por Ricardo Salinas Pliego para adquirir TV Azteca, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la Fiscalía puede analizar el caso, sobre todo ante sospechas de conflicto de interés y posible uso de dinero ilícito en la operación.

“Sí, se puede analizar. Eso ya es cosa juzgada, porque finalmente, Raúl Salinas de Gortari estuvo preso y, finalmente, salió. Pero si puede investigar la fiscalía de dónde llegaron los recursos o meterse al expediente, pues vale mucho la pena, porque todo ese recurso se le regresó, además”, señaló.

La presidenta criticó que, en casos emblemáticos, como el de Raúl Salinas de Gortari o familiares de figuras como Genaro García Luna, los recursos señalados como ilícitos hayan sido devueltos tras resoluciones judiciales, aun cuando existiera sospecha sobre su procedencia.

Finalmente, afirmó que, pese a los intentos de desprestigio desde algunos medios, el respaldo social a la transformación es mayoritario y se basa en la confianza de la ciudadanía en la honestidad y legalidad de su administración.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumLa mañaneraTV AztecaRicardo Salinas PliegoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 26 de mayo? Línea 3 del STC presenta retrasos

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 26 de mayo? Línea 3 del STC presenta retrasos

Detienen a trabajador de colegio católico tras agresión sexual contra una mujer en Oaxaca: vecinos lo retienen y lo entregan a la policía

El hecho ocurrió en la colonia Libertad, donde la víctima caminaba con su hijo menor de edad cuando fue atacada

Detienen a trabajador de colegio católico tras agresión sexual contra una mujer en Oaxaca: vecinos lo retienen y lo entregan a la policía

98% de delitos contra mujeres en el país fueron feminicidios en lo que va de 2026

Otros principales delitos son: rapto, corrupción de menores, trata de personas, lesiones dolosas, lesiones culposas, secuestro, hominicidios culposos, homicidios dolosos

98% de delitos contra mujeres en el país fueron feminicidios en lo que va de 2026

PSG vs Arsenal, EN VIVO: a qué hora y dónde ver la Final de la Champions League 2026 en México

El equipo parisino intentará defender el título conquistado la temporada pasada, mientras que el Arsenal disputará una nueva oportunidad de levantar por primera vez la Champions

PSG vs Arsenal, EN VIVO: a qué hora y dónde ver la Final de la Champions League 2026 en México

México pide a viajeros retrasar sus vuelos desde países con brote de ébola: para quiénes aplica y qué se considera un caso sospechoso

El secretario de Salud explicó cuáles son los síntomas del virus y las medidas del gobierno para evitar contagios en México

México pide a viajeros retrasar sus vuelos desde países con brote de ébola: para quiénes aplica y qué se considera un caso sospechoso
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Tecámac a presunto asesino de una policía municipal del Edomex

Detienen en Tecámac a presunto asesino de una policía municipal del Edomex

Detienen al sobrino de “El Chapo” Guzmán en Sonora: cuenta con orden de extradición a Estados Unidos

Marina desmantela plantíos de amapola del CJNG y afecta finanzas del grupo criminal en Nayarit

Violencia en Sinaloa: grupo armado dispara contra domicilio en Culiacán y deja dos heridos

Arrestan en Chihuahua a “El Maro”, objetivo prioritario e integrante de la célula de Gente Nueva del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Kinky enciende el Dodger Stadium en una noche de fiesta, béisbol y orgullo mexicano

Kinky enciende el Dodger Stadium en una noche de fiesta, béisbol y orgullo mexicano

¿Cómo trataba Florinda Meza a Chespirito? Juan Antonio Edwards da su versión tras convivir por años con la pareja

Mía Rubín elogia a Ángela Aguilar pero reafirma “no tener en mente” colaborar con ella

¡Fobia desata locura en CDMX! Agotan boletos y abren nueva fecha en el Palacio de los Deportes

Tras salir de Morena, Sergio Mayer revela que tramitará su tarjeta del INAPAM: “Para tener descuentos”

DEPORTES

Renata Zarazúa es eliminada en primera ronda del Roland Garros 2026

Renata Zarazúa es eliminada en primera ronda del Roland Garros 2026

La predicción que se viralizó: John Milton explica el campeonato de Cruz Azul y lanza advertencia para México en el Mundial 2026

Kinky enciende el Dodger Stadium en una noche de fiesta, béisbol y orgullo mexicano

PSG vs Arsenal, EN VIVO: a qué hora y dónde ver la Final de la Champions League 2026 en México

Panamá anuncia su convocatoria de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026