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Así reaccionó Alejandro Zendejas a su convocatoria con Estados Unidos para el Mundial 2026: “Lo logré”

El mediocampista celebró la oportunidad junto a su entorno más cercano y consolida una tendencia histórica para deportistas con raíces binacionales

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Así reaccionó Alejandro Zendejas a su convocatoria con Estados Unidos para el Mundial 2026 (Pamela Smith-Imagn Images via REUTERS)
Así reaccionó Alejandro Zendejas a su convocatoria con Estados Unidos para el Mundial 2026 (Pamela Smith-Imagn Images via REUTERS)

Alejandro Zendejas se consolidó como uno de los futbolistas convocados por la selección de Estados Unidos rumbo al Mundial 2026, el jugador americanista portará el número 26, este martes 26 de mayo fue presentada la lista oficial de Mauricio Pochettino.

El atacante, quien ha brillado en la Liga MX con el Club América y cuenta con doble nacionalidad, compartió la experiencia y las emociones vividas al recibir la noticia, enfatizó la trascendencia de este paso tanto para su carrera como para el debate en torno a los jugadores mexicoamericanos en selecciones nacionales.

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Al conocer su convocatoria, Alejandro Zendejas experimentó una mezcla de asombro y alegría. Tuvo conocimiento de la noticia por correo electrónico mientras se encontraba en casa con su novia y, en ese momento, compartió de inmediato el logro con su familia. Reconoció que no se había imaginado estar en esta posición y calificó la oportunidad de jugar un Mundial “en casa” como un sueño hecho realidad.

Así se enteró Zendejas de su convocatoria para el Mundial 2026 (X / @USMNT)
Así se enteró Zendejas de su convocatoria para el Mundial 2026 (X / @USMNT)

La reacción de Alejandro Zendejas al llamado de Estados Unidos

La emoción de Alejandro Zendejas fue evidente al hablar con los medios sobre su convocatoria. El futbolista expresó: “Para ser honesto, no había visualizado este momento. No todo el mundo tiene la oportunidad de jugar en una Copa del Mundo. Y que suceda en casa y yo aquí presente, es un sueño hecho realidad”.

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Para Zendejas, este logro personal adquiere un tinte especial al integrarse a la lista final, despejando las dudas previas sobre su inclusión. El delantero subrayó la importancia del respaldo de su entorno en un momento tan exigente y celebró el poder compartirlo con quienes han sido parte fundamental en su carrera.

Así se enteró Zendejas de su convocatoria para el Mundial 2026

La confirmación de la convocatoria de Zendejas no fue convencional. Él mismo relató que fue notificado a través de un correo electrónico, el cual leyó junto a su novia en su casa. “Me enteré por email. Pero al recibirlo en tu pantalla y leerlo y asimilarlo, fue un momento especial, una locura sin duda”, compartió.

La emoción de Alejandro Zendejas fue evidente al hablar con los medios sobre su convocatoria (REUTERS/Fernando Carranza)
La emoción de Alejandro Zendejas fue evidente al hablar con los medios sobre su convocatoria (REUTERS/Fernando Carranza)

Después de leer el correo, Zendejas avisó a su grupo familiar y, poco después, fue integrado en un nuevo grupo de chat, lo que le confirmó oficialmente su lugar rumbo al Mundial 2026. Ver su nombre en ese espacio digital reforzó la certeza del logro alcanzado y la magnitud de este paso en su trayectoria.

Para Zendejas, el impacto personal fue tan significativo que, tras conocer su inclusión, lo primero que hizo fue compartir la noticia con los miembros más cercanos de su familia, quienes lo han acompañado desde los inicios de su carrera profesional.

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